Votos gobernador

Hace seis años, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, con su candidato a la gubernatura de la

entidad, Héctor Martín Garza González estaba frito, no tenía forma de sacar ni siquiera una buena cantidad de

sufragios, incluso, el Partido Movimiento Ciudadano que tuvo de abanderado a Gustavo Cárdenas Gutiérrez, actual

diputado local plurinominal de ese mismo partido le triplicó la votación.

Fueron 32 mil 183 votos para el partido del actual presidente de la República y casi 85 mil para el matamorense

avecinado en Ciudad Victoria desde hace decenas de años, motivo por el cual, así como su candidatura fue

aprobada por el entonces manejador del partido, el reynosense Garza González le dio las gracias.

El tamaño de la derrota hizo que el diálogo entre el perdedor y el dueño del membrete se mantuviera, por eso, dos

años después, en el 2018 Garza González fue mano y le involucraron en la campaña presidencia, de la cual sacó

boleto para ocupar cargos públicos de nivel medio en la administración federal, como responsable de Oficialías

Mayores o su equivalente en el modelo burocrático actual.

Quiso repetir en este 2022 como candidato a la gubernatura y aunque se movió con gran libertad, las cosas ya

habían cambiado y, debido al resultado de las elecciones federales del 2018 en Tamaulipas, emergieron otras

figuras como la de Américo Villarreal Anaya, quien dejó el escaño en el Senado de la República para quedarse con

la candidatura y dejar en el camino a otros como el reynosense que pensó repetir y aprovechar las circunstancias

actuales del PMRN a fin de que, la cifra del 2016 fuera solo el equivalente al 10 por ciento o menos de los votos que

puedan obtener en las urnas el cinco de junio venidero.

Al interior del regeneracionismo de Tamaulipas se hacen cuentas alegres en el sentido de ser los dueños el día de

la elección de más de 721 mil votos que fueron los obtenidos por el PAN en el 2016 y ven a la coalición de Va por

Tamaulipas con una cantidad parecida a la que obtuvo el PRI, es decir, más de 486 mil votos.

La realidad es que el PAN defenderá a capa y espada aquello que logró hace seis años y aunque la medida está

muy alta, el ingeniero César Verástegui Ostos trabajará según su compromiso con los militantes que acudieron a su

cierre de precampañas para repetir la dosis de entonces y frustrar los sueños guajiros que tienen los

regeneracionistas solo porque del 2018 para acá obtuvieron triunfos en diputaciones y alcaldías, sin embargo, la

competencia será en grande

Situados en los números de la elección anterior de gobernador, el PRD que tuvo de candidato al nunca bien

ponderado nuevoladerense Jorge Valdez Vargas sacó 17 mil 342 sufragios, el Partido del Trabajo con Armando

Vera García no superó ni siquiera los 10 mil votos, se quedó con ocho mil 281, el Partido Encuentro Social, por el

que contendió el exdirigente de la Secretaría de Agricultura, Abdías Pineda Morín no llegó a los 20 mil votos, se

quedó con 19 mil 458.

Por su parte, el candidato independiente de aquella elección Francisco Chavira Martínez, obtuvo más votos que el

Partido del Trabajo, pero no rebasó la línea de los 10 mil, se quedó con nueve mil 151, aunque de nada le sirvieron,

porque poco antes de que terminarán las campañas proselitistas el nuevoladerense que se dedica a las empresas

de educación superior declinó a favor del candidato del PAN.

Ello con la idea de que le pagarán cara su acción, es decir, que le permitieran que su negocio de Universidad

privada creciera y que sus familiares fueran invitadas a formar parte del gabinete estatal, como sucedió con su

hermana María Estela como titular de la Secretaría del Trabajo.

Ahora que los candidatos de las dos coaliciones, la del PAN y la de Regeneración Nacional, así cómo, el del Partido

Movimiento Ciudadano, estarán en silencio por la llamada etapa de intercampañas es preciso echar cuentas con los

números de la votación de hace casi seis años, porque la participación de la ciudadanía fue alta, el 56.23 por ciento

de quienes estaban en la lista nominal fueron a votar a las urnas y quizá en este 2022 será menos entre otras cosas

porque no habrá elección ni de diputados ni de alcaldes como en el 2016.

En aquel tiempo fueron dos millones 557 mil 228 los electores de la lista nominal y votaron para gobernador un

millón 438 mil 014 personas y ahora será dos millones 772 mil 596 ciudadanos que tienen credencial con fotografía

y que estarán en el libro de consulta que tienen los funcionarios de casillas para entregar las boletas en las que los

ciudadanos expresarán su voluntad a favor de uno de los tres candidatos que habrá en ellas.

Se trata de 215 mil 368 electores más que hace seis años, de manera que el listado nominal creció en 7.77 por

ciento, que se supone la mayor parte son jóvenes y personas que cambiaron su residencia a Tamaulipas.

Ahora bien, si en el 2016 votó el 56.23 por ciento del listado nominal de dos millones 557 mil 228 personas, ese

mismo porcentaje con la cantidad actual de electores, equivale a un millón 559 mil 30 votos, es decir, 121 mil 16

votos que serían poco más de la mitad de los nuevos votantes que registrados en el listado que fue entregado al

IETAM y a los partidos políticos para su observación, en el entendido de que el documento tiene fecha de corte al

17 de enero pasado.