CdeV: ‘Tamaulipas merece más’

Sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca respaldaron la necesidad de justicia presupuestal para Tamaulipas, durante un diálogo, presencial y vía online, sostenido hoy con el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y autoridades estatales, en el que coincidieron en que para continuar siendo altamente competitivos se requiere de un reparto equitativo de los recursos federales para Estados y Municipios.

El diálogo tuvo por objetivo informar sobre la defensa que realiza el Gobierno de Tamaulipas y la Alianza Federalista, de los recursos que corresponden por Derecho a los Estados y Municipios más productivos, a fin de encontrar su respaldo y que cuenten con los instrumentos y herramientas necesarias para unirse a este esfuerzo.

“A todas y todos los tamaulipecos: Esta lucha que damos hoy en favor de nuestro estado no será en favor de un Gobierno o de un Gobernador; será en favor de las próximas generaciones. Unidos sacaremos adelante a nuestro estado. ¡Tamaulipas merece más!”, sostuvo el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Asistieron representantes de los sectores pesquero, rural, transportista, empresarial, obrero, académico, religioso y de la sociedad civil organizada, 3 mil representantes más lo hicieron a través de la plataforma de comunicaciones Zoom y miles de ciudadanos interesados en el tema que dieron seguimiento, a través de las cuentas oficiales del Gobierno de Tamaulipas.

JORGE LERA MEJÍA, académico economista, dijo que “los tamaulipecos no estamos pidiendo limosnas o apoyos, estamos exigiendo lo justo. Este no es un nuevo Pacto Federal, no es cierto que estamos rompiendo la estructura federalista y soberana, los tamaulipecos estamos exigiendo nuestros derechos, un nuevo pacto fiscal, no federal”.

“La realidad que vivimos nos ha llevado a padecer desde hace dos años un trato injusto para nuestro sector. Ya que lejos de observar en el Gobierno Federal la posibilidad de crecimiento, vivimos un retroceso marcado, debido a que nos hemos encontrado no solo con obstáculos para el acceso a recursos sino a la disminución y desaparición de bolsas que durante años fuimos alcanzando, gracias a las gestiones de los integrantes de nuestra cadena productiva”, expuso JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ CHAPA, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.

Respecto a los recortes que la entidad podría sufrir por parte de la Federación en diversos rubros, el pastor JORGE ALBERTO NEGRETE MARTÍNEZ, en nombre de los núcleos religiosos de la entidad, sostuvo que “Tamaulipas tiene el potencial para continuar creciendo a la par de cualquier entidad del país pero afectar la educación, la salud, el campo y la seguridad, es querer llevar a Tamaulipas a un retroceso y eso no lo debemos permitir”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), ALEJANDRO VENEGAS GONZÁLEZ, aseguró que la entidad requiere de un presupuesto justo y equitativo para garantizar la cobertura tecnológica que la entidad requiere.

“Tamaulipas necesita urgentemente una cobertura total de norte a sur. Solo lo lograremos uniendo esfuerzos entre el sector privado y el gobierno. Garantizar el internet como un bien básico, hacer realidad la transformación digital y la implementación de nuevas tecnologías”, dijo.

Entre otras cosas, la autoridades presentaron a los sectores productivos y sociales que Tamaulipas es la segunda entidad del país que más impuestos recauda para la Federación, aportando más de 275 mil millones de pesos anuales y que es el estado mejor evaluado por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del Gasto Federalizado, es decir, el que mejor transparenta sus gastos a nivel nacional.

Pese a ello, informaron, de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la entidad y sus familias podrían dejar de recibir más de 7 mil 200 millones de pesos que afectarán el desarrollo, crecimiento y bienestar.

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA también tomó protesta a los integrantes del Consejo Económico y Social del Estado de Tamaulipas, el segundo en su tipo a nivel nacional, después del Estado de Nuevo León.

Su objetivo es fungir como órgano de consulta del Gobierno del Estado de Tamaulipas en materia de desarrollo económico y social; promover la participación de los sectores de la sociedad; promover acuerdos de cooperación entre dichos sectores; y proponer medidas de carácter jurídico, administrativo y financiera para cumplir con sus funciones.

