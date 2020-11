David Fincher cierra jugoso contrato con Netflix y apuntan al Oscar 2021

El director de películas como ‘Fight Club’, ‘Social Network’ y ‘The Curious Case of Benjamin Button’ se unió a las filas de la popular plataforma de streaming para crear contenido original y de gran calidad

El 4 de diciembre llegará a Netflix “Mank”, la más reciente película del multipremiado cineasta David Fincher. La cinta que ya se encamina a la temporada de premios, cuenta la historia del guionista Herman J. Mankiewicz, mejor conocido como ‘Mank’, quien trabaja a marchas forzadas para terminar a tiempo el guión del clásico de la cinematografía “El Ciudadano Kane”, por el cual más adelante ganaría el Oscar.

La película ambientada en los años 40 en Hollywood, tiene un trasfondo muy interesante, pues fue el padre de David Fincher, Jack Fincher, quien recuperó del guión escrito por ‘Mank’ de «El Ciudadano Kane”, el cual fue adjudicado a Orson Wells a raíz de su éxito teatral con “Mercury Theatre” y radiofónico con “La Guerra de los Mundos”. «Mank» marca el gran regreso a la dirección cinematográfica de Fincher desde «Gone Girl» en 2014. En septiembre pasado, Netflix dio a conocer un primer vistazo de la película que coincidió con el 79 aniversario del estreno de “El Ciudadano Kane”.

Sin duda, David le apostó todo a esta cinta, pues inclusive abandono la serie “Mindhunter” para enfocarse en “Mank”, y recientemente aseguró a la revista francesa que es tal el éxito que se espera con este filme, que firmó un contrato exclusivo de cuatro años con Netflix. Fincher se sentía agotado después de dirigir dos temporadas de la serie del FBI y comentó que fue a ver a Ted Sarandos y Cindy Holland para decirles que prefería comenzar un nuevo proyecto cinematográfico en lugar de embarcarse en una tercera temporada del programa.

“Tengo un trato exclusivo con ellos por otros cuatro años. Dependiendo de cómo se reciba ‘Mank’, iré a verlos con un perfil bajo para preguntarles si puedo regresar, o volver como un idiota arrogante y exigiré hacer más películas en blanco y negro”, bromeó Fincher en entrevista con la el periódico francés Premiere.

UNA GRAN MANCUERNA

En los últimos años, la carrea del director ha estado ligada al servicio de streaming con “House of Cards” y “Mindhunter”, además de la serie animada “Love, Death & Robots”. No es la primera vez que Netflix asegura el talento de un creador con un acuerdo de exclusividad. Ya lo hizo previamente con los showrunners Ryan Murphy y Shonda Rhimes. “Firmé este acuerdo de Netflix también porque me gustaría trabajar como pintaba Picasso, probando cosas muy diferentes, tratando de romper la forma o cambiar el modo de funcionamiento. Me gusta la idea de tener un corpus de trabajo”, comentó en la misma entrevista.

La carrera de Fincher incluye títulos como “Se7en” (1995), “Fight Club” (1999), “The Curious Case of Benjamin Button” (2008) y “The Social Network” (2010), pero es posible que “Mank” sea su película más prometedora de los últimos años y la que mejor puede encajar con los gustos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Además de Fincher, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Steven Soderbergh y Martin Scorsese son otros cineastas que han decidido apostarle al streaming.

Fuente: VanguardiaMX