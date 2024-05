En dos ocasiones consecutivas, mediando una resolución del TRIELTAM que ordenaba al IETAM considerar una prueba y el incidente de incumplimiento a cargo de MORENA, el Instituto presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, consideró inexistente la infracción de la candidata del PAN de CABEZA DE VACA a la alcaldía de Nuevo Laredo, YAHLEEL ABDALA CARMONA, como lo dictaminó la Comisión presidida por MARCIA GARZA ROBLES.

“Al no configurarse en el presente caso el elemento temporal (al haberse emitido la publicación dentro del periodo de precampaña), en consecuencia, no se acredite la infracción consistente en actos anticipados de precampaña, toda vez que, se requiere la concurrencia de los tres elementos (temporal, personal y subjetivo) para actualiza dicha infracción, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que únicamente se acreditan los elementos personal y subjetivo”, señala el R/CG-03/2024.

La Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, afirmó también en el R/CG-07/2024, que resultaba “inexistente la infracción atribuida a Yahleel Abdala Carmona, consistente en transgresión a lo dispuesto en el artículo 222, fracción II, de la Ley Electoral”.

Uno de los argumentos centrales de este resolutivo del IETAM, consistió en la “presunción de inocencia” de ABDALA CARMONA, con la cual coincidieron ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ, MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ, ITALIA GARCÍA LÓPEZ y GERÓNIMO RIVERA GARCÍA, integrantes de la Comisión presidida por MARCIA GARZA ROBLES.

A contrario sensu, el Tribunal presidido por el Magistrado, ÉDGAR DANÉS ROJAS, consideró que se sí actualizó la infracción denunciada por MORENA, consistente en actos anticipados de precampaña, ordenando al IETAM, en plenitud de jurisdicción, determinar la sanción aplicable por esta infracción, a YAHLEEL ABDALA CARMONA.

De acuerdo a la sentencia del TE-RAP-10/2024, el Tribunal consideró que el Instituto presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, “realizó un análisis indebido del elemento temporal, respecto del material probatorio exhibido por la parte actora, de ahí que, el pronunciamiento de la inexistencia de la infracción denunciada no fue conforme a derecho”.

Mientras que, en el TE-RAP-04/2024, bajo la ponencia de BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS, el Tribunal Electoral ordenó al IETAM considerar una prueba aportada por MORENA.

“La determinación de la responsable (IETAM) carece de análisis exhaustivo del material probatorio exhibido en el procedimiento sancionador especial, de ahí que, el pronunciamiento de la inexistencia de la infracción denunciada, no fue conforme a Derecho”, manifestó el representante de MORENA.

“Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, se pronuncie sobre la documental exhibida en autos, consistente en el acuerdo CEPE-007-2004, para que desde la perspectiva del contenido de dicho acuerdo (contiene hora y fecha del último registro (17:29 horas) conforme las reglas de valoración probatoria, analice la misma tomando como parámetro que tal documento establece los cierres de registro de cada persona aspirante”, propuso HERNÁNDEZ ROJAS en su proyecto.

Otorgando un plazo de 24 horas para que el Instituto presidido por RAMOS CHARRE, informara al TRIELTAM el “cumplimiento de lo ordenado”.

Como no sucedió así, la representación de MORENA tramitó un incidente de incumplimiento, en contra del acuerdo del Secretario Ejecutivo del IETAM, JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, fechado el 6 de abril de 2024, revocado por el TRIELTAM “de forma lisa y llana”.

Hasta que el pasado 24 de mayo, ante le insistencia del IETAM de considerar inexistente la infracción de la candidata del PAN DE CABEZA DE VACA, el Magistrado ÉDGAR DANÉS ROJAS propuso que el TRIELTAM, en plenitud de jurisdicción, sentenciara que YAHLEEL ABDALA CARMONA, infringió la fracción II del artículo 222 de la Ley Electoral.

En ambos resolutivos, el Magistrado RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS, votó en contra al defender a la candidata del PAN de CABEZA DE VACA.

“Mostró la cruz de su parroquia”, dijo un amigo al referirse a la relación que tiene SÁNCHEZ RIVAS con HOMERO FLORES ORDOÑEZ, quien cabildeó para que RENÉ OSIRIS fuera Fiscal de Delitos Electorales y Magistrado del Tribunal Electoral, con el visto bueno de CABEZA DE VACA.

Ya veremos qué sanción fija el IETAM a YAHLEEL ABDALA CARMONA y si el PAN recurre a la Sala Regional de Monterrey del TEPJF, para saber quién tiene la verdad jurídica: la autoridad administrativa o la jurisdiccional.