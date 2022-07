El Gobernador Electo de Tamaulipas, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, intervino en el “Caso Reynosa” y su primer posicionamiento fue a favor del Alcalde CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, al reconocerlo como “El único presidente municipal” de esa ciudad fronteriza, y anunciar una serie de acciones legales para acudir en su auxilio.

Y mientras se esperaba ayer por la tarde el arribo a Reynosa de un grupo de abogados para sumarse a la defensa del Edil, trascendió que “operadores” contrarios a la línea política del presidente municipal PEÑA ORTIZ, estarían ofreciendo sobornos de hasta 5 millones de pesos a regidores que “desconozcan” al Alcalde, y se declaren a favor de un presidente municipal sustituto.

Al mismo tiempo, el Movimiento de Regeneración Nacional anunció que intervendrá en defensa de su Alcalde PEÑA ORTIZ, al considerar que se están violando sus derechos constitucionales en un proceso con dolo y de evidente intención política.

Ante el intento del panismo por dar un presunto cuartelazo político en Reynosa, los focos de alerta máxima se han encendido en las alturas del morenismo nacional, y en el equipo del gobernador constitucional electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

“El alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, no está solo”, puntualizó VILLARREAL ANAYA.

La respuesta ha llegado puntual:

“No vamos a permitir que se dé este nuevo atropello en Reynosa,”

Ante este nuevo capítulo de la sinrazón y la desmesura, el gobernador constitucional electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA señaló que el alcalde PEÑA ORTIZ cuenta con todo su apoyo.

“El alcalde de Reynosa no está solo”. Y dejó en claro que no se permitirá este nuevo atropello.

“Reynosa, es territorio MORENA, y no va a prosperar la ambición enferma y desmedida de la administración estatal y de su ejército de operadores que están actuando fuera de la ley”, señaló.

La respuesta del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, no se han hecho esperar, al manifestar que el único y legítimo alcalde de Reynosa, es CARLOS PEÑA ORTIZ, anunciando en consecuencia que darán la batalla legal, para impedir que el PAN y su cúpula azul no le sigan haciendo más daño a Reynosa.

Aclararon también que los derechos políticos de CARLOS PEÑA ORTIZ, están intactos.

De hecho, el Gobernador Electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y Morena, a través de su Delegado ERNESTO PALACIOS CORDERO, tomaron cartas en el asunto desde el día de ayer, e interpondrán recursos de inconstitucionalidad a un proceso cuyo promovente, MARCELO OLÁN MENDOZA, incluso se retractó ya hace tiempo y forma parte del Ayuntamiento como Contralor Social.

De otro lado, abogados del presidente municipal CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, denunciaron que se violentó su derecho a la presunción de inocencia, y se están violando de manera flagrante sus derechos humanos en un proceso viciado y con dolo.

OTRA ESCALADA

DE CORRUPCIÓN

Otras versiones suponen que detrás de todo este andamiaje anticonstitucional estaría el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien habría lanzado una ofensiva de corrupción sobre los regidores y síndicos de Reynosa, al ofrecerles 5 millones de pesos para que desconozcan al alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ y voten a favor de la terna que propone el PAN para imponer un presidente municipal a modo.

Los anterior trascendió entre los propios Ediles, quienes habrían recibido el ofrecimiento que les habría hecho LUIS ESPINO ACOSTA, ex candidato a diputado local del Movimiento Ciudadano, quien habría recibido la tarea de convencer y “comprar” mediante amenazas a los ediles.

El gobierno de Tamaulipas que preside GARCÍA CABEZA DE VACA, mediante presiones y argumentos ilícitos, habría ordenado a la Fiscalía de Justicia y al Poder Judicial liberar una orden de aprehensión en contra del Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ por el presunto enriquecimiento ilícito y también presionó al un juez retirado de San Fernando para que le suspendiera los derechos políticos al presidente reynosense.

Por su parte el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y la dirigencia nacional de Morena, al único alcalde que reconocen es CARLOS PEÑA y anunciaron ayer que darán la batalla jurídica y política para defender y proteger los derechos que han sido violados al alcalde de Reynosa.

CASO OMISO A “CHISMES”

Por asociación temática, el Cabildo de Reynosa decidió ignorar los “chismes” de redes sociales sobre una supuesta terna para relevar al alcalde por supuesta ingobernabilidad.

JOSÉ LUIS GODINA, regidor de Morena, propuso que el Cabildo realice un pronunciamiento público sobre el chismorreo que generan las redes.

“Lo que tengan que decidir las autoridades judiciales y ministeriales será, hasta entonces nos pronunciaremos, pero no debemos dejar que las redes sociales siembren esa confusión de que no se está gobernando, aquí estamos el Cabildo trabajando, el Ayuntamiento está trabajando”, señaló el regidor.

