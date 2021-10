Llegara una mujer a la Sección 30

Luego del apretón de tuercas que diera el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a los maestros, principalmente a las universidades públicas, también en el nivel básico se espera que a más tardar en el mes de noviembre de este año se reanuden casi en su totalidad las clases presenciales, aunque en nuestra entidad no ha habido un posicionamiento claro ni por la parte oficial, ni por la parte sindical de la Sección 30 del SNTE; porque tal vez esperan tener y de otros línea del tercer piso de Palacio de Gobierno.

Y a propósito del tema educativo, de igual forma se espera que en los próximos días se emita ahora si la convocatoria para la elección del próximo Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, puesto para el que sobran aspirantes y suspirantes, aunque en realidad son muy pocos los que reúnen los requisitos para suceder al matamorense Rigoberto Guevara Vázquez.

De tal manera que ya se habla de una mujer (pero no Campuzano), pues no hay que olvidar que Reyna está siendo manejada por el ex Secretario General de este sindicato Jesús Rafael Méndez Salas. Pero si quiere usted saber de otra mujer, en su momento se las daremos a conocer, eso sí, con vasta aceptación en el gremio, es muy querida y aceptada tanto en el norte, centro y sur del Estado. Ah y no se diga allá por el altiplano tamaulipeco.

A esta dama se sumarían seguramente Jaime Ramos Salinas, Francisco Navarro Ramírez, José Carlos Huerta, entre otros, aunque también se escucha por ahí el nombre de Naif Hamscho Ibarra, quien también tiene todas las posibilidades de llegar y podría hacer el uno y dos con la fémina y con otros cuadros del sindicato.

Lo cierto es que conforme pasan los días, la inquietud va en aumento, los maestros y maestras de Tamaulipas dicen, les urge el cambio en la dirigencia sindical, porque existen una serie de asuntos pendientes que aún no se han resuelto, principalmente con adeudos que la Secretaría tiene con cientos y cientos de maestros de Tamaulipas, pero el compromiso es sacar todo antes de que termine el año, pues todos sabemos que los docentes son aliados de este gobierno del cambio.

NOTAS CORTAS

1.- Con la llegada de Rodolfo González Valderrama como Superdelegado federal en Tamaulipas para atender todos los programas sociales del gobierno de AMLO, se está dando cuenta de muchas irregularidades que existían, pues hay algunos Servidores de la Nación, sobre todo allá por el sur del Estado, donde en lugar de ponerse la camiseta de la 4T, juegan las contras y los apoyos se los dan a otros y en algunos casos a puros familiares. Un caso específico está la de Antiguo Morelos, que en su momento le daremos a conocer de quien se trata.

2.- No me lo crea pero se dice que la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, anunció el pasado fin de semana una gira por todo el Estado, principalmente por los municipios grandes, partiendo de Matamoros que fue el pasado jueves y al día siguiente viernes, estuvo en la capital tamaulipeca Ciudad Victoria.

Que en Matamoros sostuvo encuentro con constructores, donde se dieron cita gente de todos los colores y sabores. En Victoria también la realizó con puros empresarios, donde sostuvo diálogo particularmente: Experiencias Exitosas de un Gobierno Responsable, y dicen que le fue muy bien, por lo que seguramente está viendo muy en serio jugar para la grande. Por cierto, nadie le ha dicho que si le entre, pero tampoco le dicen que no va.

3.- Que entrando de lleno como la primera dama del municipio de Ciudad Victoria, la señora Lucy Rodríguez de Gattás, inmediatamente me dicen que realizó recorridos por algunos de los albergues del DIF, en los cuales se dio cuenta de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y no hay duda que las va a mejorar. Ella es la compañera que ira de la mano como siempre del alcalde Morenista Lalo Gattás, quien ya inicio su administración a tambor batiente y tiene muchas ganas de cambiarle el rostro a la capital tamaulipeca, pues sabe que los problemas son muy grandes, pero del mismo tamaño es su confianza que los va a sacar adelante. Lalo lo ha dicho y muy bien: estamos comprometidos a atender todas las demandas de la ciudadanía, pues no les podemos fallar ya que nos confiaron que quieren un cambio y así servir al pueblo. Queremos que Ciudad Victoria vuelva a ser lo que antes era: limpia y amable, dijo.

Y hablando de este Ayuntamiento capitalino, los flamantes regidores ya se andan moviendo para encabezar las comisiones en el cabildo por asignarse en unos cuantos días más, así el Ing. Héctor Saldívar de León, quien llegó por la vía independiente está más que puesto para encabezar la de Obras Públicas, pues todos sabemos que el Ingeniero es experto en la materia y si va por ahí, no hay duda que hará buen papel al frente de esa encomienda. También anote usted por ahí al controvertido líder Alejandro Ceniceros Martínez, que ira a la de Bienestar Social; Julio Isay Yépez Martínez, a la de Gestoría Social y Ludivina Cantú Manzano, también independiente a la de Salud, por lo que si la rola va por ahí, les auguramos todo un éxito a lado del primer morenista del municipio.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.