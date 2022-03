Rosa Muela se suma al proyecto de Arturo Díez y a movimiento ciudadano

“El trabajo ciudadano se construye con hechos, y siempre se encuentra en Movimiento. Nos movemos juntos, para no estancarnos”, finalizó.

Tampico, Tamaulipas.- Al considerar que representa los valores y sobre todo la voluntad de evolución que demanda nuestra sociedad y en particular, nuestra tierra tamaulipeca que ha sido tan lastimada, he decidido hacer pública mi intención por adherirme al proyecto que enarbola Arturo Díez Gutiérrez y Movimiento Ciudadano, afirmó Rosa Muela Morales.

“Siendo una mujer consciente que el futuro se construye día a día, en un esfuerzo conjunto, he buscado fomentar el potencial y desarrollo humano de la sociedad desde las distintas esferas públicas que he tenido el privilegio de servir, tanto municipal como estatal”.

Afirmó que, siempre se ha caracterizado por ser aliada de las buenas personas, de sus sueños, y sus deseos por mejorar, traducidos en acciones.



“Mi compromiso con el desarrollo y bienestar social, me hacen reconocer que el proyecto político en el que he trabajado desde hace tantos años y en el que he logrado aportar al progreso de mi entidad, hoy se ve alejado de sus raíces y su esencia, ante la falta de sintonía con los proyectos que representan el cambio que México necesita”.

Agregó: “Por ello de manera privada me aparté de esa organización política. Por esta razón y luego de evaluarlo de manera serena y consciente, he decidido adherirme a Movimiento Ciudadano, y a la campaña que enarbola el Candidato Arturo Diez Gutiérrez”.

Destacó que, quiere contribuir al rescate de Tamaulipas, de su ciudad, y al de tantos valores que hoy, en algunos frentes, parecen haberse diluido.

“Estoy convencida que Movimiento Ciudadano es la trinchera desde donde lucharé, hombro con hombro, con mujeres y hombres valiosos, con ese mismo compromiso que la sociedad tamaulipeca nos demanda”.

De ahí mi decisión, completamente personal y respetuosa en unirme a sus filas. Para quienes me han acompañado en estos años, mi eterno agradecimiento, mi respeto a sus convicciones, aunque en este momento no las comparta del todo, y para quienes me acompañen en este nuevo frente de trabajo, les aseguro, somos todos bienvenidos.

“El trabajo ciudadano se construye con hechos, y siempre se encuentra en Movimiento. Nos movemos juntos, para no estancarnos”, finalizó.