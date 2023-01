Por: Alberto de la Fuente M.

Dicen que en la guerra, en el amor y en la política, todo se vale y es así como se está desarrollando la campaña política para sustituir el escaño vacío en el Senado del tantas veces mencionado FAUSTINO LOPEZ VARGAS, la cual se vislumbraba insípida, sin color y sin ningún interés de la ciudadanía por acudir a votar este próximo 19 de Febrero, pero en los últimos días ya dio color porque se ha desatado un duro golpeteo a quien supuestamente es «el rival más débil» para bajarlo de la contienda e impedir que avance.

Esta acción los políticos la califican como «guerra sucia» que se da en medios digitales bananeros o chayoteros y hasta en algunos medios tradicionales que presumen de imparciales.

MUÑOZ CANO, quien aspira llegar a la máxima tribuna, debió haber tomado esta temeraria acusación, (tener conocimiento de un crimen) como una agresión, pero como sabe y bien que sabe que en campaña todo esta permitido y todo puede suceder, y ya ha sucedido en otros comicios, tomó sus precauciones y también la defensiva.

Y lo mejor para él fue que a causa de estos comentarios su rating se incrementó y los comentaristas políticos ya lo ubican con más ventaja que los prianistas en la persona de IMELDA SAN MIGUEL, que nomas no levanta por los motivos que usted apreciado lector quiera ponerle.

El candidato del Partido Verde en Tamaulipas, con suma elegancia al estilo de los boxeadores técnicos, asimiló la embestida y dejo pasar la andanada, pero volvió a la carga con vírales comentarios en reunión con comunicadores:

«No puede ni debe llegar al Senado alguien que represente los intereses del CABECISMO, porque estaríamos en un retroceso y avalando la corrupción que vivimos en el anterior sexenio».

La impactante declaración fue tomada por medios y analistas políticos como dedicatoria especial para IMELDA SANMIGUEL candidata del PRIAN, pero otros los más suspicaces enfocaron su artillería para el «JR», JOSÉ RAMÓN GOMEZ LÉAL, quien mantiene fuertes lazos familiares con la familia que fue desplazada por los morenistas.

Esto forzosamente tendrá repercusiones en la elección por venir, pues el mentado JR por mas que niega tener contacto, relación o negociación con CABEZA DE VACA, su declaración nadie se la cree y mas cuando sus personeros comentan y festejan que la Senaduría es solo el principio, pues sus aspiraciones están puestas en la gubernatura.

Otros más audaces, afirman que ya calienta motores MARIANA GÓMEZ DE CABEZA DE VACA, para sustituir al retoño de MAQUÍ ORTIZ en la alcaldía reynosense que es donde tienen sus múltiples negocios, tanto los GOMEZ LÉAL, como los CABEZA DE VACA, esto como preámbulo a la gubernatura que es el objetivo principal.

Los demás «negritos» de su actuar en la política y en los negocios, entre ellos el guachicol, no lo dicen sus personeros, pero esta en boca de todos desde hace ya algún tiempo, cuando vivían los Carmona.

Sin duda, con todo este merequetenge de declaraciones y afirmaciones de los políticos y sus seguidores, se calienta la elección que parecía no tibia, mas bien fría y sin sabor, ni color, tal vez porque no saben o no les interesa a los ciudadanos saber que hacen y para que sirve este puesto tan peleado en los tiempos políticos que vivimos.