El mexicano, Carlos Ortiz, hace historia y conquista el Houston Open

El golfista derrotó a grandes hombres como Dustin Johnson firmando una tarjeta de 267 golpes

Carlos Ortiz se convirtió en el primer campeón mexicano en el PGA Tour en 42 años. El tapatío se consagró campeón en el Vivint Houston Open y ganó, además, su pase al Masters de Augusta 2021.

Ortiz tiró una tarjeta de 267 golpes para terminar -13 bajo par y dejó en el camino a Dustin Johnson, golfista número uno del mundo, quien terminó on -11 y a Hideki Matsuyama, quien también acabó con -11 impactos.

“Se siente bien y es bonito hacerlo en Houston. Hay muchos latinos, mexicanos apoyándome y fue increíble hacerlo frente a ellos. Es un campo muy difícil. Fue duro con los fairways, me metí en lo mío, golpear a los fairways, puttear bien y no perdí muchos tiros. Fue bueno el putt también”, dijo a Golf Channel al término de su ronda.

“Eddy y y trabajamos mucho y estoy feliz de la forma en la que jugué”, dijo Ortiz después de reconocer el apoyo de Eduardo Castiello, su caddy desde hace tiempo y quien también es de Guadalajara.

