Reza el viejo y conocido refrán que mal comienza la semana a quien ahorcan en lunes, en forma deficiente, y tal vez tarde, pero entenderá de la sabiduría popular la alcaldesa de Xicoténcatl, Noemy González, quien por la simple razón de formar parte del pasado cabecista no acudió a la ceremonia de honores a la que fue invitada por el gobierno estatal ya que se realizarían en una escuela ubicada en el municipio que gobierna.

Noemy es la esposa del Diputado federal panista (y futuro Diputado local ya que está en primer lugar de la lista pluri del PAN) Vicente Verástegui, por supuesto, es cuñada de quien fue candidato a la gubernatura del Estado, de El Truko Verástegui que igual será Diputado, pero federal, a partir de octubre, quizá esas “influencias” la envalentonaron y la llevaron a tomar esas decisiones que se pueden considerar erróneas y políticamente incorrectas.

Por supuesto, con sus acciones la alcaldesa de Xico exhibe que tres años de ser gobernantes municipal no fueron suficientes para que pudiera entender la política, en orden de importancia para ella el primero debió ser que el poder de su marido y de su cuñado serán reducidos a casi nada los próximos tres años y quedarán vulnerables si cometieron excesos, me explico, el primero, su marido, apenas será un legislador de 36 en el Congreso de Tamaulipas y formará parte de una minoría, la bancada de el PAN, que no tendrá capacidad ni de cambiar una coma a los dictámenes que decidan Morena y aliados darle para adelante, como los de las cuentas públicas, mientras su cuñado El Truko será un Diputado federal de 500, también parte de una minoría; el segundo punto que no entendió es que el evento de honores también era una graduación de estudiantes, el objetivo de la misma era reconocer, aplaudir y apoyar a niños, esa simple razón, la educación, era suficiente para que la panista se despojará de sus intereses personales; tercer punto que no digirió es que esposo y cuñado deben transitar estos tres años en paz y en busca de fortalecerse si quiere seguir en la política y, finalmente; tampoco comprendió que su actitud puede ser tomada como un desaire para su pueblo y se los pueden cobrar en siguientes elecciones.

Lo más raro es que Noemy ya se va, en pocos meses se acaba su trienio. Vaya pues, nada le costaba ser atenta con la autoridad estatal por lo menos para hacer amigos, viendo a futuro lo que se le pudiera ofrecer políticamente.

Es claro que la situación con la alcaldesa de Xicoténcatl también hace válido hacerse más preguntas, por ejemplo, ¿con qué actitud llegarán a alcaldes los candidatos panistas que ganaron el pasado 2 de junio?, la apuesta es que el cien por ciento lo hará con la de colaboración con el gobernador Américo Villarreal, en busca de que la misma les sea devuelta con apapachos presupuestales, con apoyos a sus municipios, digo, ¿quién en su sano juicio se pelearía con quien manda en el estado durante tres años completos?, además la gran mayoría de los siguientes ediles ya no responden a los intereses del cabecismo, tampoco de quienes fueron sus aliados como los Verástegui Ostos.

Obvio, los alcaldes panistas y el gobernador de Morena quizá tendrán diferencias ideológicas, es una realidad que tendrán intereses partidistas diferentes, pero más allá de esas cuestiones las partes tendrán que reconocer que el interés superior es el pueblo de Tamaulipas, el bienestar de quienes confiaron en ellos.

Además, los alcaldes azules tendrán una ventaja respecto a cómo se portaron ellos en el pasado, Américo tiene otra forma de ver la política, se ha distinguido por el dialogo y la colaboración, se alejó y mucho de lo que era Cabeza de Vaca que en respuesta a peticiones o negativa a sus propuestas de los alcaldes de otros partidos (incluso de actitudes como la de la edil de Xico), siempre tuvo el código penal a la mano y la amenaza gansteril y represora.

Conclusión, la política a partir de octubre será a la carta, lo que pidan los alcaldes les será concedido en la medida que lo respalden con proyectos y sea de interés general de sus pueblos, si, también recibirán una respuesta política igual a sus actitudes, es decir, quien pretenda pasar por sobre las autoridades o las reglas de urbanidad se estará poniendo una soga al cuello, ándele, como ya lo ha hecho la alcaldesa de Xicoténcatl Noemy González que al pretender mostrar poder o valentía lo único que hizo fue exhibir su alma de kamikaze, de suicida en lo que respecta a la política o quizá solo fue su torpeza política y que nunca comprendió la misma ni las reglas de urbanidad que exige, menos, la capacidad que demanda…

Y antes de irnos le dejo el contexto… fue un evento de gran relevancia para la comunidad educativa de Xicoténcatl ya que los estudiantes de la primaria Rural Federalizada «Dr. Norberto Treviño Zapata» celebraron su ceremonia de graduación y honores a la bandera con todos los poderes del Estado atestiguando, el Gobernador Américo Villarreal, la presidenta del congreso y hasta el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, David Cerda Zúñiga, la única ausente fue la alcaldesa.

RECONOCE RECTOR IMPORTANCIA DE SINDICATO DE ACADÉMICOS… El Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT) celebró el 20 aniversario de su fundación en una ceremonia que tuvo como marco el reconocimiento a quienes han dirigido este gremio en la máxima casa de estudios del estado.

La ceremonia fue presidida por el rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, quien resaltó la importancia de contar con un sindicato de académicos fuerte, que les dé certeza a sus agremiados y con ello se motiven a trabajar arduamente por su universidad.

Dijo que su administración seguirá impulsando su apoyo a favor de la planta docente, y destacó que el trabajo de los catedráticos es fundamental para la UAT en esta nueva etapa de transformación y humanismo en la educación.

“Es importante seguir fortaleciendo al sindicato; trabajando en equipo, buscando siempre ofrecer la mejor calidad en la educación para el beneficio de los estudiantes”, indicó.

Subrayó que se buscará fortalecer los acuerdos para ofrecer mayores beneficios al personal académico, y aseveró que esta administración rectoral se caracterizará por escuchar y atender las inquietudes y necesidades de toda la comunidad universitaria.

Por su parte, el Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, secretario general estatal del SUTAUAT, agradeció al rector su disposición para apoyar a los maestros no solo en el rubro salarial, sino en diversas prestaciones que ratifican su buena voluntad y humanismo.

El dirigente sindical expuso una remembranza de la fundación y el desarrollo que ha tenido este gremio académico, y afirmó que en la actualidad se han sentado bases sólidas para lograr el mejoramiento y la defensa de los intereses comunes de sus integrantes.

En este marco conmemorativo, el rector Dámaso Anaya le hizo entrega de un reconocimiento al ex secretario general del SUTAUAT, Dr. José Antonio Serna Hinojosa, por la importante labor desempeñada durante su gestión, y al secretario general fundador, Gustavo Rueda Hernández.

Finalmente, se llevó a cabo el tradicional sorteo de tres automóviles en beneficio de los maestros sindicalizados de las zonas Sur, Norte y Centro de la UAT.