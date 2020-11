Descubren un planeta del tamaño de la Tierra que no orbita en torno a una estrella

Científicos publicaron en la revista Astrophysical Journal Letters el hallazgo de un planeta de tamaño similar al de la Tierra que flota en la Vía Láctea sin estar vinculado gravitacionalmente a una estrella.

Un equipo internacional de científicos identificó un planeta de tamaño similar al de la Tierra que flota en la Vía Láctea sin estar vinculado gravitacionalmente a una estrella, según describe un trabajo publicado en la revista Astrophysical Journal Letters.

Hasta la fecha se han descubierto más de 4,000 planetas fuera de nuestro Sistema Solar, la gran mayoría de los cuales orbita en torno a una estrella.

Aunque las teorías de formación y evolución planetaria predicen la existencia de cuerpos que flotan libremente, tan solo en los últimos años se han comenzado a identificar algunos de ellos, ante las dificultades que presenta su observación.

Uno de los métodos más comunes para hallar exoplanetas es detectar la variación de luz que se produce en una estrella cuando uno de los cuerpos que la orbitan pasa por delante de su disco con cierta periodicidad.

También es posible deducir la presencia de planetas gracias a las variaciones gravitacionales que producen sus movimientos en torno a la estrella.

Dado que ninguna de esas dos estrategias sirve para buscar planetas que flotan en solitario en la galaxia, los astrónomos utilizan un fenómeno conocido como microlente gravitatoria para encontrarlos.

📣An Earth-sized rogue planet discovered in the Milky Way 🌌

An international team of scientists, led by Polish astronomers from the University of Warsaw #UW, has announced the discovery of the smallest Earth-sized free-floating planet found to date. https://t.co/gRNkw26MYW pic.twitter.com/botqV03nSg

— Uniwersytet Warszawski (@UniWarszawski) October 30, 2020