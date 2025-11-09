“Es el servicio civil de carrera más profesional y excelente del país”, aseguró Faz Mora, quien reconoció el trabajo de las y los vocales del INE que han permitido consolidar una institución confiable ante los comicios más complejos del país.

Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad de México.– El Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró listo para enfrentar los desafíos que representará la organización del Proceso Electoral Federal y Concurrente de 2027, respaldado por la solidez de su Servicio Profesional Electoral Nacional.

Durante la Tercera Reunión Regional de Evaluación con Vocalías Locales y Distritales, el consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Organización Electoral, destacó que el INE “es una institución capaz de enfrentar todos los retos en condiciones difíciles”, gracias al profesionalismo de sus integrantes.

“Es el servicio civil de carrera más profesional y excelente del país”, aseguró Faz Mora, quien reconoció el trabajo de las y los vocales del INE que han permitido consolidar una institución confiable ante los comicios más complejos del país.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala Pérez subrayó que el INE “trabaja para la sociedad mexicana” y llamó a mantener la imparcialidad y la calidad del servicio electoral, aun ante los desafíos políticos que se avecinan.

“El INE es una institución ciudadana, profesionalizada para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía”, enfatizó Zavala.

Ambos consejeros coincidieron en que, de cara al proceso 2027, el instituto seguirá garantizando elecciones libres y confiables, basadas en la transparencia y la participación ciudadana.

