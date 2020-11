El Gobierno de PILAR GÓMEZ LEAL, ha entrado a un proceso de renovación y es entendible que quiera gente afín a su proyecto para mejorar diversas áreas del Ayuntamiento.

Nadie en su sano juicio hubiera tomado las riendas del Ayuntamiento de Victoria y dejado a la gente que por largos 24 meses fueron cómplices del “depuesto” XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.

Es del dominio público que PILAR, desde las trincheras legislativas, cuando cobraba como diputada, fue una de las más críticas de XICO, por la forma “sui géneris” de desgobernar del hoy ex edil bailarín.

La ex diputada y hoy Alcaldesa siempre remarcó —desde el Congreso— que era importante hacer un cambio en el Ayuntamiento y lo que no sirviera que se cambiara; palabras más, palabras menos.

Congruente con sus dichos, PILAR llegó con las baterías bien puestas, aunque el destino la puso dentro de las estadísticas de contagio por Covid-19 y eso detuvo —momentáneamente— sus planes.

Los cambios han sido mesurados, graduales pues, pero perfilan que en cualquier momento se daría ese “boom” que los capitalinos anhelan; es decir que detone la obra y mejore la infraestructura con celeridad.

Después de 24 meses de ayuno en cuanto a desarrollo se refiere, las primeras acciones de PILAR al frente del Ayuntamiento de Victoria han dejado buen sabor de boca en los capitalinos.

De los primeros cambios en áreas, se cuenta a CÉSAR SAAVEDRA, en la Secretaría del Ayuntamiento; a EUGENIA PRIETO en la Secretaría Técnica y a ERICK VALDEZ, en Comunicación Social.

Repito. La alcaldesa PILAR GÓMEZ —se nota— quiere hacer bien las cosas, pero en la Capital sigue prevaleciendo una poderosa duda que hasta el momento no se ha despejado.

Esa duda tiene que ver con el actuar de la Alcaldesa en torno al presunto cochambre financiero que encontró en diversas áreas y del cual hay un grupo visiblemente responsable capitaneado por XICO GONZÁLEZ.

Por ello la pregunta que en Ciudad Victoria prevalece es: ¿Irá PILAR tras XICO…? Porque sería difícil de creer, para los electores victorenses, que no se haya encontrado cochambre en los manejos financieros de su antecesor inmediato.

Ya se sabe, es la Auditoría Superior del Estado la encargada de revisar las cuentas de los Ayuntamientos, pero es interesante saber la postura que adoptará la alcaldesa PILAR GÓMEZ, porque al menos el Movimiento de Regeneración Nacional, ya la tiene en la mira de cara a las elecciones 2021.

Es importante que alguien vaya a la “piedra de sacrificio” porque los capitalinos no están dispuestos a “perdonar” los excesos y el olvido que XICO recetó durante 24 meses y la Oposición, sean del partido que sean, tampoco lo hará pues esa será una oportunidad para llevar agua a su molino… Pendientes…

~~ES GERARDO PEÑA DE LO MEJOR DEL PAN.- El mes pasado dio inicio el proceso electoral 2020-2021 y en el escaparate donde figuran los precandidatos del Partido Acción Nacional, el mejor cuadro que tiene para la Alcaldía de Reynosa es GERARDO PEÑA FLORES. El hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, está en su derecho de transpirar y suspirar por ampliar su currículo electoral, por lo que nadie debe sentirse espantado u ofendido… La figura de PEÑA FLORES ha crecido en Reynosa, pero no sólo eso pues ese crecimiento es permanente y eso se debe a que el “pastor legislativo” ha sabido tender puentes de diálogo y concordia con representantes de todos los sectores, llámese maquiladoras, maestros y otros profesionistas; incluidos obreros, amas de casa y estudiantes… Resulta interesante la forma en que PEÑA FLORES ha sabido empatar la agenda legislativa con la atención a la población, sin que ambas agendas choquen en sus tiempos y a la vez dando resultados… En rápidos sondeos de calle que llegan desde la frontera, a PEÑA lo ven como un político peculiar, pues da confianza y saben que honra su palabra por lo que tienen la seguridad de que no les va a fallar; esa percepción no hay que perderla de vista, pues buena parte de los ciudadanos de a pie pueden “hablarle de tú” porque saben que GERARDO los escucha…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, aquí en la entidad, está investigando a varios alcaldes tamaulipecos tras denuncias por actos considerados electoreros… Cuentan que cuentan que los cuadros chicos de los alcaldes de Reynosa y Madero, están algo nerviosos por la resolución que en breve daría RENÉ SÁNCHEZ RIVAS, fiscal en la materia, sobre todo porque podría ser determinante para mantener vivos o frenar planes futuristas en las parcelas electorales… También cuentan que podrían vincular a proceso al menos a tres actores políticos de renombre… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… Los que “quieren ver sangre” son los integrantes del llamado Grupo Cívico Tamaulipeco, cuya voz cantante es IRMA TREJO CÓRDOVA, que están demandando “ni perdón ni olvido” para el depuesto XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI … Cuentan que cuentan que TREJO demanda que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Auditoría Superior del Estado muestren un avance de las denuncias que privan en contra del ex alcalde de Victoria y ahora funcionario de la Secretaría de Salud… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… A quien en Tampico le andan cantando las golondrinas porque está próxima a jubilarse de las arenas políticas, es a la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA … Cuentan que cuentan que la dama se sentía muy confiada y hasta presumía que iría en las boletas electorales el próximo año, pero todo indica que ese anhelo no se podrá cumplir… También cuentan que gente cercana a ella ya le aconseja que mejor se guarde en casa y deje atrás “lo que no fue, porque no será”, ya que hay 80 millones de razones para no andarle moviendo el avispero. Claro que todavía no está dicha la última palabra, pero la realidad indica que para PEDRAZA ya es hora de jubilarse … ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, tiene muchas razones para estar contento; aunque no sólo el Rector sino toda la comunidad universitaria… Cuentan que cuentan que en los recientes resultados de la Convocatoria 2020 para Ingreso y Permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, la Máxima Casa de Estudios de la entidad acreditó a 73 profesores investigadores en este organismo que forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología… ¡Órale; enhorabuena!

Gracias. Nos leemos hasta mañana …