DIPUTADOS CONCRETAN

‘TIJERETAZO’ PRESUPUESTAL

Con la venia del tamaulipeco ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el apoyo de Morena, PT, PES y Verde Ecologista, la Comisión de Presupuesto de Egresos de la Federación avaló el dictamen del PEF 2021 que recorta 9% a estados y municipios, y niega recursos extra mediante la reasignación de 182 mil 937 millones de pesos.

Y así, pasa al Pleno de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en un detonante que acelera la guerra entre el gobierno federal de la 4T y la Alianza Federalista de Gobernadores, pues los 10 mandatarios que integran el ala disidente amagan con salirse del Pacto Fiscal bajo el argumento de que el gobierno obradorista asfixia sus economías.

El “tijeretazo” presupuestal se dio apenas 72 horas después de que los gobernadores aliancistas se reunieron con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a quienes les entregaron un documento en el que alertaban sobre un recorte de 182 mil 937 millones de pesos para el 2021, lo que representa un -8.92% a los recursos aprobados para las entidades en el 2020.

Los Aliancistas habían adelantado que solamente estarían dispuestos a aceptar una disminución de apenas el .3% del gasto neto total.

Asimismo, el recorte presupuestal ocurrió varias semanas después de que la Alianza solicitó reuniones con el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el secretario de Hacienda, ARTURO HERRERA para negociar aumento en la asignación de recursos, sin ser recibidos.

Salirse del Pacto Fiscal, como amaga la Alianza, significaría que cada entidad recaude y gaste sus propios impuestos para el 2021, y esto solamente tendría que ser aprobado por los Congresos locales para ser una realidad, debido a que la Ley de Coordinación Fiscal no está sustentada en ningún artículo de la Constitución.

De cara al 2021, la decisión de la Cámara de Diputados acelera la contienda política que se avecina, pues si bien el cronograma electoral establece todavía unos meses más para el arranque de las campañas, este recorte recrudece las hostilidades entre los gobernadores aliancistas –del PAN, PRI, MC, PRD e Independiente– y la coalición de la 4T, que integran Morena, PT, PVEM, básicamente.

MAKI TIENDE LA MANO

A SECTORES POPULARES

De otro lado, le comparto que, dado que todos los días son una grandiosa oportunidad para tenderle la mano a las familias que viven en las colonias populares de Reynosa, la Presidente Municipal Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, representó al Gobierno local en la colonia Ayuntamiento 2000 para recibir peticiones expresas de ese populoso sector, para el mejoramiento del entorno, además de entregar beneficios que cubren algunas de sus sentidas necesidades.

En esta ocasión, la Alcaldesa se hizo acompañar de uno de los más entusiastas benefactores reynosenses, el destacado ex ligamayorista de beisbol JAIME GARCÍA, con quien entregó despensas, kits de limpieza para el hogar y otros artículos de uso diario para las familias, y que fueron donados por la estrella del deporte para ser distribuidos por el DIF y el Municipio.

La Presidente Municipal, destacó la presencia en este alejado sector, del ex lanzador de los campeones mundiales Cardenales de San Luis, Missouri, un joven deportista que no ha olvidado sus orígenes y que desde hace cuatro años que inició la presente administración, se ha unido al Gobierno Municipal para responderle a los reynosenses, que no están solos y que aún en los peores escenarios de desolación, jamás son olvidados, y por el contrario, son atendidos en cada una de sus necesidades y carencias.

En la visita a la colonia Ayuntamiento 2000, que se realizó tras el recorrido a la colonia Las Delicias, en la comitiva que encabezó la jefa de la comuna, estuvo presente el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en esta ocasión representado por su directora MARÍA DEL REFUGIO ANZALDÚA GUTIÉRREZ.

En esta importante gira con la que se está llevando ayuda a las familias más desprotegidas, también participan entre otros, los Regidores HIDILBERTA VELÁZQUEZ MENDOZA y JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, personal del Sistema DIF y de la Presidencia Municipal.

RIVAS: NUEVO LAREDO,

CON LA ALIANZA FEDERALISTA

¡Ah!, por cierto, el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR participó en el ‘Diálogo con sectores de la sociedad de Tamaulipas por un Nuevo Federalismo’, que presidió este martes en Ciudad Victoria el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y respaldó el reclamo del Ejecutivo estatal de un reparto justo de recursos federales para las y los tamaulipecos y neolaredenses.

