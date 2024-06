Un par de días antes de presentarse las lluvias causadas por Alberto, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, justificó lo inútil que ha sido para corregir problemas de infraestructura en el territorio que han gobernado, él y su madre, por más de ocho años, cuando le preguntaron ¿qué van a hacer en un cruce que se inunda?, dijo, “ahí va a haber conos para que no se metan, si se meten con los conos ya es porque están bien pendejos”.

Por supuesto que causó hilaridad en unos e indignación en otros, aunque no es el tema, más allá de ello hay que decir que lo único real es que la lluvia los encuera, los exhibe como lo que realmente son y muestra que hacen poco por el pueblo.

Porque esa es la verdad, con los aguaceros la gente de aquella ciudad comprobó que no hay obra, que han sido engañados y cruelmente, las calles siguen siendo verdaderos ríos, decenas de sus colonias lagunas, circulan fotos de un coche hundido en una zanja abierta, en resumen, miles de millones de pesos en pérdidas por autos que quedaron bajo el agua, inservibles, más que eso, en horas y horas de angustia de miles de pobladores que temían por sus vidas.

Como en Reynosa, en todos los municipios de Tamaulipas el agua encueró a sus autoridades, les exhibe todas sus miserias porque quienes prometían que taparían los baches y estos no volverían a surgir por muchos años están quedando en ridículo, ya se ve que solo presumían como meros merolicos de feria que gritan para entretener, para engañar, pero que no llevan mayor sustancia en sus dichos.

Casi en los 43 municipios del Estado la situación es similar y hay motivos para dudar de las autoridades.

Y no solo están saliendo al aire las transas, la poca calidad en los trabajos o lo inútil que pueden ser muchas administraciones, también la miseria de quienes en teoría nos representan.

Deje me explico, en todos los cabildos de Tamaulipas son muy pocos los regidores o síndicos que alzan la voz para denunciar o solicitar que se trabaje en bien de la comunidad y no de los bolsillos de quienes manejan los presupuestos, los regidores, en su mayoría, no hacen otra cosa que aplaudir el presunto trabajo del alcalde y explicable es cuando son de los partidos en el poder, pero que los regidores de oposición anden en las mismas o distraídos en temas triviales hasta mueve a la sospecha.

Mire, hoy, casi tres años después de que empezaron a cobrar como regidores, la constante es la misma, ni siquiera se conoce la voz de la mayoría de los ediles, le insisto, le hablo de todos los partidos, de los que están en el poder y opositores, la verdad, estas lluvias y sus consecuencias los están exhibiendo como cómplices de lo mal hecho, los pintan de cuerpo entero, por lo que el pueblo ya sabe que no son capaces de defender sus intereses y eso, eso sí es preocupante.

Pero, porque también hay un pero, hay que ser conscientes que las lluvias no solo desnudan a los malos políticos, que está descubriendo todo el marranero que dejaron los de administraciones pasadas que nomás eran pura corrupción protegida por Francisco, el prófugo, N, también que en algunos municipios no se ha corregido tanto desastre, en otros, como en Reynosa, que prefieren hacerse los chistosos para justificar lo inútil que son, no, las lluvias han ido más allá, también están exhibiendo a toda la población cuando vemos por las calles y ríos como el agua arrastra tanta basura.

Exacto, todos hemos sido cómplices del marranero, de tanto daño que causan las lluvias, pero no, no se confunda, eso no justifica a los alcaldes, aunque si nos debe llamar a la reflexión, a corregirnos o bien, a tener paciencia cuando hay fugas por drenajes colapsados, inundaciones, y demás problemas…

ES TAMAULIPAS REFERENTE EN ENERGIAS… Tamaulipas se ha colocado nuevamente como un referente en el sector energético de México. No solo es hogar de vastos recursos naturales y una robusta infraestructura, sino también de una comunidad dedicada y experta que ha contribuido significativamente al desarrollo del sector petrolero del país, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Junto al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza el gobernador del estado atestiguó la inauguración de la XVIII edición del Congreso Mexicano del Petróleo, el evento más importante en América Latina en la industria petrolera, donde aseguró que la vocación energética de Tamaulipas recibe hoy una mayor atención por parte del Gobierno del Estado gracias a una experiencia y un respaldo histórico de más de 120 años.

