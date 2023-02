Solo pídele que reproduzca música, revise las noticias, haga llamadas, administre tu calendario y mucho más

CIUDAD DE MÉXICO – 22 de febrero de 2023- Amazon lanzó hoy por primera vez en México Echo Auto, brindando a los clientes más formas de llevar las funcionalidades de Alexa, ahora a su automóvil. Siendo el primer dispositivo Echo diseñado para usarse en el camino, Echo Auto ofrece una manera fácil y asequible de agregar el poder de Alexa a cualquier auto, camioneta o vehículo. Echo Auto utiliza los datos móviles de tu plan de telefonía celular, así como la app de Alexa para la conectividad y así proveer acceso a funciones como música, navegación, llamadas y mucho más.

Echo Auto tiene un diseño compacto e incluye un soporte adherente para colocarlo con flexibilidad en el vehículo. El dispositivo cuenta con cinco micrófonos diseñados para escuchar tus solicitudes, independientemente de la música, el aire acondicionado y el ruido de la calle. Con Echo Auto, podrás incorporar Alexa a tu automóvil para escuchar música, hacer llamadas, encender las luces cuando entres a la cochera (siempre que cuentes con luces Smart Home compatibles y configuradas con Alexa), programar recordatorios para recoger la ropa de la tintorería de camino a casa, controlar dispositivos inteligentes, hacer la lista de la compra o gestionar tu calendario. También, puedes pedirle a Alexa que te indique cómo llegar a alguna de las direcciones que tengas guardadas, como casa o el trabajo, todo ello sin apartar la vista del camino.

«Los clientes en México nos han comentado que quieren llevar a Alexa con ellos a donde quiera que vayan, y estamos encantados de ofrecerles una manera fácil de incorporar a Alexa al auto que ya tienen» dijo Carlos Pérez, Country Manager de Alexa México. «Con Echo Auto, podrán disfrutar de la conveniencia de Alexa en el camino, brindándoles la posibilidad de solicitarle reproducir música, hacer llamadas, continuar su podcast, jugar, administrar su lista de cosas por hacer y más, todo con solo usar su voz y manteniendo sus manos en el volante.»

Con más de 4.000 skills locales, los clientes también podrán usar Echo Auto para jugar a juegos para hacer más entretenido un roadtrip, como Cuentos Originales, Pregunta del Día, Adivina la canción, entre otros, sin distracciones, y usando solo la voz.

Precios y disponibilidad

Echo Auto estará disponible por $1,399 pesos en preventa a partir de hoy, con envíos empezando el 30 de marzo. Existen soportes de ventilación ajustable y accesorios que se venden por separado. Para más información, visita www.amazon.com.mx/echoauto

Acerca de Amazon

