¿De dónde vendrá la vacuna?

Hay tanta incertidumbre sobre la vacuna que de donde vendrá, si será británica o rusa. Todo parece ser que la primera vacuna que llegue a México, no va a ser la de la Universidad de Oxford como se dijo hace unos días, pero que quedó trunca por problemas en su fabricación, sin embargo todo indica que será la vacuna Sputnik V de la de Rusia, que según su presidente, Vladimir Putin, esta funciona de forma “eficaz y segura” creando inmunidad ante el SARS-CoV-2, la que ya fue ofrecida y contratada para llegar a nuestro país a finales de este mes de noviembre. Qué bueno, ojalá y así sea por el bien de todos.

Se ofreció ya por el gobierno federal en una de las conferencias de prensa denominadas “mañaneras”. Que llegaran primero 35 millones de dosis y los primeros en ser vacunados serán los miembros del sector salud, quienes se encargan de la atención a los enfermos de COVID-19 y que luchan por salir adelante de esta terrible pandemia.

Aquí el factor tiempo si cambiara las cosas no hay duda, si llega antes de que termine el año 2020, sobre todo porque puede mejorarse la imagen del gobierno en la forma de atender la pandemia, la que hasta ahora ha sido muy discutida por especialistas y expertos en la materia, por lo que hay que esperar y seguir capoteando al coronavirus.

Por ello, las autoridades del sector salud han subrayado que en ningún momento se dejará de insistir a la población en atender las recomendaciones, sin embargo, afirman que es responsabilidad de cada persona cuidar su salud y la de su familia, evitando exponerla innecesariamente a un contagio que podría derivar en complicaciones graves. Cuídense y quédense en casa, si es necesario no salir no lo hagan.

Tan solo aquí en Tamaulipas, cerró la jornada de este pasado domingo con 93 pruebas PCR confirmatorias a COVID-19 y 5 nuevos fallecimientos, informó la Titular del ramo, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien aseguró que la nueva realidad y la convivencia segura requieren la participación de todos para evitar regresar a un nuevo confinamiento.

Subrayó que aún no se ha superado la primer ola de contagios, cuando ya existen indicios de un rebrote derivado del relajamiento de las medidas preventivas, como mantenerse en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas y respetar la sana distancia.

Con el nuevo balance, la cifra oficial al 8 de noviembre, es de 33,292 positivos acumulados, de los cuales 28,815 se han recuperado y 2,876 han fallecido.

NOTAS CORTAS

1.- Todo un éxito resultó la Conferencia denominada “Orientaciones para la Evaluación del primer periodo en la Educación Básica” del ciclo escolar 2020-2021, que se efectuó el pasado lunes 9 de noviembre a las 10:00 a.m., por el canal de YouTube: bit.ly/TamSEB . Esto es parte de los procesos de control escolar, donde la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de la Subsecretaría de Educación Básica realizo dicha platica.

Y se hizo con la finalidad de brindar orientación a jefes de enseñanza, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, directores y docentes para llevar a cabo la evaluación, así como el mejoramiento de la práctica educativa.

Ante la situación que enfrentamos derivada de la pandemia del Covid-19 y a partir del diagnóstico de los alumnos, el contexto y la diversidad en los estilos de aprendizaje, es necesario considerar principios de equidad e inclusión en el momento de asignar calificaciones, para favorecer la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.

2.- Buena noticia y oportuna de parte del líder de la FSTSE local en Nuevo Laredo, Benjamín García Marín. Por orden presidencial, Hacienda desembuchará algunos cientos de millones de pesos para adelantar la parte proporcional del aguinaldo a la burocracia federal y el resto quedará liquidado en diciembre. Qué buena información mi líder. Aparte el mismo gobierno lo hace para que aprovechen las ofertas del “Buen Fin” en el comercio general que ya las anuncia y ya arrancaron, agregó.

3.- Por cierto, hablando de aguinaldos, en Palacio Nacional se acordó mejor hacer las cosas bien y el mismo se pagará completo a los empleados federales. La reducción de un cincuenta por ciento alcanzará solamente de mandos medios para arriba y será un acto voluntarios, se dijo. Muy bien.

4.- No se sorprenda, que de un momento a otro veamos por ahí tanto en Palacio de Gobierno como en los 43 municipios de la entidad, montar el árbol decembrino para que esté listo para su encendido ya que es la oportunidad para convivir con la familia, recordar lo importante que es la unidad, convivir entre nosotros, pero sobre todo lo importante que es poder terminar un año que la estamos viendo difícil y analizar todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos hacer para el año próximo. Animo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.