«Para aprovechar mejor esta potencia y con ello contribuir a la prosperidad en México, hemos fortalecido nuestra propia capacidad institucional, otorgando mayores facultades, atribuciones y recursos humanos», dijo.

Agregó que, a través de la creación de la Secretaría de Desarrollo Energético del estado de Tamaulipas, se ha estrechado la colaboración con el gobierno federal, a fin de sumarse a los objetivos nacionales de lograr la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad energética.

PARTICIPAN EN CONGRESO CERCA DE 5 MIL ASISTENTES

En su intervención, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicó que en el Congreso Mexicano del Petróleo: Transformación digital para dar certidumbre y eficiencia a la industria petrolera de México, organizado este año por la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, participan cerca de 5 mil asistentes. Se ofrecerán 13 conferencias magistrales, 204 trabajos y 8 cursos técnicos, contando además con una exhibición de 18 mil metros cuadrados y la participación de 143 empresas.

«Este congreso será de gran impacto en la difusión del conocimiento y de los avances tecnológicos para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos y su mejor aprovechamiento», expresó.

Después de la ceremonia inaugural, Romero Oropeza ofreció la primera conferencia magistral en la que dio una amplia exposición de las acciones y resultados de su gestión al frente de Pemex.

DSTACAN ALUMNOS DE LA UAT EN FERIA DE CIENCIAS.. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) destacó en la reciente edición de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2024 (FECIT), organizada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

En el encuentro desarrollado en el gimnasio del Centro Universitario Tampico de la UAT, se presentaron 75 proyectos distribuidos en nivel medio superior y nivel superior.

La UAT obtuvo dos primeros lugares, un segundo lugar y tres terceros lugares en diversas categorías y áreas de la competencia.

En la categoría de nivel medio superior, la Preparatoria Mante obtuvo el primer lugar en el área de agroindustria y alimentos con el proyecto «Endogominas tiroactivas: estudio de las propiedades del rábano como alternativa terapéutica en el tratamiento del hipotiroidismo», presentado por los alumnos Jorge Nava Eligio y José Alejandro Guevara Salazar, asesorados por la Mtra. María Isabel Medina Coronado.

En el área de ingeniería mecánica y de materiales, la Preparatoria Mante obtuvo el primer lugar con el proyecto «Desarrollo de una membrana con propiedades conductoras basada en alginato de sodio y óxido gráfico como solución prospectiva para el infarto de miocardio», presentado por los alumnos Luis Fernando Aguiñaga Rodríguez y Alejandra González García, bajo la asesoría de la Mtra. Karely Anaya Garza.

También obtuvieron el segundo lugar en el área de ciencias ambientales, con el proyecto «Producción de bioplásticos mediante la utilización de biomasa renovable: exploración de semilla de aguacate y residuos de café como fuentes alternativas», del alumno Jorge Alberto Contreras Garza y su asesora, la Mtra. Fabiola Sánchez Balderas.

En esa misma área, la Preparatoria Mante obtuvo el tercer lugar con el proyecto «Diseño e implementación de un sistema de carga fotovoltaica para baterías de ácido sulfúrico y plomo con el propósito de almacenamiento de energía en vehículos eléctricos», presentado por el alumno Santos Fernando Núñez Reyes con asesoría de la Mtra. Fabiola Sánchez Balderas.

En la categoría de nivel superior, la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante obtuvo el tercer lugar en el área de agroindustria y alimentos con el proyecto “Elaboración y evaluación de una bebida antioxidante a base del fruto zapote Mante”, presentado por Estefany Sarahí Espinoza Peralta con su asesora, la Mtra. Martha Patricia Chaires Grijalva.

En la FECIT 2024 participaron 54 proyectos de nivel medio superior y 21 de nivel superior. Durante la premiación se entregaron medallas y reconocimientos a los 27 proyectos que obtuvieron el mayor puntaje por nivel académico y área. De igual manera, fueron seleccionados 6 proyectos con mayor puntaje por nivel académico para representar a Tamaulipas en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2025.