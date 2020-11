Desde Lady Gaga hasta Gael García; así celebraron los famosos el triunfo de Joe Biden en EU

Senador durante 36 años y vicepresidente durante ocho más bajo Barack Obama, Biden ingresará a la Casa Blanca con mucha más experiencia en política exterior que cualquier presidente en décadas

Los famosos reaccionaron en las redes sociales con la victoria presidencial del demócrata Joe Biden, y el fin de la gestión del republicano Donald Trump. Figuras como Salma Hayek y Lady Gaga externaron su felicidad por los resultados en la elección. En su cuenta de Instagram, Salma posteó una fotografía en la que es evidente su felicidad ante la noticia del nuevo presidente de Estados Unidos.

Lady Gaga compartió un par de videos en los que no pudo contener la emoción y derramó unas lágrimas ante el momento histórico que está viviendo su país con la derrota de Donald Trump y la llegada de Kamala Harris como vicepresidenta de EU. Otros de los famosos que celebraron la derrota de Donald Trump, fue el mexicano Mauricio Martínez, quien inclusive le envió un mensaje: «Oye @realdonaldtrump: ¡Estás despedido! ¡@joebiden es el 46 ° presidente de los Estados Unidos! No más rabietas, No más misoginia, No más tweets imprudentes, No más subestimar el Covid-19, No más dictadores prasa, No más declaraciones racistas».

Camila Cabello, Prince Royce y Eiza González fueron algunos de los latinos que también se unieron al festejo, después de días de incertidumbre. Las cantantes Jennifer Lopez y Ciara compartieron videos llorando por la victoria de Joe Biden, a quien apoyaron durante muchos eventos de campaña, Demi Lovato también subió una fotografía llorando mientras que Jennifer Anisto y Justin Timberlake postearon el video del analista político de CNN, Van Jones, quien celebró entre lágrimas la victoria del candidato en vivo.

También el actor mexicano de “Amores Perros”, Gael García Bernal, envió un mensaje muy claro a Donald Trump: «Adiós, calabaza gringa de mi***. Bienvenida la crisis existencial (masculina y blanca, principalmente) – urgente – para evitar que esto suceda de vuelta. Ahí hay varios esperando ser el siguiente machito-fachito-narcisista que le importa un ca**** el planeta. Hay que detenerlo».

Según las proyecciones de las televisiones estadounidenses CNN, Fox News y NBC, Biden se impuso con el 49.9 % de los votos frente los 47.9% de su rival y actual mandatario, el republicano Donald Trump con el 90 % de los votos escrutados.

El presidente electo Joe Biden prometió restaurar el liderazgo mundial de EU durante la campaña, pero después de casi cuatro años en los que el republicano Donald Trump rompió las normas, el regreso de la diplomacia estadounidense tradicional se presenta difícil.

Fuente: VanguardiaMX