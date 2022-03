AMLO: ¿gana o pierde la revocación?

Sin lugar a dudas, el hoy presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) sabe “tejer fino” la operación política y el entramado electoral.

Casi toda su vida adulta, pero durante 18 años previos a obtener el triunfo en el 2018, estuvo perfeccionando, a base de prueba y error, sus estrategias, sus narrativas y la intensidad de los pasos que daría.

No en balde ha sabido perfeccionar esa narrativa y también ha sabido presionar los botones que lo tienen —guste o no— en un alto nivel de popularidad que el “pueblo bueno” le otorga.

En ese sentido, la Revocación de Mandato, más allá de la idea de darle al pueblo el poder para “desechar” gobernantes, que simplemente consideren que no sirven, es en realidad la herramienta electoral perfecta para el Jefe de la llamada Cuarta Transformación.

En lo particular, no me queda duda de que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ganará la Revocación de Mandato y terminará el sexenio para el que constitucionalmente fue electo.

En ese sentido lo interesante será saber con cuántos votos, en qué zonas y qué sectores de la población le darán o no el respaldo para que “permanezca” como Presidente de todos los mexicanos.

Para que se reconozca la validez del proceso deberá comprobarse una participación de, al menos, el 40 por ciento de personas inscritas en la lista nacional y la revocación sólo procederá por mayoría absoluta.

Cabe decir que lejos de las fechas electorales, la pasada consulta al pueblo, se dio en agosto pasado cuando los ex presidentes de México fueron sometidos a la voluntad ciudadana, pero sólo votó el siete por ciento del padrón.

Como buen estratega electoral que es el presidente LÓPEZ OBRADOR, ahora sí que la Revocación de Mandato le caerá como anillo al dedo para pulsar de forma fidedigna a la población de México, lejos de encuestas o sondeos de popularidad… o de endulzamiento de oído.

Si pierde con menos del 40 por ciento de los votos se queda y si gana se mantiene; es decir no hay “riesgo” para el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o, si lo hay, sería un “riesgo calculado”.

Los resultados de esta consulta popular, permitirán tanto a Palacio Nacional como a los opositores, saber en qué lugar están parados cada una de las partes.

En el caso del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de entrada y con el triunfo, podrá pregonar que el “pueblo bueno” lo apoya, una bandera que podrá ondear hasta el final de su sexenio.

Pero también podrá pulsar el verdadero apoyo que tiene y con ello ver el resultado de los programas de Bienestar enfocados a los adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, entre otros rubros.

Si el jefe de la Cuarta Transformación no obtiene los 33 millones de votos que consiguió en 2018, será la primera lectura de “reprobación”, pero también le daría la luz para saber qué camino tendrá para mejorar de cara al 2024.

Más allá de la romántica narrativa de que “el pueblo pone y el pueblo quita a sus gobernantes”, lo cierto es que los resultados de este diez de abril le dirán al presidente LÓPEZ OBRADOR y a su equipo en dónde están parados.

Ya con los resultados en la mano, el jefe de la Cuarta Transformación podrá hacer todos los ajustes necesarios para (1) en caso de “perder” el apoyo, recuperarlo y… (2) en caso de retener el apoyo, reforzarlo… Punto y aparte.

El mandatario LÓPEZ OBRADOR tendrá lo que no tuvieron sus antecesores para recomponer el camino, mantenerlo o adecuarlo a los tiempos que se viven.

Sabrá con esos resultados del diez de abril, en qué zonas del país no tiene apoyo y saldrá al rescate de esos lugares, mientras que en las zonas donde gane, sólo le restaría mantener el “amor” allí.

Lo más importante es que pulsará a los mexicanos de forma muy real, sin intermediarios, sin “lisonjas”, sin falsos aplausos, sin tamices de por medio y sabrá, repito, con los datos en la mano, lo que deberá realizar.

Con esos datos duros de este abril del 2022, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya conocerá lo que tendrá que hacer en el rubro presupuestal del 2023 y 2024 para reforzar los programas de Bienestar buscando garantizar que en Palacio Nacional quede quien él elija.

Aunque vale decir, que no todo será miel sobre hojuelas para el Jefe de la Cuarta Transformación, pues los números del diez de abril, también los van a conocer los integrantes de la Oposición, de esa mafia del poder, de los conservadores, los golpistas y hasta los injerencistas y por ahí le podrían “pegar”.

Más allá de la narrativa de que la Revocación de Mandato, es en sí, una consulta con alta estrategia electoral y con cargo al erario público, que, si se sabe analizar los resultados, dará al Presidente la oportunidad para saber, con anticipación, lo que debe hacer para perpetuarse en el poder a través de su “delfín(a)”.

En resumen. Nuevamente LÓPEZ OBRADOR pega un “home run” en las parcelas electorales, ya que a mitad del camino sabrá en dónde está parado rumbo al 2024 y todo con cargo al erario público… Pendientes…

~~“EL TRUKO” GARANTIZA DESARROLLO EDUCATIVO. —Para el director general del Corporativo Universidad del Atlántico, doctor NESTER LEAO CONTRERAS PIÑA, Tamaulipas necesita seguir avanzando en su desarrollo educativo, acorde a las necesidades de cada región y quien gobierne la entidad debe estar muy comprometido con este sector.

El empresario destacó que de los tres aspirantes a la gubernatura hay uno que destaca por su compromiso y conocimiento en la materia: CÉSAR “EL TRUKO” VERÁSTEGUI OSTOS; quien ha dado muestras de tener bien claro lo que necesita el estado para avanzar, de la mano del sector educativo, en el desarrollo social y económico.

“César Verástegui tiene una idea muy clara del tema y un gran compromiso para que la niñez y los jóvenes tengan un mejor sistema educativo, acorde a las necesidades de cada región y que respalde la formación académica, social y económica, se debe fortalecer el sistema para que más tamaulipecos tengan acceso a una mejor preparación académica”, señaló CONTRERAS PIÑA.

Apuntó que, como institución de educación superior, tienen el compromiso moral y social de fomentar la participación cívica de los estudiantes: “Deben entender que la toma de decisiones inicia con la elección de un buen Gobierno y a través del análisis de las propuestas, encontrar en éstas una idea muy clara de las metas del futuro gobernador”, apuntó el representante de universidades con presencia en los municipios de Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Victoria, Tampico, Altamira, entre otros municipios… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

