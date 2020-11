Estamos enloqueciendo…

La moda en las redes sociales es opinar sobre las posibilidades de que Joe Biden sea el próximo presidente de Estados Unidos, de pronto nos hemos vuelto expertos en política internacional y hasta aseguramos que nos irá mejor con el demócrata que con el republicano Donald Trump que, si nada cambia, el próximo 20 de enero tendrá que salir de la Casa Blanca y por la puerta trasera.

La pregunta, y seria aunque no lo parezca, es si en realidad conocemos algo de la historia de Joe Biden o de su forma de ver la política internacional, por lo menos si lo hemos escuchado hablar de un vecino como México y los gobernantes de este país, la verdad, aunque apene, es que la mayor de las veces ni siquiera sabemos como se llaman los miembros del Cabildo de nuestra ciudad, difícilmente conocemos al Diputado de nuestro Distrito y ya mejor no pregunte por los Senadores o los alcaldes de los municipios cercanos que a veces ni en la tele los hemos visto. Si me apura, y como decía mi vecino, la verdad es que no sabemos ni con cuántas gordas llenamos.

Entonces, ¿por qué tanta preocupación y tanta división por una elección de un país que es muy lejano a nuestros intereses?, triste pero solo es el reflejo de la polarización, de la división que sufre este país, de los seguidores de Morena y los que odian a Morena por pertenecer al PAN u a otros partidos políticos, nos hacen creer que Andrés Manuel López Obrador apoyaba a Donald Trump y, aunque este haya mostrado un odio a los mexicanos, veíamos a los adoradores del presidente echarle porras.

Así de peligroso es el ambiente en México, los gobernantes nos han ido alejado de la realidad, tan es así que hoy en lugar de preocuparnos por si ya paso la basura, si enciende la lámpara de la esquina, si ya han tapado los baches o han metido a alguien a la cárcel por el dinero que presuntamente se robó la pasada administración nos andamos peleando por cosas que no tienen ningún sentido, por quien ganó la presidencia de Estados Unidos aunque eso no nos deje ninguna ganancia.

A qué vamos, pues a que hay que ir aterrizando en nuestra realidad, entender que solo podemos cambiar lo cercano, participar en nuestra política para cada día tener mejores presidentes municipales, luego hay que trabajar para que los servicios básicos funcionen, que haya agua, recolección de basura, se tapen los baches, pongan alumbrado, de ahí pasar a la política estatal y posteriormente la nacional, claro, ya cuando se pueda darle una vista al mundo pero no al revés porque, créalo, lo que se ve hoy en el Facebook y en casi todas las redes sociales de pelearnos por si ganó Baiden o no, aunque duela, solo hace pensar que estamos enloqueciendo…

Y si, parte de esa locura es, por ejemplo, la postura de los Diputados federales de Morena, PT y PES, que prefieren que Tamaulipas y los tamaulipecos suframos antes de intentar, por lo menos, gestionar más recursos para la Entidad.

Es lamentable, por ejemplo, que sea un Diputado federal tamaulipeco el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Erasmo González, y sea el mismo el que diga que ya no hay tiempo para entregar los proyectos tamaulipecos cuando de sobra sabemos que falta, por lo menos, una semana para que se apruebe el mismo.

También es una locura que ninguno de los Diputados federales con esos colores, PT, PES y Morena, se haya querido sentar con el gobernador a discutir el tema, la verdad es que andan buscando todos un nuevo puesto de elección popular y para ellos es demasiado riesgo hacerlo, saben que el presidente los vetaría y prefieren ver primero por sus dientes que por sus parientes.

Porque esa es una realidad, todos los tamaulipecos queremos más presupuesto y venga de donde venga, lo entregue el presidente, el gobernador o Juan de las pitas, la realidad nuestra es que estamos más jodidos que nunca y los opositores al panismo estatal prefieren golpear a los tamaulipecos antes que sentarse en un debate con quienes les están reclamando más compromiso con el Estado.

Vaya, para que vea de que tamaño es la necesidad de los tamaulipecos, ayer se hizo un foro por internet y el respaldo fue de por lo menos unos tres mil tamaulipecos, casi todos con algún liderazgo empresarial, ganadero, campesino o popular, el tema fue el mismo de hace unas semanas, más presupuesto, la lucha de la Alianza federalista de los gobernadores, la necesidad de justicia presupuestal pero lo que resalto, desde luego, fue la convocatoria.

Y es que en todo hay una realidad que constantemente informa el gobernador tamaulipeco, que, pese a ser la segunda entidad del país que más impuestos recauda, de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la entidad y sus familias podrían dejar de recibir más de 7 mil 200 millones de pesos que afectarán el desarrollo, crecimiento y bienestar.

CIERRAN FILAS ALCALDES CON EL GOBERNADOR… el Alcalde de Nuevo Laredo, enrique Rivas Cuellar, afirmo que los ediles tamaulipecos cerraran filas con el gobernador en busca de mejores presupuestos.

“El daño puede ser grave, por ejemplo, hay fondo, no tanto fideicomiso, si hay fondos que nos están impactando en el caso de Nuevo Laredo particularmente lo que es seguridad, que vamos a dejar de percibir para la ley de ingresos del próximo año 30 millones de pesos menos, por eso estamos haciendo la alianza primero que nada con el gobernador del Estado, yo he sido muy claro en respaldar las acciones que ha emprendido el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Por eso este llamado, a este nuevo pacto federal, nuevo pacto presupuestario y es lo que nosotros externado y respaldado al gobernador. Buscamos siempre por la vía del diálogo verdad, por la vía del respeto, por la vía de presente lo argumentos, de la importancia que tiene y representa Tamaulipas para el recurso que se aporta a la federación y como impactaría negativamente, pues el desarrollo tanto económico social, industrial, comercio exterior, en el campo, el tema marítimo también, como impactaría a un Estado como hoy lo es el Estado de Tamaulipas”