Sobre el particular, el Secretario del Ayuntamiento, JOSÉ LUIS MÁRQUEZ, aclaró que el alcalde trabaja con un amparo de la justicia federal argumentando que es víctima de una persecución política por son inválidas e ilegales la suspensión de sus derechos político-electorales y la orden de aprehensión.

GODINA opinó que el Cabildo debe mostrar una postura de unidad y solidaridad con el alcalde ante la confusión y desinformación en redes.

“Tenemos que salir a dar la cara a la sociedad y explicarles, estamos trabajando normalmente”, exclamó.

El alcalde CARLOS PEÑA exhortó a la sociedad a no dejarse llevar por chismes y no “escuchar el canto de las sirenas” recalcando que todo el tema legal que enfrente es consecuencia de que el gobierno panista no digiere que perdieron y que Morena gobernará los próximos seis años en Tamaulipas.

HOGUERAS

ENCENDIDAS

¿Cuántas hogueras pretende dejar encendidas y humeantes en Tamaulipas FRANCISCO N, antes De-Su-Viernes-[30 DE SEPTIEMBRE]-Negro–, cuando tenga que desalojar la Casa de Gobierno y recoger sus efectos personales en el Tercer Piso del Palacio del 15 Hidalgo?

Lo ignoramos, pero la capital victorense entró en estado de emergencia tras la aprehensión del líder de la Columna Cívica Pedro J. Méndez, OCTAVIO LEAL MONCADA, quien fue aprehendido en Nuevo León en seguimiento a un proceso penal que le inició en Tamaulipas un Juez del Tribunal Superior del Estado de Tamaulipas.

LEAL MONCADA, quien disfrutó de las atenciones del gobierno estatal mientras condujo a la sociedad regional de los cinco municipios que integran la columna bajo los lineamientos del Partido Acción nacional, fue literalmente “desconocido” tras que encabezó una adhesión colectiva a favor del candidato de Morena a gobernador del Estado, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

De ahí que el ejercicio de la acción penal en su contra, aún cuando proceda de acuerdo al proceso que se le instruye, es considerado por sus seguidores como una venganza política del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por lo que ayer por la tarde las instituciones de gobierno se mantenían en estado de alerta, pues trascendió que seguidores de LEAL MONCADA, provistos de armas, se dirigían a ciudad Victoria y temían una “toma” del Palacio de Gobierno, exigiendo la inmediata liberación de su líder.

El clima social y político de Reynosa y los cinco municipios que integran la Columna Cívica Pedro J. Méndez, es agitado e incierto, pues la sociedad reynosense está convencida de que el gobierno del Estado está violando los derechos humanos, políticos y jurídicos de su presidente municipal, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, en tanto que los seguidores de LEAL MONCADA en los municipios de Hidalgo, Mainero, Villagrán, Casas y San Nicolás, creen que su arresto deriva de una venganza política de CABEZA DE VACA, porque el PAN perdió la elección en esas ciudades al obtener en conjunto, solo 2 mil votos, mientras que Morena con su candidato, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ganó abrumadoramente con el 87 por ciento de los sufragios.

Pero, a reserva de adentrarnos más en el tema, por hoy aquí la dejamos.

BECAS DE NIVEL PREESCOLAR Y

MEDIO SUPERIOR, EL JUEVES 7

A propósito de Reynosa, el compromiso adquirido por el Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ con los estudiantes de esta ciudad fronteriza, se sigue cumpliendo y este jueves 7 de Julio se entregarán las tarjetas del Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2022 a los alumnos de nivel Preescolar y Medio Superior.

«Lo más importante por atender es el bienestar de las familias reynosenses», aseguró el Presidente, quien dio a conocer que el padre, madre o tutor que inscribió al becario es quien debe acudir con el Folio firmado, CURP del beneficiario; copia de su INE y un comprobante reciente de su domicilio.

La entrega de la tarjeta bancaria se realiza en orden alfabético de acuerdo al primer apellido del padre o tutor y es importante que acudan solos, con cubrebocas, y respete las medidas sanitaras vigentes.

NIVEL PREESCOLAR:

R, 8:00 AM a 4:00 PM, BIBLIOTECA.

S-T, 8:00 AM a 12:00 PM, AUDITORIO.

U-Z, 1:00 PM a 4:00 PM, AUDITORIO.

NIVEL MEDIO SUPERIOR:

H-J, 8:00 AM a 12:00 PM, CEDIF.

L, 1:00 PM a 4:00 PM CEDIF.

M, 8:00 AM a 4:00 PM PANNARTI.

N-Q, 8:00 AM a 12:00 PM CD. FAM. FELICES.

R, 1:00 PM 4:00 PM, CD. FAM FELICES.

AGRADECEN FACILITAR MÓDULO

PARA FIRMA DE CONTRATO BANCARIA

Por cierto, en Nuevo Laredo inició el proceso de la firma de contratos con la institución bancaria por parte de los padres de familia titulares de la Beca “Una Nueva Era“UNE”, este método fue posible gracias al módulo que implementó la administración municipal con la finalidad de facilitar el lugar y sea accesible para las personas.

