Con algo de escándalo se publicó que las muertes por Covid no frenan, hoy fueron 16 en Tamaulipas, antes se registraron 15 y así podrá sumar todos los días de las últimas semanas por lo menos una decena de fallecidos.

Es cierto, en proporción a los casos que se registran, más de mil por día, son un uno por ciento y no el 12 o hasta el 15 por ciento que se documentó en los primeros meses de pandemia, sin embargo, son igual o más importantes porque nos recalcan que seguimos sin entender el mensaje, sin comprender que debemos hacer algo o la situación será interminable o, por lo menos, nos perjudicará por tres o cuatro años más golpeando nuestra economía y la salud mental y física de nuestros niños.

Los expertos dicen que son los antivacunas quienes más daño le hacen a la sociedad, hombres y mujeres de todos los estratos sociales, y hasta académicos, que se niegan a ponerse el biológico para protegerse y así cuidarse y cuidar a los suyos.

Eso es lo extraordinario, no son los ignorantes los que se resistan a protegerse sino hasta maestros y egresados de universidades que, sin tener el mínimo respaldo científico, argumentan que nos ponen un chip o, por lo menos, una sustancia que provocará nuestra muerte en pocos años.

Peor se pone la situación cuando alegando proteger sus derechos a no vacunarse estos personajes exigen no usar cubrebocas en lugares públicos o andar sin restricciones ya sea impartiendo clases, en los restaurantes o en el transporte.

Y si, no nos hagamos, peor que ellos están los que en su terquedad siguen pensando que no pasa nada con hacer fiestas, carnitas asadas, reuniones familiares y hasta compartir los cigarros y la caguama de pico, esto último nos tiene otra vez en la emergencia y con la posibilidad de que surjan nuevas variantes del virus.

Todo eso es lo que nos hace sufrir, las aglomeraciones sin razón, el no protegernos con la vacuna, sobre todo, el insistir en que ya no pasa nada cuando en los medios de comunicación y hasta por platicas de vecinos todos los días podemos saber de nuevas muertes por Covid y si, cada día, aunque no lo parezca, están peor los números de infecciones que muchos ya ni las registran porque se van con un doctor cualquiera y sin estudio alguno nomás les dicen que tienen una gripita…

UAT CONMEMORA DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), inauguró las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que organizó la Secretaría de Investigación y Posgrado de la máxima casa de estudios en el estado.

A través de un mensaje virtual, el Rector puso en marcha el programa que se desarrolla del 9 al 11 de febrero mediante la divulgación de proyectos de investigación y foros educativos, en donde destacó la importancia de contar en la UAT con investigadoras reconocidas a nivel nacional e internacional.

“Quiero que sepan que todo ese esfuerzo y esa dedicación que realizan día con día para contribuir con el conocimiento del estado debe de ser reconocido. Gracias a ustedes esta Universidad cada vez es más grande y más fuerte”, expresó.

Destacó también que la Universidad tiene una activa participación en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y de manera muy precisa en los objetivos de inclusión y equidad, señalando el compromiso de buscar todas las facilidades para que las universitarias sigan desarrollándose como investigadoras en todas las disciplinas. Posteriormente, se realizó el panel “El papel de la mujer en la ciencias sociales”, organizado en coordinación con la Facultad de Comercio y Administración Victoria, evento que se transmitió por Facebook Live.

En él participaron la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT; la Dra. Claudia Milena Álvarez Giraldo, Coordinadora de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, Colombia; y la Dra. Martha del Pilar Rodríguez García, de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Las exponentes compartieron puntos de vista respecto a la participación de las mujeres en la ciencia y a la serie de situaciones culturales que a lo largo de la historia han complicado el crecimiento del sector femenil en las ciencias exactas. Coincidieron en señalar que el papel de las mujeres en la ciencia sigue creciendo en diferentes áreas del conocimiento, pero aún hacen falta redes femeniles científicas más fuertes, para que su crecimiento pueda cristalizarse a corto plazo.

En 2016, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para reconocer el papel de ellas en ese terreno, no solo como beneficiarias, sino también como agentes de cambio. En este marco conmemorativo se programó la divulgación de la serie de videos “Mujeres en la ciencia UAT” y, para concluir los trabajos, el 11 de febrero, a las 11:30 horas, se llevará a cabo, en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad en esta capital, la actividad denominada “Niñas y mujeres en la ciencia UAT”.

LAS PRECAMPAÑAS… AMERICO se reunió con militantes y simpatizantes de Morena que refrendaron su respaldo al precandidato único a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a quien pidieron y ofrecieron juntos, transformar y pacificar esta tierra para lograr mejores oportunidades de trabajo, bienestar social y justicia para todos.

Américo señaló que en MORENA la fuerza está en el pueblo y al pueblo es al que se debe escuchar. Por eso en esta reunión, están los maestros, los médicos, las enfermeras, los agricultores, los ganaderos, todos militantes y simpatizantes del partido, que lo que desean es ser escuchados.

“Para que todos, cada quien desde nuestra trinchera hagamos mejor nuestro trabajo y se genere un mejor bienestar social”, sostuvo el abanderado guinda.

Américo agradeció a la militancia la oportunidad que le brindan como resultado de un proceso de selección interna. “Su respuesta a las encuestas es lo que hoy me tiene aquí, representándolos en este proyecto que es de todos, por la esperanza y la transformación”.

El precandidato único Villarreal Anaya recordó a morenistas que estamos ante la gran oportunidad de cambiar el rumbo de la historia y elegir para nuestro estado una mejor forma de gobierno.

“Estamos ante la oportunidad de cambiar el gobierno que ya no queremos, que no nos trajo nada bueno, que ha sido deshonesto, desatento del cuidado de la gente y de la confianza que el pueblo le dio y que ahora sólo vemos más familias en pobreza y la riqueza concentrada en unos cuantos”, añadió.

EL TRUCO, CESAR VERASTEGUI afirmó que la suerte se construye y ante miles de simpatizantes y militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, César “El Truko» Verástegui agradeció el respaldo incondicional, apoyo y parabienes en la recta final de la precampaña, que hoy miércoles tocó este puerto fronterizo.

En entrevista con medios de comunicación y al cuestionárle sobre el nuevo corte de resultados de los últimos sondeos, en el que aparece como puntero en la carrera a la gubernatura, pero además, con una inercia en ascendencia, Verástegui Ostos destacó que los buenos resultados son producto del trabajo.

“La buena suerte se construye, la mala suerte se enfrenta. Lo único que les puedo decir es que los resultados son producto de mucho trabajo, que es a lo que le apuesto siempre. Sólo el trabajo te sacará adelante”, afirmó el abanderado de la alianza “Va por Tamaulipas”

Abordado por los comunicadores previo a su evento de cierre en este municipio, donde miles de militantes de las principales fuerzas políticas en el Estado, cerraron filas en torno a su proyecto, señaló que para él los números difundidos solo son una fotografía del momento y lo alientan a redoblar esfuerzos.

“Estamos sumando todas las voces en este proyecto, se trata de crear un mejor Tamaulipas con pluralidad, he tenido la oportunidad de desempeñar diferentes cargos públicos y llevar muy buena relación con funcionarios de todas las corrientes políticas, lo que me ha dejado en claro que aquí no importa el nombre, el apellido ni el color, aquí lo que importa es la persona, los resultados que ha dado y la historia que lo respalda”, afirmó Verástegui Ostos, quien este día realizó un cierre de precampaña en Nuevo Laredo y mañana, último día de esta etapa en el proceso electoral, estará con la militancia del PAN, PRI y PRD en Victoria.