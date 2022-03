¿Se pelea Gubernatura o Presidencia?

Tamaulipas es uno de los estados del país que más importancia reviste para Palacio Nacional, por su estratégica ubicación geográfica y sus puentes internacionales, que son los que permiten la transportación de más riqueza de Latinoamérica, entre otras muchas bondades.

Por esa razón y tomando en cuenta su importancia, más allá de la Revocación de Mandato, cuya cita es el diez de abril, o la selección de Gobernador este cinco de junio, también se juega, desde ya, un boleto para las “grandes ligas” de la política mexicana.

Después de este proceso 2021-2022, Tamaulipas apenas tendría un año de “vacaciones electorales”, porque el siguiente proceso que se viviría iniciaría en los últimos meses del 2023, con todo lo que eso signifique.

Por esa razón el relevo presidencial del 2024 está más cerca de lo que se pudiera pensar y la elección de Gobernador de Tamaulipas, puede convertirse en una catapulta para el mandatario FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Más allá de especulaciones, elucubraciones, hipótesis o presuntos acuerdos en lo oscurito y basándonos en un “simple manual” de la política mexicana, GARCÍA CABEZA DE VACA está obligado a ganar este proceso electoral si desea que su carrera política no se vea interrumpida.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Acción Nacional (PAN), MARKO CORTÉS MENDOZA, lo ha dicho una y otra vez: “García Cabeza de Vaca es uno de los varios presidenciables”.

Esta sencilla línea, entre su “manufactura”, esconde un profundo mensaje que lo “grita de forma silenciosa” a los cuatro vientos, el Líder nacional de los panistas.

El mensaje es que CABEZA DE VACA es considerado, desde hace tiempo como un “peso pesado” de la política nacional, un valioso activo; de lo contrario no recibiría el espaldarazo de su partido, mientras que el Gobierno federal sigue empeñado en desaforarlo.

Ya sentenció el Gobernador de Tamaulipas, en un foro radiofónico de cobertura nacional: “no me límites”; cuando se le pensaba como Líder de los panistas en el Senado de la República en el 2024 y “pocas” posiciones hay en el país más arriba de la mencionada.

En medio de un claro canibalismo al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas, donde se cargan un pleito muy marcado que todos vemos, menos la dirigencia de dicho partido, los planes futuristas del Mandatario panista también van a contar y mucho, de cara a junio del presente año.

Es cierto, la cita es este cinco de junio para elegir Gobernador de Tamaulipas, pero también se juega un probable boleto a las grandes ligas de la política mexicana de cara al 2024, lo que le da a este proceso un valor agregado, “más sabor al caldo” y detona las especulaciones… Pendientes…

~~ELBA ESTHER GORDILLO: ¿REFUERZO DE AVA? —Antes de comentar lo siguiente, vale la pena preguntar: ¿ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ todavía tiene pegado su cordón umbilical a ELBA ESTHER GORDILLO MORALES?, quien actualmente está embriagada de amor tras su reciente matrimonio.

Si la respuesta es sí. Es decir que MELÉNDEZ sigue siendo punta de lanza de lo que queda del grupo de GORDILLO MORALES, entonces el anuncio de que se haya sumado el ex secretario de la Sección 30, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al Partido Verde Ecologista de México, sería una buena señal y probablemente un buen refuerzo.

El anuncio la mañana de este martes, por parte del dirigente estatal del PVEM, MANUEL MUÑOZ CANO, de que MELÉNDEZ PÉREZ reforzará la operación política de la alianza “Juntos Haremos Historia”, que impulsa al senador con licencia, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, debe tomarse con suma cautela, por lo que podría representar.

No hay que perder de vista que MELÉNDEZ PÉREZ, en las pasadas elecciones, intentó asustar con el “petate del muerto”, presumiendo un poderío electoral que al final de cuentas resultó falso o al menos ni por asomo alcanzó la potencia que presumía, pues al final de cuentas su naciente partido terminó por desaparecer.

Pero no por ello se debe minimizar al ex dirigente de Redes Sociales Progresistas (RSP), pues en una elección que pudiera presentarse “muy cerrada”, los votos que se puedan captar por parte de MELÉNDEZ PÉREZ no le causarían ningún asco a “Juntos Haremos Historia”, ¿o sí…?

