Cada servidor público al inicio de su gestión rinde protesta. Con ella asume el compromiso de hacer y hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos que regulan su actividad pública. De esa manera, el gobernante se convierte en un garante de la ley y en consecuencia de la justicia. Principio que parte de ser una sociedad inserta en un Estado de Derecho: en donde, el servidor público puede hacer todo aquello que la ley le faculte; en tanto que el ciudadano puede hacer todo lo que no le prohíba la misma.

Desde que conozco algo de historia, los distintos gobernantes han sido omisos en cumplir con la ley. En tiempos de Porfirio Díaz, la máxima era: obsérvese, pero no se cumpla. Y al seguir esta regla los distintos gobiernos de la revolución, los priistas, así como los panistas y ahora los morenistas, lo único que hacen es perpetuar el esquema de corrupción e impunidad, que los identifica y caracteriza. La corrupción somos todos, dijo un candidato presidencial del PRI.

TAIBO IGNACIO II.

Para nadie que le gusta leer un poco es desconocido el nombre del escritor Taibo Ignacio II. Sus éxitos literarios, pero, sobre todo, su actitud política relativa al arte de gobernar, no escapa a nadie. Así que, por esa razón, tampoco sorprende que sea parte de la 4T, el movimiento que inauguro Andrés Manuel López Obrador con su llegada al poder. Tampoco, nadie desconoce su florido lenguaje, con expresiones de “se las metimos doblada”. En fin, a nadie escapa pues, su compromiso con AMLO y el afecto que este le tiene.

En este contexto no extraño que el Presidente AMLO lo designara como titular del Fondo de Cultura Económica, que tiene además sucursales en otros países. Sin embargo, de inmediato se hizo público que no podía ocupar tal cargo, porque no cumplía los requisitos establecidos por la ley. Así que, ni tardos ni perezosos, se dio la orden: cambiar, modificar la ley, para que se cumpliera con los mismos. Así, si, así de fácil es como dio a conocer la 4T, que, si la ley le estorba, pues se ajusta y punto.

LEY NAHLE.

Es senadora desde 2018, con licencia, para ocupar la titularidad de la Secretaria de Energía. Tiene 58 años y nació en Rio Grande, Zacatecas. Sin embargo, sus afanes están en Veracruz, así que siguiendo el esquema del reclutamiento político ha desarrollado planes para convertirse en la candidata de MORENA a la gubernatura de la entidad de Veracruz. La Constitución Política del país establece que solo puede ser candidato quien sea nativo de la entidad o que tenga 5 años efectivos de residencia en el mismo.

Con ese texto Roció no cumple los requisitos, así que el actual gobernador Cuitláhuac García, al fin morenista y parte de su equipo, de inmediato promovió una reforma a la Constitución Política Local, de tal suerte que, con esa, si cumple los requisitos. Se le conoce como Ley Nahle. Sin embargo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso los puntos sobre las ies y declaro inconstitucional tal reforma. Sin embargo, recuerden que la 4T, los morenistas, son tercos y bien pueden buscar otra forma de eludir los requisitos de la ley… Como dijo un día el Presidente AMLO. No me vengan con que la ley es la ley.

PLAN B DE LA REFORMA ELECTORAL.

El mayor desprecio hacia la ley por parte de la 4T se da con el famoso Plan B de la reforma electoral. En el momento que se estableció que la propuesta de reforma no pasaba, porque MORENA y sus aliados no tienen mayoría calificada, para modificar la Constitución del país, el Presidente AMLO propuso el Plan B: modificar las leyes secundarias. Y así como él lo pide, los diputados la aprobaron sin chistar. Ahora está en el Senado, se espera que al regresar del periodo pase al pleno.

Vale consignar que el Senador Ricardo Monreal, que se jacta de ser constitucionalista, hizo notar que había detectado más de 80 modificaciones que violan la Constitución. Y, por eso, desde un principio dijo que no votaría a favor. Por otra parte, hay la versión que Adán Augusto López, el Secretario de Gobernación, ordeno a MORENA despedazar al INE. AMLO quiere dinamitar al INE precisamente para que en la próxima contienda presidencial el piso sea tan, tan disparejo, que puedan hacer campaña a sus anchas, sin presiones o cortapisas.

VISION DE PAIS.

El evento para conmemorar el aniversario de la Constitución Política mostro, inevitablemente, que lo titulares de los tres poderes del Estado, tienen una visión distinta del proyecto de nación. AMLO pide que se deroguen las leyes neoliberales, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se respete al Poder Judicial y, creo, que si hay acusaciones, pues que haya pruebas; en tanto que Santiago Creel, de la Cámara de Senadores, pidió al Presidente que se olvide del Plan B de la Reforma Electoral. En fin, la vida sigue, cada quien defiende y promueve lo suyo… No hay, como en los tiempos priistas, colaboración entre los poderes estatales.