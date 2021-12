Mudanza en la UAT

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza: JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, llega mañana al final de su rectorado, entregando la estafeta a GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, quien tomará el control de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, durante el periodo 2022-2025.

Con la satisfacción del deber cumplido, SUÁREZ FERNÁNDEZ concluye a la vez, una extensa y fructífera trayectoria universitaria, iniciada en la Facultad de Agronomía, en donde fue Secretario Académico y Administrativo, durante la dirección de HUMBERTO FILIZOLA HACES.

Posteriormente, JOSÉ ANDRÉS partió para Reynosa, en donde fue Director fundador de la Facultad de Ciencias Agroindustriales, ocupando este cargo durante 18 años (1983-2001).

Fue Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural (2005-2006) y Gerente de la Fundación Produce en Tamaulipas (2006-2009), durante el gobierno de EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES

Ocupó diferentes cargos administrativos en la UAT, durante los rectorados de HUMBERTO FILIZOLA HACES, JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ y de ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO.

El 30 de noviembre de 2017, SUÁREZ FERNÁNDEZ protesta como Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Con fecha de nacimiento el 10 de octubre de 1952, en Mérida Yucatán, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, culmina su trayectoria administrativa en la UAT, rindiendo su cuarto y último informe de labores este miércoles, según lo dispuesto por el artículo 30 del Estatuto Orgánico.

Ceremonia en la que, el CP GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, tomará la estafeta y rendirá protesta ante la Asamblea Universitaria, siendo el Rector 19 desde la fundación de la Universidad de Tamaulipas, en 1956, el número 12 desde que obtuvo la autonomía plena (1972) y el sexto que comanda a la Universidad durante el Siglo Veintiuno.

GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, fue electo Rector de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, el pasado primero de octubre, siendo candidato de unidad y recibiendo el voto de alumnos y maestros, de los 26 planteles que integran a la institución educativa fundada en 1956.

Desde entonces y hasta la semana pasada, MENDOZA CAVAZOS recorrió las Unidades Académicas en su calidad de Rector electo, en donde escuchó los planteamientos de la comunidad universitaria, aprovechando sus visitas para dar a conocer los ejes centrales de su rectorado.

UNIDAD: Durante sus recorridos, MENDOZA CAVAZOS fue insistente en la necesidad de mantener la unidad de la comunidad universitaria, diciendo que juntos, estudiantes, maestros y directivos, pueden hacer más, que si lo hacen cada quien por separado.

Unidos somos más fuertes y hacemos más grande a la UAT, ha insistido con mucha razón, el Rector electo ante la comunidad universitaria.

TRABAJO EN EQUIPO: También dejó muy en claro, que el trabajo colectivo será un rasgo distinto de su administración, pues la Universidad rinde mejores frutos cuando se suma el esfuerzo colectivo de las y los universitarios.

ESCUCHAR: Otro aspecto importante de su plataforma rectoral, es mantener oídos atentos a las propuestas que surjan de la comunidad universitaria, que puedan mejorar el desempeño institucional.

VINCULACIÓN: Estrechar los lazos con la sociedad y los diferentes sectores productivos de Tamaulipas, es uno de los principales planteamientos que ha propuesto GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, para el periodo 2022-2025.

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Ejercer una administración que fortalezca la cultura universitaria por la igualdad de género, será una parte distintiva del rectorado de MENDOZA CAVAZOS, lo cual representa una excelente noticia para las mujeres que trabajan y estudian en la UAT.

En el entendido, claro está, de que sus propuestas y las que ha escuchado durante sus recorridos, serán materia prima básica, para la actualización del Plan Institucional 2022-2025, documento fundamental que contiene los ejes principales, los objetivos y líneas de acción, que orientarán el desempeño del gabinete que encabece MENDOZA CAVAZOS.

La llegada de MENDOZA CAVAZOS a la Rectoría, representa también un relevo generacional, en el mando de la UAT.

ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO (1941), llegó a la rectoría a los 73 años de edad y JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ (1952), lo hizo a los 65.

HUMBERTO FILIZOLA HACES (1950), asumió el cargo a los 41 años, en tanto que JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO (1954), tomó la estafeta a los 48 y JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ lo hizo a los 41 años de edad.

Desde su fundación como Universidad de Tamaulipas, en 1956, pasando por la etapa de autonomía inicial (1967-1972) y de plena autonomía, de 1973 a la fecha, la UAT ha interactuado con 12 gobernadores, contados a partir del último año de HORACIO TERÁN ZOZAYA, hasta el último de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Siendo un referente académico nacional y un factor real de poder, la UAT vive una mudanza más en su mando de control, y lo hace en un contexto de paz y armonía institucional, en donde GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, llega a la Rectoría con el apoyo unánime de la comunidad universitaria, listo para escribir un capítulo más, en la historia de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Que cumplirá 66 años de vida, en medio de la vorágine electoral, de la cual saldrá el nuevo Gobernador del Estado, que iniciará su sexenio a partir del primero de octubre de 2022.