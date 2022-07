El vigoroso posicionamiento del Gobernador Electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en relación con el “chismorreo político” protagonizado por el PAN para confundir a la sociedad y desestabilizar al Cabildo de Reynosa, disipó en automático la “grilla” azul promovida en aquél municipio fronterizo, en tanto que Morena calificó como “una acción perversa y maquiavélica”, la promoción del gobierno del estado de una oleada de terror a través de tuits falsos y alarmistas.

En efecto, la decidida intervención del Gobernador electo en el escándalo mediático creado por el PAN para desestabilizar la paz social de Reynosa y sus instituciones, paralizó las acciones perversas de Acción Nacional al interior del Cabildo, tras que el ex candidato a Diputado del Movimiento Ciudadano LUIS ESPINO ACOSTA [hijo del Auditor Superior cabecista JORGE ESPINO ASCANIO], “se deslindó del gobernador CABEZA DE VACA y del gobierno del estado”, luego que en redes sociales se le señaló como promotor de una oleada de corrupción de regidores reynosenses.

ESPINO ACOSTA difundió en su espacio de redes, un video en el que se deslinda del gobernador y del gobierno del Estado, tras ser señalado por ese mismo medio como “uno de los operadores del Gobierno de Tamaulipas y de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para tratar de comprar regidores del cabildo de Reynosa con el fin de hacerlos enviar una terna a modo al congreso para entregar el ayuntamiento al PAN”.

ESPINO ACOSTA, cuyo nombre apareció en una terna para suceder al Alcalde CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, dijo desconocer quién lo incluyó en esa propuesta, aunque dijo en cortito que estaría en la mejor disposición de asumir esa responsabilidad.

Pero, en medio de la desinformación y el chismorreo alentado desde el Tercer Piso del Palacio de Gobierno, el Gobernador Electo, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, fue muy puntual al establecer con claridad meridiana que ya tomó cartas en el asunto, y que defenderá de la ignominiosa injusticia Presidente municipal de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ.

COMUNICACIÓN CABECISTA

MATIZA SU PERVERSIDAD

De otro lado y en relación con la aprehensión del líder de la Columna Cívica Pedro J. Méndez, OCTAVIO LEAL MONCADA, es un hecho que el aparato de comunicación del gobierno cabecista elaboró y difundió textos que proyectan su perversidad y su ausencia de valores, al poner en tela de juicio la capacidad del Gobernador Electo para tratar los temas más complejos en materia de seguridad y justicia.

Claro: “¡el ladrón cree que todos son de su condición!”, pero más allá de la clara inmoralidad de quien ordena esos textos, y quien los ejecuta y difunde, la sociedad tamaulipeca No-Pierde-De-Vista que Al-Que-Se-Va ya le quedan menos días para dejar el Poder y transmitírselo a un gobernante que Sí-Desea-Servir-A-Los-Demás; que no traficará con los contratos de obra; que no recurrirá a empresas factureras para simular egresos y robar al erario público; que gobernará en Casa de Cristal pero, sobre todo, que ejercerá un gobierno incluyente, gobernará para todos y manejará el presupuesto con pulcritud, decencia y en beneficio de todos, no solo para un pequeño círculo de amigos, cómplices y compadres.

ERNESTO PALACIOS DIJO:

Como una acción perversa y maquiavélica calificó la dirigencia de Morena, la información que empezó a difundir el gobierno de Tamaulipas a través de tuits falsos y alarmistas, buscando generar miedo y terror entre la población.

El delegado del CEN de Morena en Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS, explicó que la detención de OCTAVIO LEAL MONCADA, líder de la Columna Cívica “Pedro José Méndez” a manos de la Fiscalía Estatal, y que movilizó a más de 2 mil habitantes de la región de Hidalgo para exigir su liberación, provocó que el gobierno del Estado se atrincherará con patrullas y policías en las dependencias y Casa de Gobierno.

“Perversamente están generando un clima de miedo entre la población; pretenden crear una percepción de alarma, tratando de culpar a Morena de todo lo que está pasando; la ciudadanía ya los conoce y sabe que son capaces de lo peor; lo hicieron durante la campaña y ahora lo están haciendo de nuevo”, dijo el delegado morenista.

