Opiniones encontradas  

Finalmente, este sábado se realiza el evento en el que El Truco Cesar Verastegui estará siendo apoyado por los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, en multitudinaria reunión, que ni los altos números en contagios COVID logrará impedir que se lleve a cabo.

Previo a este encuentro, fue el viernes cuando El Truco tuvo un encuentro con la dirigencia estatal, encabezada por Edgardo Melhem, representantes de los sectores, organizaciones, comités municipales y liderazgo del partido, pero a juzgar por la cantidad de asistentes la convocatoria fue muy pobre. ¿Sera acaso por el rechazo a la alianza?

Pues bien, fueron muchos los ausentes en este primer encuentro, y es que a decir verdad aun la dirigencia priista no ha logrado convencer a todos los comités municipales, que se muestran renuentes a tener como abanderado a El Truco, por lo que a regaña dientas deberán participar en campañas, brazo con brazo de los azules y amarillos.

Por cierto, el evento sirvió para que aquellos priistas que tienen corazón azul, vertieran elogios a favor de El Truco, cuando este se puso el chaleco rojo y les pidió que aportaran su experiencia y capacidad para sacar adelante este proyecto, que a final de cuentas fue por ello que se estuvo buscando y presionando para que se diera la alianza, ya que la experiencia de los priistas les podría ayudar a dar pelea, ante las desventajas que habían estado arrojando las encuestas, que los dejaba muy por debajo del partido guinda, aun sin que se definiera su candidato.

Por si había alguien que pensaba que la ex alcaldesa Maki Ortiz, estaría de vuelta con todo su capital político en el Partido Acción Nacional, para apoyar al precandidato a la gubernatura Cesar Verastegui, pues esto no es así, ya que el mismo dirigente estatal Luis “Cachorro” Cantú lo dejo muy claro, al afirmar que la ex edil pues esta expulsada o mejor dicho corrida, por lo que queda descartado su regreso al partido.

Con lo que el PAN da por cerrado los procedimientos, por lo que si los demás partidos deciden o no aceptarla o como dijo El Cachorro si les puede servir, pues es algo que no les quita el sueño, mucho menos les distrae, por lo que ellos se enfocaran en lo de ellos.

Por lo que por ninguna razón Maki estaría de regreso en el PAN, por lo que estaría fuera de la posibilidad de apoyarlos en la campaña desde Reynosa.

Pero contrariamente a lo que opina el líder estatal panista, para el precandidato Cesar Verastegui la ex edil es un activo muy importante, por lo que no quiere dejar cabos sueltos, por lo que está dispuesto a tener un acercamiento con la ex edil, claro de darse las condiciones se estaría reuniéndose con ella para invitarla a sumarse a su proyecto.

Por lo pronto se espera que la próxima semana este Cesar Verastegui visitando Matamoros para reunirse con la militancia de PRI, PAN y PRD.

Por otro lado, la otra semana también estará en esta ciudad fronteriza el precandidato de la alianza Morena-PVEM-PT Américo Villarreal Anaya, dentro de las acciones para ir preparando el camino rumbo a la candidatura.

Según trascendió militantes que habían estado renuentes a sumarse en apoyo a Villarreal, pues han estado aceptando que este sea su candidato, aunque sigue la incógnita de que sucederá con la ex alcaldesa Maki Ortiz y su vástago Carlitos.

Cambiando de tema según la encuestadora Marketing & Estrategia, se dio a conocer la evaluación a presidentes municipales de Tamaulipas, ubicándose entre los más mal evaluados fueron el alcalde de Altamira Armando Martínez y el de Reynosa Carlos Peña.

Los temas evaluados fueron Servicios Públicos, gobiernos municipales y preferencia electoral por ciudad, en los que el mandatario estatal no salió muy bien librado al igual que PAN y el PRI, recibiendo en la mayoría de los casos calificación reprobatoria.