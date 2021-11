Aparte de peleonera, mentirosa…

Aun cuando las cosas no han sido nada fáciles Tamaulipas logró a poco más de 20 meses de la pandemia de COVID-19 y en 3 meses consecutivos una reducción en las cifras de contagios, del mortal Virus SarS cov.2 y ello en gran medida se debe a las acciones implementadas desde la secretaria de Salud hay que decirlo.

Las estrategias que se pusieron en marcha por parte de las autoridades mucho tuvo que ver en la contención de esta enfermedad que aun cuando todavía registra casos la capacidad de respuesta del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en tiempos de crisis sanitaria no tiene precedente en México, por ello se posicionó a esta entidad como un Estado ejemplar en el manejo de la enfermedad.

“Para enfrentar la demanda de servicios, el Gobierno del Estado ha invertido recursos propios por mil 300 millones de pesos, lo haga dicho una y otra vez la Doctora Gloria Molina Gamboa lo cual ha permitido que en los picos más altos de la pandemia ningún tamaulipeco se quede sin recibir la atención necesaria”.

No se han escatimado esfuerzos, ni recursos para enfrentar la pandemia, y prueba de ello, fue la creación de los hospitales COVID, el abasto de medicamentos, la inversión en equipamiento para pruebas diagnósticas, la dotación de equipo para el personal médico, entre otras de igual importancia.

El sistema estatal de salud en la entidad cuenta con una capacidad instalada consistente en 320 camas en Hospitales móviles, 254 camas en Hospitales 100% COVID-19, además de 345 en Hospitales reconvertidos pertenecientes al IMSS, ISSSTE, PEMEX y SEDENA y eso bien vale la pena resaltarlo

Ahora que para atender la demanda diagnóstica, el Gobierno del Estado invirtió 45 millones de pesos en ampliar la infraestructura física y tecnológica del Laboratorio Estatal de Salud Pública, a fin de reducir tiempos y diagnosticar hasta 800 muestras en 24 horas en períodos pico de la pandemia.

Y con la adquisición de cuatro nuevos termocicladores utilizados en la detección del coronavirus por la metodología de RT-PCR en tiempo real, incrementó en 1,042% la toma de muestras, pasando de 210 a 2 mil 190 muestras semanales en promedio, hay que resaltarlo.

Lo cierto, es que es mucho el trabajo mucho el esfuerzo mucha la dedicación para sacar a Tamaulipas adelante y lo cual bien vale un reconocimiento al equipo de la Secretaria de Salud y a la misma titular del área.

Y hablando de reconocimiento ayer en el municipio de casas sus habitantes expresaron su gratitud al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por atender siempre la salud de las familias y su compromiso de mejorar el acceso a los servicios para que sean justos, oportunos y equitativos.

“Estamos muy conscientes de los problemas de salud que enfrenta nuestro municipio pero tenemos la plena seguridad y confiamos en la determinación de nuestro Gobernador y el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud para salir adelante” destacó la presidenta municipal de Casas, Olga Hernández Ávalos.

Gloria Molina Gamboa encabezó ayer las actividades de instalación y toma de protesta de los comités de salud en donde la alcaldesa reiteró su respaldo a las políticas públicas que en materia de salud ha emprendido el gobierno de Tamaulipas, principalmente en el tema de la pandemia de COVID-19.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Juan Enrique Pineda Liceaga, como lo ha hecho en todas los actos de instalación presentó el diagnostico situacional del municipio, y exhortó a la población a fortalecer la prevención de enfermedades, hay que decirlo, el ex diputado Pineda Liceaga, no perdió tiempo, llegó al cargo y se aboco a la chamba sabe que no hay tiempo para perder y sí mucho que ganar sobre todo a final del año y más en el 2022, espacio para reconocer el trabajo de Matías Meléndez Cruz, la experiencia en política habla por si sola por ello está dentro del equipo del sub secretario, aunque no de todos sus colaboradores podemos decir lo mismo, anótelo, porque ya habrá tiempo de comentarlo.

DOS.-En Reynosa, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez destacó los avances en las gestiones que se realizan en favor de los trabajadores de la educación, como son diversos proyectos de basificación.

Entre otras cosas Informó que tienen un proyecto de basificación de horas, “No me dejarán mentir los compañeros de técnicas, ya se les están pagando las cinco horas en tecnología que se les adeudaban. Es una gestión en la que seguiremos insistiendo”, dijo.

El líder del magisterio ha recorrido varios de los Municipios de la entidad, en este año en donde da cuenta de las acciones y las actividades de gestoría que se realizan desde el interior de la organización sindical.

En su encuentro con la base magisterial señaló que tienen otro proyecto con los maestros de tecnología educativa, “Recuerden que no están basificados, ya hicimos un proyecto que tiene tiempo revisándose para que se basifiquen, así como a los compañeros con código 95, que se les haga a los de la Universidad Pedagógica Nacional, eso ya está muy avanzado”.

El líder de los maestros sostendrá este miércoles una reunión de trabajo con la base en ciudad Victoria y continuara su recorrido por Tamaulipas acompañado del Comité Ejecutivo Seccional, hay mucho que informar y mucho que hacer mientras llega el cambio de dirigencia y sobre todo hay que mantener la unidad y el fortalecimiento del SNTE sobre todo en estos tiempos en que se alocan las cabras y se quieren salir del corral.

TRES.-A parte de peleonera, mentirosa porque aun cuando hay evidencias de sus actos la diputada local de MORENA, Casandra Prisilla de los santos negó agredir físicamente a una periodista en Rio Bravo.

No hay motivos, no tiene por qué molestarme, estoy muy agradecida con la prensa, reconozco el trabajo que ustedes han hecho, un trabajo de su importancia porque son pieza clave para difundir la información legislativa que es el principal fin de este trabajo donde estamos nosotros” dice.

Seguramente que el mismo pastor congresal Armando Zertuche, le recomendó no agarrar pleitos con los medios, más aún cuando de manera altanera y violenta golpeo a los periodistas, cuya evidencia se difundió en un video, por eso aplico aquella frase del ciudadano presidente “amor y paz”.