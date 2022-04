Campañas: Recrudece pleito de “chairos” contra “fifís”…

Estoy seguro que en los 6 estados donde se renuevan las gubernaturas es más o menos así: Los llamados “chairos” y los presidencialmente etiquetados como “fifís”, están sacándose la lengua en las redes sociales y en particular en las cadenas de whatsapp.

Y por lo mismo, para ambas partes. Los que por tragedia educacional formal, se envuelvan en sus banderas rotas, es comprensible. Justificable, pero lo que me sigue pareciendo inaceptable es que el mismo debate se da, entre los pretenciosos “profesionales de la política” y de mediana y alta preparación académica.

A menos que lo hagan por distracción o negocio. Ahí si que ni hablar, que le den rienda suelta a sus empates mentales y financieros, pues al final del día, la vida es una apuesta donde cada quien, cada cual compra boleto y riesgos.

Por lo mismo, serenos, porque lo que va a suceder el primer domigno de junio, nada tiene que ver con este pleito de comadres-compadres de mercado, donde los que menos vale, es el mundo de los datos y en todo caso, la pasíon, la descalificación del contrario, como deporte de barriada.

Cierto, la percepción y también vota y los equipos en pugna, el de César “El Truko” Verastegui, el de Américo Villarreal y el de Arturo 10 -en menor intensidad-, se están dando con la cubeta en una cadena de ageresiones que van, de los datos duros -los menos- a los estupidos, chafas fakes news.

Y antes se seguir, hay que reconocer que eso de fifís, esa etiqueta, fue una decisión de segregación presidencial, así que reclámenle a YSQ, si en esta ocasión ponderamos que, ellos, los de la esquina contraria, los audodefinidos “chairos” son sin duda, más intensos, muy dogmáticos.

Por lo mismo, de lo que les voy a decir, no van a hacer caso y menos, atender la suplica de que antes de hablar sobre los suyos, revisen biblicamente:

“No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”.

“ No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen”.

Hasta ahora, nos parece un ejercicio interesante, que cada quien, según la parte donde se encuentren, aprueben amorosamente los errores internos, perdonen a ciegas el lastre de sus abanderados y aplaudan.

Y lo mismo, pero en sentido contrario. Todo lo bueno que tiene el adversario es una pus, que debe extirparse, sencillamente porque es virtud ajena.

Finalmente y lo decía Baldassare Castiglione “no hay maldad tan mala como la que nace de la semilla del bien”.

Fin del comunicado… que de las encuestas hablaremos el lunes… sin anestesia…

Lo mejor de cada casa…

Yo hice un comentario similar, pero fue en tiempos de Arturo 10, cuando era alcalde y la ciudad estaba realmente como se ve la luna, llena de craters. Recuerdo que me llovió, un 99 % menos que al presidente Lalo Gattas.

Pero esta vez, en otro contexto, una nueva generación despúes de convivir con la capital de Tamaulipas, coincido plenamente con la diputada Alejandra Cárdenas. Es 2022 y “Victoria no merece que la ninguneen, que la desdeñen, que se expresen mal de ella”.

Mejor aun, grillemos menos y construyamos más… y una más, con la misma persona y capital. Más que importante la declaración del secretario general de gobierno Gerardo Peña, sobre el atentado que denunció Lalo Gattas a sus oficinas alternas.

El “presidente municipal de Ciudad Victoria recurre a los distractores, ahora con la supuesta balacera a una oficina alterna” y revela GP que se reunió con Gattas el mismo día y este no le informó de algo que debió ser muy grave.

“También llama la atención el hecho de que tenga una oficina alterna, habrá que ver qué cosas o operaciones realiza en ella (…) como vas a denunciar y ahora estás pintando la evidencia».

Cuidado con Pedro y el Lobo…

Nostra Política.- “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”. Winston Churchill.

Correo: [email protected]

Twitter. – @jeleazaravila