“El tema es muy claro con respecto al reclamo de justicia presupuestal, que exista una equidad para que todo lo que Tamaulipas envía a la federación sea recíproco en la cantidad de recursos para obras e infraestructuras que deben de llegar”, subrayó el presidente municipal.

Recordó que la entidad aporta a la federación 275 mil millones de pesos que obtiene del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras contribuciones, cifra que representa casi el 10 por ciento de la recaudación total del gobierno central.

Por lo que alertó que “en el 2021 vienen un sin número de recortes que son muy graves porque van a afectar la gestión, el atender a distintos segmentos de la sociedad”.

El munícipe enumeró en millones de pesos los casos más graves de recortes: “En el Ramo 28, menos mil 737; en Educación 21; en Salud 15.5; en el subsidio a lo del FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), he comentado que para Nuevo Laredo son menos 30, para el Estado son 151; el apoyo al Empleo, menos 10.4; a Sagarpa (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), menos 234”.

Agregó las disminuciones que habrá a recursos que llegan directamente a las delegaciones federales: “Pemex, menos mil 754.9, a la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), para caminos rurales, mantenimiento de carreteras no va a haber ni un solo peso, le están quitando 686.3; al Seguro Social, que es el gran reclamo por parte de la ciudadanía, por sus condiciones, falta de medicinas, aquí en Tamaulipas le van a quitar 138.1 y al ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), que también es federal, le van a quitar 13.10.

Refirió que FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA dejó en claro que no son recursos que quiere el Gobernador o los gobiernos municipales.

“Buscamos justicia presupuestal, equidad e incentivos para los estados que somos productivos. El motivo de la reunión es para dar a conocer la lucha que se está dando”, aseguró el gobernador.

ENRIQUE RIVAS concluyó que “es: gobierno federal tu haz la obra, no dejes de darle mantenimiento a la educación, salud, carreteras de Tamaulipas, que no sea el pretexto de que es el Gobernador o que son los alcaldes los que quieren más recursos para ellos manejarlo; simple y sencillamente hay un descobijo a un estado que aporta casi el 10 por ciento de todos los recursos que recauda el país y le están haciendo recortes muy importantes que ponen en riesgo a las familias de Tamaulipas”.

NADER: TAMPICO SE SUMA AL

JUSTO RECLAMO TAMAULIPECO

Al asistir a la mesa de «Diálogo con Sectores de la Sociedad Tamaulipeca sobre el nuevo federalismo», encabezada por el Gobernador del Estado FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Presidente municipal CHUCHO NADER señaló que la reunión, a la que asistieron de manera virtual y presencial representantes de los diversos sectores productivos y sociales de la entidad, revistió de particular importancia, pues refleja -dijo- el justo reclamo de los tamaulipecos hacia una mayor participación presupuestaria de la Federación.

El Alcalde porteño afirmó que los ajustes realizados por el Gobierno de la República colocan a Estados y municipios en una compleja posición para el desarrollo de proyectos prioritarios, principalmente de aquellos que requieren del respaldo financiero de la Federación.

«Estos recortes nos han impactado de manera importante para la realización de los grandes proyectos de desarrollo urbano y protección civil que necesita la zona sur de Tamaulipas, particularmente en lo que se refiere a la modernización, ampliación y reconstrucción de la infraestructura hidráulica que brinde seguridad y certidumbre a miles de familias que habitan en zonas inundables», dijo.

CHUCHO NADER aseguró que a pesar de que su administración ha sido muy responsable en el manejo de los recursos y ha desarrollado un amplio programa de obra pública, las medidas económicas aplicadas por el Gobierno central han impedido el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura urbana que requiere la región surtamaulipeca.

«Nosotros seguimos trabajando con el apoyo del Gobernador del Estado en la realización de las obras prioritarias que requiere nuestra ciudad, como la construcción de tanques elevados para garantizar el suministro de agua potable a miles de familias; la pavimentación de vialidades; el desarrollo de una mayor infraestructura deportiva y acciones de bienestar social en beneficio de los sectores vulnerables, sin embargo es preciso mayor apoyo de la Federación», subrayó.

