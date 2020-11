Seguimos igual

Aunque no existe un periodo establecido para normalizar las cosas, a un mes de que PILAR GÓMEZ LEAL asumiera de manera interina el cargo de alcaldesa en Victoria, siguen casi igual. Sin demeritar el esfuerzo que pudiera estarse realizando, la Capital del Estado adolece de la ausencia de una estrategia enfocada hacia la recolección de la basura. Y sin duda alguna, va a requerir en el corto, mediano o largo plazo de una inversión económica importante, para mejorar las condiciones en que se encuentra el primer cuadro de la ciudad. El ejemplo más reciente en la recolección de la basura fue el dos de noviembre, cuando en diferentes sectores de la ciudad simple y sencillamente no pasó el camión recolector. El día no es considerado – de acuerdo a la ley – como inhábil y aunque se dio como asueto por las tres instancias de Gobierno, los panteones permanecieron cerrados. Un mes pudo haber sido lo ideal para mejorar las condiciones en que las dejó XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, pero las cosas están igual. Y si bien pudiera decirse que poco a poco se irán tranquilizando en el Ayuntamiento de Victoria, pareciera que no, si se toma en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio entrada a la controversia constitucional que interpuso el segundo síndico LUIS TORRE ALIYÁN. El hecho de que la haya ingresado la Corte, es una mal señal para unos, porque lo anterior implica el análisis del procedimiento que se siguió para nombrar a PILAR GÓMEZ como alcaldesa interina, en sustitución de GONZÁLEZ URESTI. Es decir, van a analizar los pasos, desde lo que implica la solicitud de licencia de XICO, la negativa de MIGUEL MANSUR para asumir la encomienda, en su carácter de alcalde suplente, la integración de la terna y la aprobación por parte del Congreso local, entre otras cosas, que podrían alcanzar a GÓMEZ LEAL como diputada local. Que no nos extrañe si pudiera venir un revés de la Corte, a todo el procedimiento realizado. Por lo pronto habrá que esperar. Lo que sí es un hecho, es que el primer cuadro de la Ciudad está deteriorado en sus calles, en algunos casos por la sustitución de tubería, válvulas y equipo de bombeo, además de la sectorización para una mejor eficiencia en la distribución de agua potable. Calles completas que ya no aguantan bacheo y revoltura del mismo material. El deterioro es brutal y para mejorar en entorno vial se va a necesitar de mucho recurso que desafortunadamente no se va a tener en lo que resta del año y menos para el próximo ejercicio fiscal 2021. A estas alturas PILAR ya lo sabe y la realidad de las cosas, podrá decir que mejor se hubiera quedado como legisladora y con posibilidades de ir a una reelección. Sin embargo, cuando la orden se da, sin excusas ni pretextos se tiene que acatar y fue lo que hizo.

LOS MANCHADOS

El diputado local por el Partido Acción Nacional ARTURO SOTO ALEMAN está cada vez más cerca de obtener la candidatura a diputado federal por el quinto distrito con cabecera en la Capital del Estado. Atrás dejó la posibilidad de buscar nuevamente la alcaldía de Victoria. Y es que ARTURO es de los pocos legisladores que supo entender el mensaje del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, de salir en defensa del Estado y buscar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a Tamaulipas le vaya mejor en el 2021. Ambos fueron con el Secretario de Hacienda, analizaron el impacto del PEF en Tamaulipas con la reducción de recursos y conoce a la perfección en qué términos se encuentra el Convenio de Coordinación Fiscal Federación – Estado. Incluso, fue uno de los primeros promotores, para que ese convenio se reformara, para que se diera una mejor distribución de los recursos federales que recauda Tamaulipas y los envía a la federación. De ir a una reforma hacendaria, como lo plantea el Gobernador, SOTO ALEMÁN ya debe tener los términos en los que debería quedar el Convenio. Su empeño, podría redundar en la candidatura para la próxima elección en Tamaulipas. En fin.