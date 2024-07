Hay grandes expectativas en torno a los nuevos gobiernos municipales entrantes, aunque hay aquellos municipios donde el edil sigue otros 3 años más, quienes llegan deberán ajustarse a lo que quede del presupuesto destinado para este año.

Fue la misma Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Adriana Lozano Rodríguez quien dejó muy claro que no habrá ningún adelanto en las participaciones, asi que aquellos que asuman el mando el próximo 1 de octubre, pues ya deberán tener listo un plan para que no vean conflictuado su arranque, sobre todo desde estos meses entablar un dialogo con las autoridades salientes, para lograr acuerdos y el proceso de transición sea terso y no con exabruptos, como en ocasiones ya se ha visto. Esto obligara a los alcaldes entrantes a ser muy meticulosos en las revisiones del proceso de entrega recepción.

Afortunadamente en los municipios grandes de Tamaulipas el relevo se hará entre los mismos morenistas, en algunos casos pues continua el mismo edil, por lo que se espera y confían que no existía ningún problema o ganas de ponerle el pie a los ediles entrantes, que deberán tener una buena planificación sobre el manejo de las finanzas, para cerrar el 2024 cumpliendo con los compromisos del fin de año, y a la vez con las primeras acciones de su mandato.

En tanto en la capital del estado ya se habla de cambios en lo que será la segunda parte del gobierno de Eduardo Gattas, por lo que se esperan movimientos radicales en secretarias, departamentos y áreas de mando a partir del 1 de octubre.

Por lo que se espera que a partir de octubre se vean rostros nuevos en palacio municipal, según el mismo Gattas esto es por el bien de Ciudad Victoria, al “refrescar” algunas áreas y mejorar la prestación de servicios municipales, aunque eso no quiere decir que quienes estaban en dichas áreas hayan hecho un mal papel.

Por lo pronto está en análisis que áreas que serán objeto de cambios, para buscar una mejoría, no por algún tipo de presión, como asi lo ha confirmado el mismo Gattas.

En tanto, en Matamoros las autoridades encabezadas por el doctor Rubén Sauceda se preparan para el Simulacro Binacional 2024, que habrá de realizarse el 12 de julio, y en la que estarán participando autoridades de los tres niveles de gobierno, asi como la iniciativa privada, con el fin de estar preparados para dar una respuesta rápida en caso de una emergencia química.

El simulacro se estará realizando de manera simultánea a nivel nacional, para detectar las áreas de oportunidad de los planes de respuesta y comprobar el grado de preparación y eficacia de las medidas de emergencia.

Será en la intersección de la Avenida de las Torres con Avenida Uniones del Parque Industrial FINSA, donde se realizará el Simulacro, que se estará realizando en 32 sedes en el país, por emergencia química, siendo Matamoros la ciudad sede de Tamaulipas-