Explota Trump en redes: ‘Gané las elecciones, obtuve 71 millones de votos legales’

El presidente Donald Trump continúa con su discurso sobre un supuesto fraude electoral en el proceso de Estados Unidos

El presidente Donald Trump se manifestó en redes sociales tras declararse que su oponente demócrata, Joe Biden, fue el vencedor en las elecciones de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter el mandatario expresó: «Los observadores no fueron permitidos en las salas de contar. Gané las elecciones, obtuve, 71 millones de votos legales».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020