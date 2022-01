Maki y su unidad política con el Meme Garza Jr.

Como se sabe en privado y público, la relación de índole familiar, parentesco, muy cercano con la familia del legendario político reynosense Manuel “El Meme” Garza González, quien es tío y muy cercano del esposo de la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, ésta no debe de desmarcarse ya de su última definición política Morena porque si no pierde pisada.

Lo anterior lo decimos porque el Meme Garza Jr., hizo su intento por entrar al grupo de los que buscaban la candidatura por la gubernatura de Tamaulipas por el Movimiento de Regeneración Nacional y al encontrar poco eco, ya que se sabe se apoyaba en algunos viejos líderes de la UAT como Héctor Domínguez Mendoza, Elías Orozco y otros más que participaron activamente en el movimiento de la autonomía universitaria y nada mas no pegó.

Si bien se sabe, “El Meme” Garza Jr. pertenece al grupo de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y ha respaldado siempre las aspiraciones políticas de su prima Maki Ortiz, por lo que es un hecho que “El Meme Garza Jr.”, y Maki Ortiz, se sumarán pronto a MORENA para poder estar en la toma de decisiones y además en el reparto de las posiciones políticas venideras.

De lo que respecta a Maki Ortiz, seguramente estaría pidiendo la Secretaría de Salud y otras posiciones de elección popular en su natal Reynosa, y por lo que hace al “Meme” Garza Jr., seguramente buscaría de nueva cuenta ser prospecto en el futuro a la gubernatura del Estado o una Senaduría porque no, pues trae padrino político de mucho peso.

Así se ve el panorama político en Tamaulipas, y ya por MORENA las Senadurías estarían muy peleadas, por lo que la misma Maki buscaría la propia; también el Jr., Adrián Oseguera y Héctor Garza González. De tal manera que muy pronto veremos del brazo político de MORENA al solido grupo de Reynosa y sino pa’l baile vamos.

NOTAS CORTAS

1.- De colores. Cuando se trata de ver temas importantes o por el bien de la ciudadanía en el Congreso del Estado, no hay colores. Y es que en la sesión de la semana pasada que encabezó la panista Imelda San Miguel, se aprobó el nuevo dictamen de la Ley del Fondo de Capitalidad para Victoria con 20 votos a favor de Morena, PRI y MC; 15 en contra del PAN y 0 abstenciones.

De tal manera que la presidenta de la mesa directiva, la neolaredense Imelda Sanmiguel del PAN, ilegalmente declaró que no alcanzó la mayoría calificada, la cual no era necesaria, por lo que esto es un atropello a la ley y una nueva muestra de las diputadas y diputados del PAN de su desprecio a Victoria y los victorenses.

La verdad no sabemos que pasa y el grupo morenista en Palacio Legislativo hacen acuerdos hasta lo imposible para trabajar en coordinación y nada más los azules no jalan, pues de que se trata. En tanto la postura de la autoridad municipal ha dicho fuerte y quedito que, seguiremos la lucha jurídica y política. Suerte.

2.- Sembrar en un joven, es sembrar en tierra fértil y los frutos vendrán por añadidura. Eso es a lo que le apuesta la UNT del Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez y motiva a la vez…estudia tu bachillerato en línea o en la modalidad hibridó y presencial…requisito mínimo para ingresar a trabajar. Iniciamos en abril 2022. En apoyo a la población en general.

! Inscripciones abiertas!

*Sin examen de admisión

*Inscripción gratis

*Validez oficial SEP

*Obtén tu certificado en 2 años

*Plan cuatrimestral

*Pregunta por las becas especiales del 75 porcientos.

*30 becas autorizadas por parte del rector incluyendo un 50 por ciento en el trámite de incorporación.

Para mayor información contactarse al tel. 834 2159020, estamos ubicados entre 9 guerrero y bravo y calle Zeferino Fajardo, núm. 106. Col José López Portillo.

3.- Por cierto, ya se publicó el decreto para que los autos “chocolates” sean regularizados, solo será en 10 Estados de la República entre ellos Tamaulipas y hay una lista de requisitos que se tienen que cumplir para que proceda su legalización. Que según algunas organizaciones señalan que anduviera por orden de los 7 a los 10 mil pesos el trámite legal, serán 2500 por legalizar, más los gastos del importador, más derechos de placas y control vehicular, además hay una lista de los vehículos que si podrán ser nacionalizados y otros no.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.