Nuevo Laredo le dice sí al colectivo y a César Verástegui para abanderar sus causas.

El centro Expomex ubicado en el recinto ferial, lucióabarrotado por más de 6 mil neolaredenses que escucharon atentos la intervenciónde personalidades del mundo político, empresarial y social de esta ciudad.

Nuevo Laredo. – “Aquí como en todo Tamaulipas, abrimos losbrazos para recibirte, que lo sepa Nuevo Laredo, que lo sepa nuestro estado yque lo sepan todos, queremos que seas el líder natural que necesitamos, no haynada que pensar, vamos contigo Todos Por Tamaulipas, no se diga más, no hayotro, es César Verástegui el Truko”, expresó Mónica Lamar González, destacadapanista de esta ciudad y representante del sector educativo al sumarse alcolectivo.

Empresarios, sindicatos, organismos civiles, sociales,emprendedores del campo, líderes religiosos, miembros activos de diversos partidos,así como miles de habitantes de este puerto fronterizo, se sumaron al colectivoTodos por Tamaulipas (TXT) y le dijeron sí a César Augusto Verástegui paraencabezar sus causas en un evento multitudinario en el Centro Expomex ubicado enel recinto ferial.

Damián Soto Cortés, excandidato a la diputación federal porMorena en este distrito, señaló “miles de neolaredenses nos comprometemos atransitar juntos hacia a un mejor estado para todos, los invito para que cadauno, desde su trinchera, luchemos hombro a hombro por un mejor Tamaulipas”, eneste sentido, reconoció que el colectivo es y será, la punta de lanza parallevar la voz de todos, sin importar colores, de la mano en un mismo objetivo,hacer de este estado un mejor lugar para vivir.

El centro Expomex ubicado en el recinto ferial, lucióabarrotado por más de 6 mil neolaredenses que escucharon atentos la intervenciónde personalidades del mundo político, empresarial y social de esta ciudad.

Por su parte, Sergio Martínez López, delegado municipal delPartido de la Revolución Democrática de esta ciudad, afirmó que en estaconcentración de respaldo a TXT estuvieron presentes los ciudadanos queconvergen con el ideal de construir en unidad, un mejor Nuevo Laredo y un mejorTamaulipas, “construyamos juntos el bienestar de la ciudad reclama”, dijo.

El pastor de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús,René Alejandro Sánchez, afirmó que “cuando se toman buenas decisionesconstruimos una ciudad mejor en manos de los hombres y mujeres valientes quequieren sacar adelante a Tamaulipas”.

Dentro de las personalidades del ambiente político de Nuevo Laredo destacó lapresencia de: el líder de la bancada panista en San Lázaro Gerardo Peña Flores,los exalcaldes Enrique Rivas Cuéllar, Arturo Sanmiguel y Rafael PedrazaQuintanillas, los diputados locales del PAN Félix “El Moyo” García e Imelda SanMiguel, entre otros