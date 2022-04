Truko vs Américo

Esta campaña política por el futuro de Tamaulipas tiene muchos datos sueltos, y sin embargo, uno de los que más me llama la atención, es que los “fanseses” de Truko y de Américo están ejerciendo mucha presión sobre los operadores de los medios de comunicación.

No los equipos de campaña que han sido muy respetuosos, ellos están haciendo su chamba y en ello, hay que agradecer el profesionalismo de nuestros colegas Omar de la Fuente y de Paco Cuéllar.

Pero te sales del academicismo y la raza de bronce de todas las edades, profesiones, grado acedémico, economía, o sitio donde viven -incluído McAllen-, con ellos lo que sobra es “chairismo de colores”.

Y aquí les va un galimatías político legal: “Nuestros malos son muy buenos, pero los malos de los de enfrente deben ser eliminados”. Explicado con manzanitas.

“Los ilegales de nosotros deben ser perdonados porque nos ayudan, pero los ilegales de ellos, deben ser llamados a cuentas por todas las autoridades”.

Y luego te exigen: “Escribe, tú debes saber y te consta que fulano o sutano son bandidos”, pero cuando se trata de ponerlos de fuente, sencillamente se rajan, al mejor estilo de Vicente Fox y en su caso de AMLO…. ¿Y yo por qué?

Así que vámonos entendiendo, la clase política de todos los equipos, por supuesto incluidos los de MC que antes eran PRI, antes eran PAN y antes era sepa la bola, están concentrados en el fortalecimiento de estructuras, operación y territorio, pero abajo, los de abajo mental son bastante dogmáticos.

Por lo que sea, porque están recibiendo apoyos, por esquema gregario, por estratificación social, porque saben que van a hacer negocios ganando unos, o los otros.

Pero finalmente muy bíblicos. Lucas 6:41 ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?

Total, que en el territorio de los que tenemos la fortuna de trabajar en medios de comunicación, un día amanecemos acusados de panistas y al día siguiente de chairos guindas. Aquí es cuando encontramos la parte divertiva de todo.

Y por lo mismo, reitero lo que escribí el día 4 de abril. La sociedad, siempre apela a la emoción y en consecuencia, a ponderar lo que estima propio en afinidad, denostando lo que hacen los de enfrente, que en este espacio, soñamos con campañas de altura de miras y respeto a los electores.

Ya veremos que pasa en los debates, que insisto afortunadamente y hasta el primero de junio seguimos de atracón de eventos, de giras, discursos, videos, fotografías de cada uno de los tres candidatos.

Y quedará el registro en fotografía, en video, en redes sociales, y si alguien de alguna parte quiere ver millones donde hay miles, miles donde hay montoncitos, es de mucho respeto. Como habría dicho Juan Gabriel…

Lo que se ve no se juzga… y si me preguntan, de aquella vez que afirmamos que había un empate en construcción, es porque técnicamente la polarización avanzaba en ese destino.

Encuestas van y vienen y en los datos duros que tengo de Morena, PAN y PRI, efectivamente, existe ya un empate. Equilibrio, del que no tengo la culpa, pero que retransmito, aunque lo números que tiene Morena sean de que están 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 y así en el infinito.

Y de este tema, solamente la operación. Vamos en el día 17 de campaña y las versiones de los analistas de la CDMX, no las inserciones o las gacetillas obviamente pagadas, es que todo se definirá el día 5, por operación y organización.

Truko vs Américo: ¿Se despega? No se pierda el próximo capítulo…

Del cuarto piso.- Luego de que posteamos como título de columna, que Carlos Canturosas es el más buscado, el ex alcalde de Nuevo Laredo nos pidió derecho de réplica y envió una nota a mi whatsap donde destaca:

a.- “Siempre le he hecho frente a cualquier acción que cualquier autoridad ha emitido en mi contra, siempre, nunca he estado huyendo”, dijo,”voy y vengo de Nuevo Laredo a Laredo, no tengo nada que esconder”.

b.- “Me han dañado moralmente, ya que solamente esta nota del Norte, ya la replicaron en 30 portales y le meten publicidad para que se difunda ya 200 mil veces, y saben que es falso, saben que es cosa juzgada, que se cancelaron las órdenes de aprehensión por improcedentes”.

Nostra Política.- “El valor supremo no es el futuro sino el presente; el futuro es un tiempo falaz que siempre nos dice «todavía no es hora». Octavio Paz.