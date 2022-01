Para tener la lengua larga se debe tener la cola corta… 

Reza un viejo refrán que para tener la lengua larga se tiene que tener la cola corta, en referencia a que cuando una persona quiere hablar o acusar a otra debe contar con dos cosas, la certeza que se está limpio, que no hay malas acciones o acusaciones que desacrediten sus dichos y; segunda, contar con la evidencia, no fabricada, de lo que se acusa porque un señalamiento falso es como una edificación mal hecha, a las primeras de cambio se derrumba dejando al descubierto la verdad y el señalador pasa a ser el señalado.

Ese dicho aplica bastante bien al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO, que acusó de todo lo que se le ocurrió al Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, incluso se esmeró en tratar de convencer a los diputados federales para que procediera el desafuero en contra del mandatario tamaulipeco involucrándolo con supuestos lavadores de dinero presuntamente vinculados a entes del mal.

Recordemos que el tema central fue la compraventa de un departamento del que supuestamente habían triangulado 14 millones de pesos para favorecer al mandatario tamaulipeco, asunto que en su momento CABEZA DE VACA aclaro.

Pero SANTIAGO y los legisladores de MORENA el asunto lo convirtieron en un show que hasta transmitieron en vivo desde la Cámara de Diputados, dijeron tenían con un montón de cajas con supuestas pruebas en contra del mandatario tamaulipeco, pero NIETO únicamente mostró tres gráficas. Se notaba el montaje, el andamiaje de la farsa. ¿Usted cree que si realmente tuvieran evidencia no las hubieran utilizado ya? Obviamente sí.

“Más rápido cae un hablador que un cojo”, reza otro conocido refrán y es que a SANTIAGO NIETO no le duro mucho su velo de inmaculado, a parte que no comprobó lo de CABEZA DE VACA, resultó que SAN CHAGO, (san, porque se sentía santo, Chago, porque así les dicen a los Santiago) tenía la lengua muy larga pero no tenía la cola corta.

Hoy se sabe que el personaje que tanto acusó de delincuente y ser cómplice del crimen resultó que era amigo del mismísimo NIETO y su flamante esposa CARLA HUMHREY, tanto, que hasta asistió a la boda de estos como uno de sus selectos invitados.

Luego de que se filtraron fotos e información de la boda de SANTIAGO y su invitado especial, evidenciando su amistad, NIETO renunció a la UIF pues pasó de ser el inmaculado a exhibido, quien sabe si incluso su renuncia fue una manera de que lo sacaran del tocadero pues el mismo presidente ANDRES LOPEZ OBRADOR sigue considerándolo su amigo y dice que es personaje honesto.

Y JAVIER LOPEZ CASARIN, así se llama el personaje que SANTIAGO NIETO usó para acusar de lavado de dinero al gobernante tamaulipeco, dueño de la compañía Impulso y Desarrollo GBO en un tiempo fue protegido por la Unidad de Inteligencia financiera por sospechosas acciones que se le perseguían, es decir, en tan solo unos meses LOPEZ CASARIN pasó de ser acusado a amigo personal de NIETO.

No se sabe si ese personaje se prestó para la farsa en contra de CABEZA DE VACA, la exhibición mediática y persecución política o si a LOPEZ CASARIN, de quien también se dice es amigo de MARCELO EBRARD le llegaron al precio.

Pues aparte de quedar claro su amistad con SANTIAGO NIETO, LOPEZ CASARIN ahora es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de MORENA, le dieron fuero.

En fin, la situación es que la farsa de SANTIAGO NIETO quedó en evidencia, el periodista CARLOS LORET DE MOLA lo detalla en un documental y lo confirmo el sábado pasado en su visita a la capital tamaulipeca el Diputado JAVIER LOZANO, mismo que calificó de muy fuerte el desvanecimiento de ese caso donde se estaba armando toda una trama para golpear políticamente al Gobernador Tamaulipeco.

Trama que seguramente le ordenaron fraguar a NIETO, no se mandaba solo, para perseguir políticamente a CABEZA DE VACA, pues es extraño que JAVIER LOPEZ, acusado de lavado de dinero y con el cual vinculaban al Gobernador Tamaulipeco, resultó amigo personal del extitular de la UIF y extrañamente hasta diputado federal lo hicieron.

Bien decía la abuela, para tener la lengua larga se tiene que tener la cola corta, dicho que aplica bastante bien a SANTIAGO NIETO que pasó de acusador ha exhibido.