Por otro lado, si la relación política/electoral de MELÉNDEZ y ELBA ESTHER GORDILLO ya no es lo que era antes, pues entonces el ex secretario general del SNTE, no llegaría ni con la fuerza que se presume que tenía y que quedó a deber…

Claro que MELÉNDEZ PÉREZ asegura contar con un equipo de trabajo, que tiene presencia en toda la entidad; es decir llega al PVEM al menos con un pequeño morral para chambear y en la elección de junio cada voto reviste mucha importancia.

Lo único que no cuadra en esta suma de MELÉNDEZ al PVEM y que llama poderosamente la atención, es que algunos de los “ahijados políticos” del ex secretario general de la Sección 30, desde hace buen tiempo operan para la agrupación civil “Todos por Tamaulipas”, que llevó a CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI a convertirse en el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, conformada por Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática… ¡o sea: mi no entender…! ¡Calla pesáo!

~~EXPONE RECTOR DE UAT PLAN DE DESARROLLO. —El C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS expuso el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), en el que presenta los objetivos que enmarcan su proyecto de gestión al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) durante el período 2022-2025.

“Desde el inicio del año estoy entregado en cuerpo y alma a hacer de la institución una universidad más grande y más fuerte”, dijo el Rector al formalizar su compromiso de presentar este documento ante la Asamblea Universitaria en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la UAT.

En la sesión extraordinaria celebrada en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur, puntualizó que se fomentará entre la comunidad una actitud transformadora, y enfocará sus esfuerzos en los mayores retos de las instituciones de educación superior en el país.

“Estoy convencido de que la mejor manera de conocer y aprender es empezar a escuchar”, expresó el C. P. GUILLERMO MENDOZA, al detallar que el PDI está basado en el escenario actual global, nacional y estatal, y sustentado en el diálogo abierto con la comunidad universitaria, fruto de un amplio ejercicio de consulta.

Dijo que la UAT establece su modelo de responsabilidad social universitaria integrado por cuatro ejes, que abarcan la cultura de la sostenibilidad, la vinculación, la formación en sostenibilidad y la gestión ambiental, cada uno integrado por estrategias que impactan en la Agenda 2030 y sus objetivos, con un sistema de indicadores que permitirán su evaluación y seguimiento en busca de la mejora continua.

El Rector GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS detalló los ejes sustantivos en materia de formación integral del estudiante; docencia e innovación académica; creación, transferencia y divulgación del conocimiento, y trascendencia social a través de la gobernanza, frugalidad y transparencia.

Afirmó que la Universidad, a través de sus funciones sustantivas, enfocará sus esfuerzos en tener una cobertura educativa incluyente y oferta pertinente; propiciar el desarrollo docente y robustecer la infraestructura académica y tecnológica; atender las necesidades de creación del conocimiento mediante la ciencia, la formación del talento humano en investigación y la consolidación de la extensión universitaria.

Dijo que la unión de los principios de gobernanza, frugalidad y transparencia son indispensables para el crecimiento de la Universidad, pues sobre ellos se atenderá el diseño de políticas universitarias orientadas a un desarrollo económico, ecológico, cultural y social manteniendo la congruencia entre los ejes sustantivos y la planeación de la ejecución de los recursos, atendiendo a los requerimientos de información pública.

Detalló que el sentido de identidad, responsabilidad y pertenencia universitaria se desarrollará con acciones de inclusión, innovación y prospectiva, lo que permitirá garantizar la participación de todas las comunidades y facilitar la innovación para el desarrollo sostenible bajo el principio de trazabilidad y arraigo de la identidad universitaria durante su trayectoria.

Al concluir su exposición, presentó a la Honorable Asamblea Universitaria a quienes integran su gabinete de trabajo en la administración central, dejando en claro su valor de servir y su compromiso para el cumplimiento, mejoramiento y superación de los estándares en la gestión institucional.

Para finalizar, reiteró: “Hoy es tiempo para arrancar oportunidades a la adversidad, es el tiempo de innovar, dejar huella y trascender; hoy es el tiempo de la verdad, la belleza y la probidad; hoy todas y todos somos UAT”.

