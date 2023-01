Por ese pacto de solidaridad que tienen los opinadores de la capital del Estado, con quienes son oriundos o residentes permanentes de su ciudad, difícilmente encontraremos textos en los que nos recuerden el lado negativo y los aspectos polémicos de la trayectoria del candidato a senador del Partido Verde Ecologista de México.

No encontrará usted artículos similares a los que le han dedicado al candidato de morena, reseñando la vida y obra de Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal del Verde y candidato a senador. Al de morena, le escribieron que es panista (y lo será por los siglos de los siglos, amén) y que es cuñado de Cabeza de Vaca. Con omisiones de aspectos de su trayectoria que demuestran que no es un títere de Cabeza de Vaca y que desde hace rato le hace la lucha por su cuenta, y con reiteraciones sobre su relación familiar y su paso por Acción Nacional, al Jota Erre se le ha dado un trato «rudo». Un trato que contrasta con el que han dado al victorense Manuel Muñoz Cano.

De Muñoz Cano también se puede rememorar que su padre, Manuel Muñoz Rocha, fue acusado por el asesinato de José Francisco Ruiz Massiu.

De Muñoz Cano se puede recordar que es sobrino de Fernando Cano, el constructor favorito de Tomas Yarrington, y símil de los Carmona de hace dos décadas.

De Muñoz Cano habrá quien interprete su salida de la coalición «Juntos Haremos Historia», como una traición al movimiento que impulsa la cuarta transformación de nuestra patria.

De Muñoz Cano se puede señalar la dualidad de dirigente (gerente) del Partido Verde y a la vez candidato.

A Muñoz Cano se le puede señalar (descalificar) por ser parte de gobiernos corruptos, encabezados por individuos que hoy están encarcelados.

Está visto que Muñoz Cano tiene buena prensa, y por eso no lo critican por abandonar una coalición que apenas en junio del 2022 se alzó con la victoria en la elección de gobernador.

Como no conozco sus argumentos, me atrevo a pensar que Manuel Muñoz va solo en la elección de senador, porque solo estaba. Aportaron las siglas, los votos, las estrategias, el esfuerzo, la propaganda, etc., para que Américo Villarreal llegara al gobierno, y ya ganados, los ganados, los verdes fueron relegados.

Muñoz Cano entendió que más vale solos, que mal acompañados.