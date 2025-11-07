Matamoros, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal auxiliaron a una mujer con autismo que había salido de su domicilio, logrando convencerla mediante el diálogo de regresar con su familia sana y salva.

El apoyo se dio tras un reporte de los padres, quienes informaron que su hija se había alejado rumbo a la Avenida Cantinflas, sin responder a los llamados para volver a casa.

Una vez localizada, el personal de la Guardia Estatal mantuvo comunicación empática con la mujer, favoreciendo su tranquilidad y logrando que aceptara reunirse nuevamente con sus seres queridos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró que continuará priorizando la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y reafirmó su compromiso de proteger la integridad de toda la población.

Redacción | La Región Tamaulipas

