García Fuentes detalló que solo 30 o 40 de los infractores se han regularizado, mientras que el resto sigue en proceso o no ha pagado la multa. La mayor parte de las tomas ilegales se han detectado al norte de Ciudad Victoria, donde continúan las inspecciones.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. — La Comapa Victoria ha descubierto al menos 150 tomas clandestinas de agua en lo que va del año, una práctica que el propio organismo denomina como “huachicol de agua”. A los responsables se les han aplicado multas que alcanzan los 10 mil pesos.

El gerente general, Fernando García Fuentes, informó que aunque la Comapa no tiene facultades para detener a los infractores, sí realiza el desmantelamiento inmediato de las tomas ilegales y procede con sanciones económicas.

“Sí hemos detectado tomas y descargas clandestinas. Lo más grave es que mueven nuestras instalaciones, lo que puede causar daños serios en el sistema”, explicó el funcionario.

En varios casos, se descubrió que los infractores contrataron a personas especializadas para realizar conexiones ilegales. Algunos incluso extendieron tuberías hasta 200 metros de manera clandestina desde zonas donde no hay red disponible.

“Debemos tener evidencia clara para proceder conforme a la ley”, puntualizó el titular del organismo.

💧 Las tomas clandestinas afectan directamente la presión del agua y el abasto para los usuarios regulares, advirtió Comapa.

