Con la idea de unificación de criterio, admito que el título es el conjunto de prácticas o hábitos adquiridos mediante la repetición y la constancia de un hecho en un grupo social o una sociedad entera, formando parte de su idiosincrasia particular e identidad familiar, regional o nacional.

Los especialistas en la materia aseguran que la costumbre es una conducta compartida por una comunidad y que, a su vez, la distinguen de otros grupos. Además la costumbre se transmiten de generación en generación mediante la práctica, incluso a través de instituciones y al final se convierte en tradiciones.

El título puede dividirse para clasificar la costumbre en distintas áreas del conocimiento. Para los efectos de este espacio, me centro en lo negativo, en lo que finalmente afecta a la sociedad, al grupo humano al que ‘defiende’ todo hombre o mujer inmerso en la política, sin importar el color partidista.

Por una necesidad de la Salud Pública las autoridades representadas en México por el ¿mal nombrado? Dr. Muerte -del gobierno federal- se dictaron medidas preventivas en marzo del año 2020 por la Pandemia del COVID 19, obedeciendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uso obligado del cubre boca, gel antibacterial, distancia sanitaria, etc., etc. Toda institución -pública o privada- estuvo obligada para no permitir el acceso colectivo a las instalaciones, por lo que los usuarios o beneficiarios se vieron obligados a formarse o ‘hacer cola’ para ingresar a los edificios.

Llama la atención en el sistema de Salud de Tamaulipas, particularmente en la clínica Hospital del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE VICTORIA), que la costumbre de las filas se quedó instaurada por las autoridades de este nosocomio.

La imagen en el ISSSTE VICTORIA de las muy largas filas de derechohabientes en espera para ingresar a las instalaciones para la consulta externa en este 2024, a más de dos años de levantada la contingencia sanitaria, ya hasta se “ve normal” que la gente se forme desde las 6 de la mañana, lo mismo para consulta con el médico familiar, los especialistas o los servicios de laboratorio, radiología u otras áreas.

Lo muy triste es ver que los pacientes mayores de edad, se forman como ‘cualquier hijo de vecino’, pese a la silla de ruedas, andaderas o sostenidos por uno o dos familiares, en espera de que ‘La Vieja Gritona’ de la orden para que “…formados en una sola línea avancen los pensionados y jubilados que vallan al laboratorio”.

Una anciana maestra, encorvada quizá más por los años que por la enfermedad, apareció a eso de las 6:15 de la mañana en la explanada de la entrada del ISSSTE Victoria, caminando muy despacio y con la ayuda de un bastón de aluminio, buscando lugar al preguntar ¿Quién es el último para el laboratorio? y de esa forma ubicar su turno.

El tema de las filas no es asunto del gobernador Villarreal Anaya, ni del Titular de Salud en el Estado o del Delegado del ISSSTE en Tamaulipas, me parece es una organización interna que debe corresponder al director de la Clínica Hospital Victoria, quien con toda seguridad no ha superado la contingencia y pareciera que la formación externa de los pacientes ya es costumbre.

¿Imagina usted a todos esos derechohabientes formados a pleno rayo del sol en espera de ser consultados? O en estos días de amenaza del huracán Alberto con la llovizna o de plano lluvia y la gente formada en la vía pública, como suplicando la atención.

Independientemente del color partidista del director del ISSSTE VICTORIA, me parece debe actualizar su deber ser por el cargo que ahora desempeña y si somos exigentes el juramento hipocrático es referente a la salud de los pacientes y con esas prácticas deshumanizadas, su actuar deja mucho que desear.

Antes de cerrar el espacio, es conveniente aclarar que el término ‘La Vieja Gritona’ proviene de la voz femenina en la fila que se alude y referido a la guardia de seguridad privada que, efectivamente, a voz en cuello dio indicaciones para poder flanquear el paso y exigir el cubre boca. Aunque pasado este filtro, pocos son los que lo usan.