Desde las 2:00 de la tarde a las 8:00 de la noche en el Polyforum “La Fe”, la ciudadanía se dio cita para atender el llamado en el que hay 20 mesas de trabajo con 40 personas atendiendo para que el proceso sea rápido.

“Se les hizo un llamado a los titulares de la tarjeta, nosotros estamos coadyuvando con el banco para que la atención sea inmediata y la ciudadanía no tenga que esperar o dirigirse al banco”, señaló el profesor FRANCISCO ALTAMIRANO CARRASCO, Director de Educación.

Además, para evitar que los asistentes esperen en las altas temperaturas se acondicionó el gimnasio en el que los ciudadanos pueden esperar su turno

Asimismo los padres de familia manifestaron su agradecimiento con el Gobierno Municipal por facilitar el trámite de la firma de contratos pues para ellos el lugar y el horario es más accesible, además que la atención es inmediata.

“Esta porque es una gran ayuda, que nos sirve tanto para nuestros hijos como para nosotros, es más fácil porque no tenemos que ir al banco y estar todo el día, gracias a la presidenta por el apoyo que nos está brindando”, dijo PATRICIA BARRAGÁN, beneficiaria.

CADI, DEL GOBIERNO DE MÉXICO,

ENTREGA SU PRIMERA GENERACIÓN

Concatenando temas, deje decirle que el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ asistió como invitado a la graduación de los dos Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil -CADI-, construidos por el Gobierno de México en Matamoros, para beneficio de las familias que radican en zonas de atención prioritaria.

Esas instituciones que este miércoles entregaron su primera generación de egresados de nivel preescolar, forman parte de la infraestructura autorizada y entregada a las familias matamorenses por el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Al término de la citada ceremonia en la que acompañó a la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, MARSELLA HUERTA de LÓPEZ, el Presidente Municipal fue abordado por los representantes de los medios de comunicación, a quienes dijo que con el Gobierno de AMLO a Matamoros le ha ido bastante bien.

LÓPEZ HERNÁNDEZ mencionó que en los primeros tres años de su gobierno, -administración 2018-2021- fueron grandes obras las que el gobierno federal entregó en esta frontera, ejemplo de ello son los CADI, en donde se atiende a los niños desde nivel maternal y hasta preescolar, en beneficio de los padres de familia que trabajan.

CABECISTAS SE “PANIQUEAN”

Y DAN SALIDA A BURÓCRATAS

Vuelvo a ciudad Victoria para compartirle que una nota de la compañera IRMA MENDOZA apunta que el Gobierno del Estado dio salida urgente a miles de burócratas, tanto en Palacio como en otros edificios públicos y además reforzó la seguridad en instalaciones como Casa de Gobierno, la Fiscalía del Estado y en la Policía Ministerial.

Debido a la movilización de miles de personas desde el municipio de Hidalgo, quienes se dirigían a esta capital para exigir la liberación del líder moral de la Columna Cívica ‘Pedro José Méndez’, OCTAVIO LEAL MONCADA, detenido el día de ayer en la ciudad de Monterrey, el Gobierno del Estado decidió dar salida a sus trabajadores alrededor de las 14 horas de este miércoles.

La “evacuación” en las oficinas de Palacio y en otros edificios del Gobierno del Estado, ante el riesgo que la marcha llegará a ciudad Victoria y pudieran presentarse actos de violencia, fue urgente por lo que no fue necesario que los trabajadores acudieran a checar la hora de su retiro.

El mismo procedimiento se repitió en la Torre de Gobierno, en el edificio de Seguridad Pública, en la Fiscalía del Estado y en las oficinas de la Policía Ministerial.

En un recorrido por instalaciones gubernamentales pudo apreciarse que fueron reforzadas las medidas de seguridad y se instalaron elementos de la Policía Estatal fuertemente armados.

ANUNCIA CHUCHO NADER

REMODELACIÓN DEL PARQUE MÉNDEZ

En otro tema, el presidente municipal de Tampico CHUCHO NADER, realizó un recorrido por el Parque Pedro J. Méndez, en donde anunció la remodelación de uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la ciudad.

El mandatario municipal dijo que su administración continúa ampliando y modernizando los espacios destinados al recreo y la integración de las familia, por lo que en este año el Ayuntamiento porteño llevará a cabo una serie de acciones de fortalecimiento del tejido social, a través de la construcción de nuevas instalaciones deportivas y recreativas en diferentes sectores del municipio.

La transformación de este campo incluirá la instalación de pasto sintético, instalación de malla perimetral, mantenimiento a las gradas, iluminación y rehabilitación de los módulos de servicios sanitarios, con una importante inversión económica para el municipio de Tampico.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.