MARIO LÓPEZ APELA AL

DIÁLOGO CON EL ESTADO

En otro tema, le comparto que en conferencia de prensa encabezada este martes por el Presidente Municipal de Matamoros y en la que estuvieron presentes la Contralora Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Segundo Síndico se dio a conocer el siguiente comunicado:

Es un hecho público y notorio que el pasado viernes fueron concentradas las patrullas de tránsito local en los patio de seguridad pública; ayer tuvimos conocimiento, -no de manera oficial- que dichas patrullas fueron trasladadas a la capital, sin recibir notificación al respecto; tal acción constituye una falta de coordinación al convenio en materia de seguridad pública que se celebrara el 17 de enero del 2020, dentro del cual se estableció que el municipio de Matamoros tendría a su cargo la función de tránsito local.

Cabe hacer mención que derivado de dicho convenio de colaboración, el recurso que la federación otorga al municipio para seguridad pública y tránsito local lo recibe directamente el estado, y el municipio a la fecha no ha recibido recursos para la adquisición de patrullas para la dirección de tránsito.

Sin embargo, esta administración ante la inminencia y la necesidad de tener ese renglón cubierto, ha recibido el apoyo de la ciudadanía matamorense quienes han otorgado en comodato 12 unidades de tránsito para ser utilizadas como patrullas de tránsito municipal.

Hago hincapié, expresó el Secretario del Ayuntamiento, que el convenio de colaboración y coordinación en materia de seguridad cuenta específicamente con una clausula sexta que dice: El municipio proporcionará en comodato los bienes, muebles, inmuebles asignados al área de seguridad pública que se requieran para despliegue de los elementos de seguridad pública estatal, mientras que serán ocupados durante el tiempo que se preste el servicio, a fin de facilitar el trabajo de estos.

Sin demérito de lo anterior, el municipio se comprometa a destinar los recursos económicos que le sean asignados para el ramo de seguridad pública a la adquisición de bienes inmuebles con el objeto de coadyuvar con el estado en cumplimiento con el objeto de este instrumento cuando así sea necesario.

La cláusula décima segunda del propio convenio, por su parte establece que cualquier controversia que podría surgir, se resolverá en común acuerdo previo intercambio de opiniones y consultas escritas, lo que en especie no resulta.

De todos es sabido que desde el 22 de septiembre del 2020 derivado del decreto gubernamental nos encontramos en la etapa de la entrega recepción en la secretaria de seguridad pública y solventando las observaciones que se nos hicieran, dicho proceso termina el 22 de los corrientes, por lo que mandamos un mensaje de diálogo, de acercamiento con las autoridades correspondientes del Gobierno del Estado para beneficio de todos los matamorenses.

En la conferencia de prensa se informó que muchos de los bienes señalados por la autoridad estatal como faltantes, han sido localizados y reportados mediante oficio al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Entre esas aclaraciones está el tema antibalístico anexando copia del acta de entrega recepción de la administración pasada, en la cual, todos esos bienes balísticos provienen de las administraciones anteriores, ya que esta administración y la correspondiente al 2016-2018 no adquirieron ese tipo de bienes.

El Gobierno Municipal adquirió nuevas patrullas que serían entregadas este miércoles a la corporación, sin embargo se pospondrá la entrega, esperando entablar diálogo con las autoridades estatales para beneficio del pueblo de Matamoros.

EDGAR MELHEM: “¿’DESTAPES’,

EN EL PRI?; NO, LIBERTAD”

El dirigente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, afirmó ayer que los pronunciamientos políticos que se están dando dentro de su partido frente al 2021, “significa que en el Partido Revolucionario Institucional hay libertad”.

“Nada más”, precisó.

“Es decir –puntualizó— en el PRI la militancia puede pronunciarse en cualquier sentido, porque hay libertad para hacerlo”.

“Pero –retomó— eso no tiene ningún significado, ni peso partidista, dentro del proceso interno que en su oportunidad pondrá en marcha el PRI para la selección de los aspirantes a candidatos a presidentes municipales, diputados federales y diputados locales”.

