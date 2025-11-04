Redacción | La Región Tamaulipas

Louisville, Kentucky.– Momentos de pánico se vivieron este martes en el Aeropuerto Internacional de Louisville, luego de que una aeronave se estrellara durante las maniobras de aterrizaje, provocando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el avión perdió el control al tocar pista, lo que ocasionó una explosión y un incendio que rápidamente se extendió sobre el área de carga. Bomberos y personal de rescate trabajan intensamente en la zona.

⚠️ Testigos narraron que el impacto fue tan fuerte que las llamas y el humo eran visibles a varios kilómetros de distancia. Algunos videos captados por pasajeros y empleados del aeropuerto muestran el momento exacto del siniestro.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente, aunque versiones preliminares apuntan a una posible falla mecánica durante el descenso.

El aeropuerto permanece cerrado mientras las autoridades realizan labores de emergencia y seguridad.

🚨 Se espera un comunicado oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA) en las próximas horas.

✈ Seguiremos informando conforme se confirme más información sobre esta tragedia aérea que ha conmocionado a Kentucky y al mundo.