Este miércoles, tras evacuar las oficinas gubernamentales, sin previo aviso y motivo aparente, el Gobierno de Tamaulipas suspendió la jornada de vacunación anti covid de los niños y canceló un partido de fútbol del Correcaminos, todo con miras a sembrar miedo y psicosis social en la población tamaulipeca.

A pesar de que los integrantes de la Columna Cívica Pedro J. Méndez se manifestaron pacíficamente por la detención arbitraria de su líder, y de suspender la marcha que los traía a la capital tamaulipeca, voceros de la administración pública armaron una campaña de terror mediante informativos digitales aliados a sus intereses.

ERNESTO PALACIOS reprochó que la fuerza del estado se utilice para amedrentar a la población.

“La suspensión de la actividad pública, la sugerencia para parar la movilidad social y la creación de falsas noticias, buscan confundir a la población que, lo que desea es desterrar el miedo; dejar de padecer lo que por seis años se les ha ocasionado que es vivir en la zozobra; desean un estado de paz, por eso se decidió en las urnas un legítimo cambio de gobierno”, expresó el representante de morena en el estado.

Pero, ellos, que son los que actúan de forma ilegal y buscan, la inestabilidad y el desasosiego de la comunidad “ya se van” y la paz social será una realidad en Tamaulipas.

ABAJO, LA ‘REFORMA’

DE CABEZA DE VACA

De otro lado, le comparto:

DE MÉXICO.- La bancada de Morena en el Senado de la República se sumó a la promoción de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales necesarias, para revertir las reformas ilegales recientemente aprobadas por los diputados del PAN y PRI en el Congreso de Tamaulipas.

La Senadora MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA hizo un pronunciamiento para denunciar las reformas que vía «fast track» se aprobaron en el Congreso de Tamaulipas, violentando la voluntad popular y las cuales solo responden a un interés específico del titular del Ejecutivo Estatal.

«El voto de los tamaulipecos fue contundente a favor del doctor AMÉRICO VILLARREAL con más de 730 mil votos. La ciudadanía dijo ya basta y sin embargo la bancada del PAN busca saltarse este mandato popular», dijo.

La senadora FERNÁNDEZ BALBOA explicó que el Congreso del Estado reformó artículos para permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera pase a ser controlada por la Fiscalía General de Justicia, así como el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, además de permitir la privatización de las COMAPAS y la aprobación de Cuentas Públicas.

Además, denunció el nombramiento «fast track» del Magistrado del Consejo de la Judicatura y la protección del padrón de proveedores dando todo el poder a la Fiscalía General de Justicia para su control.

«Estas reformas trasgreden los ámbitos de la separación de poderes», aseguró.

«Se realizarán las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que correspondan para hacer prevalecer tanto la voluntad ciudadana como la legalidad en el estado de Tamaulipas», indicó.

ALERTA GOBIERNO DE REYNOSA

POR OLA DE CALOR EXTREMO

Por cierto, el Presidente Municipal, CARLOS PEÑA ORTIZ, en representación del Gobierno de Reynosa, emitió recomendaciones a la población sobre el cuidado de la salud por cuestión de la Canícula, período de extremo calor que inició el pasado 3 de julio y que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional.

Por esta razón se deben tomar medidas personales como la ingesta frecuente de agua, evitar exponerse a los rayos solares directos, utilizar ropa en manga larga, telas ligeras en blanco o colores claros, gorra o sombrero, y de ser posible bloqueador solar.

El Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ mencionó que el cuidado debe extenderse a bebés, personas enfermas o con discapacidad y para los animales de compañía, además de ser compasivos con los que rondan por la calle, ofreciéndoles agua limpia.

Así mismo el jefe del Ayuntamiento dirigió instrucciones a la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables y a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de estar atentos a posibles llamados de auxilio, teléfonos de PCyB: 8999550010, 8999550011 y el Número de Emergencia 911.