MELHEM SALINAS, quien todavía ayer se encontraba en la ciudad de México y este fin de semana tendrá agenda en municipios del centro del estado, incluyendo El Mante, habló de los “destapes” de aspirantes a candidatos tricolores en el norte del estado y no se sorprendió, pero refrendó que esas expresiones partidistas forman parte del clima de libertad que se respira en su partido.

La víspera, el ex presidente del comité municipal del PRI en Reynosa, BENITO SÁENZ BARELLA, alzó la mano y se “destapó” como aspirante a candidato a presidente municipal.

Igual ocurrió en Río Bravo con el dirigente local del Revolucionario Institucional, ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, quien estaría por formalizar su solicitud ante la dirigencia estatal.

PRIMERO LA CONVOCATORIA

Sin embargo, en el PRI como en el resto de los partidos políticos, primero debe salir a la luz pública la Convocatoria para la solicitud de registro de quienes aspiren a participar en el procesos interno, para después correr el protocolo de formalización de las propuestas, de acuerdo a lo establecido en el Código electoral.

Es decir, quienes aspiren a candidatos deben esperar “los tiempos”, aunque no es criticable que, en vísperas de la emisión de la Convocatoria –que debe ver la luz pública en diciembre–, haya pronunciamientos como los que ya se dieron en Reynosa y Río Bravo.

… Y se espera que se sigan dando en el territorio tamaulipeco.

MARCELO OLÁN: “INTERNET

A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES”

Por cierto, la “Fundación Marcelo Olán” presentó ayer una propuesta de Iniciativa de Ley para que el gobierno garantice el acceso gratuito a Internet para niñas y niños vulnerables, toda vez que en Reynosa existen por lo menos 3 mil infantes que carecen de esa herramienta para acceder a la educación a distancia por la pandemia COVID-19.

En conferencia de prensa, el presidente y creador de la Fundación, el abogado MARCELO OLÁN MENDOZA presentó el texto de su iniciativa, en cuyo contenido expone que en base al Artículo 3º Constitucional y con apoyo en el 6º, que fija el interés superior del menor y el derecho a estar informados, respectivamente, es que solicita que se utilice la infraestructura necesaria para que ese servicio llegue de manera gratuita a todos los sectores de la ciudad.

El abogado OLÁN MENDOZA afirmó que la propuesta será hecha llegar a la Diputada local EDNA RIVERA, a efecto de que la presente en su oportunidad ante la instancia correspondiente.

El promotor de esta iniciativa expresó que la falta de esa herramienta en hogares que viven en pobreza extrema, constituye una violación al derecho fundamental del niño a recibir educación y estar informado.

Al mismo tiempo, anunció que próximamente iniciará funciones el Banco de Medicinas, a efecto de proveer de fármacos a familias que carezcan de recursos para proveerse de medicamentos.

[-Entreparéntesis: Tamaulipas acumuló 82 nuevos casos de COVID-19 y 6 defunciones durante la jornada de este martes, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA al insistir en su llamado a evitar salidas innecesarias, y acostumbrase a usar cubrebocas en todos los espacios públicos. Insistió que las diferentes fases de la nueva realidad están orientadas a reactivar la economía, mas no la vida social ni las actividades familiares acostumbradas hasta antes de la pandemia. MOLINA GAMBOA añadió que a la fecha, la cifra oficial es de 33,436 positivos acumulados, de los cuales 29,159 se han recuperado y 2,888 han fallecido-].

UAT, FERIA VIRTUAL

DEL EMPRENDEDOR

Por último, a través de la Feria Virtual de Emprendimiento 2020, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene como objetivo promover en sus estudiantes y egresados el desarrollo de ecosistemas emprendedores, además de brindarles la oportunidad de interactuar, compartir ideas, realizar alianzas y opciones de financiamiento para sus proyectos de negocios.

Lo anterior se destacó en la apertura del evento organizado por la UAT a través de la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Desarrollo Profesional, para ofrecer un espacio virtual de conferencias, talleres, foros, exposiciones y otras actividades que contribuyan en fortalecer competencias y habilidades para el emprendimiento de los universitarios.

En la ceremonia virtual de inauguración, se contó con la presencia del Secretario de Vinculación, Ing. GABRIEL VIGUERAS TENORIO, quien a nombre del Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ agradeció la asistencia y la participación de ponentes, talleristas e invitados al encuentro universitario.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.