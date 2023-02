CD. VICTORIA, TAM.– San Juana Ramírez junto con su hija Norma Berenice Rodríguez Ramírez acudieron al Congreso del Estado a fin de exigir justicia ante la muerte del pequeño Dimas Alfonso Rodríguez, cuyo responsable de ese fallecimiento permanece impune y en libertad.

El pasado 15 de diciembre del 2022 fueron arrollados por Pedro Pablo Guerrero Carcur, en un accidente de tránsito que le costó la vida a un bebé en gestación de 5 meses y a otro hijo de 7 años de edad.

«Dicen que unos días estuvo encerrado, pero ya después lo dejaron libre porque dijeron que si no estaba libre no podía pagar los gastos, pero yo no firmé ningún perdón, nada», expresó.

En el mismo accidente, los padres, Alfonso Rodríguez Martínez y Norma Berenice Rodríguez Rodríguez, también sufrieron graves lesiones, luego de haber sido atropellados mientras se trasladaban en motocicleta la noche del 15 de diciembre pasado.

«Pedimos justicia, que se le paguen todos los daños a mi hija, que le pague todo. Ahorita estamos sin comer por causa de ese problema; ya no tengo trabajo y no tengo recursos para darle a mi hija de comer», denunció la señora San Juana Ramírez Pérez, madre de la víctima.

«La Fiscalía lo dejó libre (al culpable) y queremos que se haga justicia», reclamó. (Ramón Mendoza)