Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El contralor del Municipio de Victoria Sergio Estrada dio a conocer que se solicitó la comparecencia de los ex alcaldes Xico González y Pilar Gómez debido a que detectaron faltantes por comprobar, sin embargo no se les ha podido notificar a Pilar porque el domicilio donde supuestamente vivía, no existe.

Estrada Cobos dijo que solamente el ex alcalde Xico González recibió personalmente la notificación, mientras que detectaron que Pilar Gómez ya no vive en su domicilio.

Añadió que se encuentran con investigaciones para poder notificar a la ex alcaldesa.

Son alrededor de 20 millones de pesos que no fueron comprobados durante la administración que estuvo a cargo de la también familiar del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El contralor anunció que son aproximadamente 141 millones de pesos aproximadamente la cantidad que faltó por comprobar, por lo que se encuentran a la espera de que lo puedan realizar.