PRONÓSTICO:

Viernes 8 de julio: 26-38

Sábado 9 de julio: 25-40

Domingo 10 de julio: 25-40

Lunes 11 de julio: 26-40

APADRINA ALCALDE MARIO LÓPEZ

GENERACIÓN DE PREPA “FLORES MAGÓN”

A propósito de Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ apadrinó a la generación de egresados 2019-2022 de la preparatoria federal por cooperación “Ricardo Flores Magón”, marco en el que convocó a los graduantes a fijarse metas, a soñar, y a seguir estudiando más allá de una profesión, porque esto les dará las herramientas para ser más competitivos.

Frente a los directivos de la institución y padres de familia, el Presidente Municipal se dirigió a los jóvenes, a quienes les dio su propio testimonio de vida, destacando la importancia de contar, a temprana edad, con un plan de vida.

Con gran atención los egresados escucharon las palabras del Alcalde, quien les mencionó que de pequeño fue un niño humilde, y en la adolescencia enfrentó riesgos de irse por un mal camino.

Sin embargo a los 19 años fue cuando al encontrarse con un grupo de amigos, cada uno de ellos mencionaba lo qué harían con su vida, “fue cuando yo expresé mis deseos de convertirme en el Presidente Municipal de Matamoros”, agregó.

Y me dediqué a estudiar, tengo tres carreras, una maestría y en el 2020 terminé mi doctorado, ya siendo Presidente de Matamoros; y hoy les puedo decir que cada uno de mis sueños está cumplido, añadió.

Finalmente les pidió: primero, agradezcan a sus padres por la educación que les están brindando; que siempre lleven con orgullo el nombre de su escuela y que estudien mucho, que se fijen sueños así como un servidor lo hizo, expresó.

El Alcalde también exhortó a los padres de familia a que brinden el acompañamiento que requieren sus hijos, que no los suelten de su mano, con el propósito de que sigan por el camino del bien.

Este mismo jueves, el Alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ también asistió a la ceremonia de graduación de la Universidad del Noreste de México en donde también deseó éxito a los jóvenes graduados.

NLD, FORTALECE CARMEN LILIA

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Por cierto, con la finalidad de erradicar la desigualdad social y generar las mismas oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, el Cabildo de Nuevo Laredo autorizó la integración de la Comisión de Grupos Vulnerables para la Administración Municipal 2021-2024.

La alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL explicó que dicha Comisión estará compuesta por la mayoría de fuerzas políticas que conforman el Ayuntamiento con el único objetivo de apoyar a los sectores más débiles de la ciudad.

“Con esta implementación se podrá actuar con apego a los núcleos de población que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación, mismos que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e intervención del Gobierno Municipal para lograr un mejor bienestar social”, recalcó la alcaldesa.

El regidor ENRIQUE FIGUEROA ROCHA, enfatizó que la implementación de la comisión mencionada es de suma importancia para auxiliar a los ciudadanos más vulnerables.

“Se atenderán aquellos sectores o grupos de población que por su condición de edad, sexo, estado civil u origen étnico que se encuentren en condiciones desfavorables y se les impida tener un óptimo desarrollo”, reiteró.

Los integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables son:

Presidenta – ARIANA GARZA LÓPEZ; Secretario – SERGIO ARTURO OJEDA CASTILLO; Primer Vocal – MARIZA YAZMÍN ZÁRATE FLORES; Segundo Vocal – ENRIQUE FIGUEROA ROCHA; Tercer Vocal – SAMANTHA OFELIA BULÁS LIGUEZ; Cuarto Vocal – DANIEL TREVIÑO MARTÍNEZ; Quinto Vocal – NUBIA LIZETH ALMAGUER.

NEOLAREDENSES PINTAN MURAL

COMUNITARIO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO

A propósito de Nuevo Laredo, integrantes de la sede Nuevo Laredo de la Red de Agentes Culturales Comunitarios de Tamaulipas, iniciaron el proceso de realización de un mural comunitario, en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.

La actividad se realiza en el marco de los Cursos de Verano 2022, desde el miércoles 6 y hasta el domingo 10 de julio, en la Casa de la Cultura de dicho municipio fronterizo.

Los muralistas y gestores culturales comunitarios ROBERTO JASSO “Tigre”, REYNALDO MATA “Funky Gallo” e IMELDA CÁZARES, son los encargados de facilitar la pinta, a la que asistieron 44 niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 18 años de edad.

Fueron convocados a petición de la alcaldesa IRACEMA ALBEZA PEÑA RAMÍREZ, a través de MARIELY HERNÁNDEZ ALEMÁN, Directora Municipal de Arte y Cultura y LIZBETH MARU RODRÍGUEZ NAVARRO, Directora de Casa de la Cultura, debido a su amplia experiencia y trayectoria en el ámbito cultural comunitario.

Los artistas son los únicos neolaredenses que se han especializado en la realización de murales comunitarios, metodología que implica la activa participación de todas y todos los asistentes en el proceso completo, desde la toma de acuerdos de convivencia, la reflexión en torno a su identidad y la creación de un boceto colectivo, hasta la pinta del mural.

A través de dicha metodología, en la que el proceso es el que cobra mayor relevancia, niñas, niños y jóvenes reconocen al arte y a lo cultural, como un medio para el ejercicio de derechos y de incidencia positiva en su comunidad, contribuyendo así a la construcción de ciudadanía.

Participan también como facilitadores invitados EDGAR WALDO y OSIRIS GARCÍA, muralistas integrantes de la Red de Agentes Culturales Comunitarios de Tamaulipas, sede Ciudad Mier.

El mural culmina el domingo 10 de julio.

Nueva Ciudad Guerrero es miembro de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales de IberCultura Viva, programa de cooperación intergubernamental presidido por el Gobierno de México.

CUMPLE CHUCHO NADER

CON MÁS PAVIMENTACIÓN

Mientras que en Tampico, mediante una inversión superior a los dos millones de pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este jueves la pavimentación a base de concreto hidráulico y reposición hidrosanitaria de la calle José María Morelos entre Matamoros y Juárez de la colonia Obrera.

El jefe de la comuna acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER y miembros del Cabildo destacó que su administración continúa desarrollando un amplio programa de obra pública, que a casi cuatro años de trabajo, ha permitido la pavimentación a base de concreto hidráulico de más de 550 cuadras en todos los sectores de la ciudad.

«Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de mejorar las condiciones urbanas en todos las colonias de Tampico, brindando mayor plusvalía, pero sobretodo mayor bienestar a las familias, por ello hoy nos da mucho gusto seguir ampliando la conectividad en este, que es uno de los sectores más antiguos y emblemáticos de nuestra ciudad».

ENTREGA UAT BECAS DE

EXCELENCIA EN VICTORIA Y MANTE

Por último, el C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la entrega de becas de excelencia a más de doscientos estudiantes de las escuelas, unidades académicas y facultades del Campus Victoria y de Ciudad Mante, mediante las cuales se reconoce el rendimiento académico de los mejores alumnos de cada carrera.

Durante el evento desarrollado en el Teatro Juárez de la UAT, el Rector GUILLERMO MENDOZA estuvo acompañado de la Dra. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ, Secretaria de Gestión Escolar; y de la Dra. MARIANA ZERÓN FÉLIX, Secretaria de Investigación y Posgrado.

En su mensaje, el Rector felicitó a los jóvenes por su esfuerzo y rendimiento académico que les han permitido alcanzar la meta de una beca de excelencia que otorga la Universidad a sus mejores estudiantes.

Subrayó que las becas de excelencia se siguen impulsando en la UAT como un reconocimiento y apoyo al esfuerzo de sus estudiantes, y de igual forma los exhortó a que aprovechen todos los esquemas y servicios que se han diseñado para ayudarlos en fortalecer su formación.

Por su parte, la Dra. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZÁLEZ dijo que las becas de excelencia tienen como propósito promover la equidad educativa y reconocer los esfuerzos académicos, además de alentar a los jóvenes a que concluyan sus estudios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.