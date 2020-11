Se acabaron las recomendaciones

Como era de esperarse, las medidas para evitar que el número de casos de covid-19 siga en aumento, tendrán que endurecerse. Y ojalá no quede solamente en buenas intenciones. A la fecha, la Capital del Estado sigue siendo el epicentro de la pandemia con un elevado número de pacientes infectados. Por más recomendaciones que ha hecho la Secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA de quedarse en casa y evitar reuniones sociales, a la gente le ha valido y sigue yendo de una casa a otra, de una palapa a una alberca e incluso, de salones de eventos a festejos en lo particular. Todavía hace unos días, domicilios particulares se convirtieron en la sede de eventos de Halloween y con atuendos de catrinas, calaveras y demás festejaron al son de la música, la cerveza, el tequila y whisky. Cual sana distancia ni quédate en casa, la gente no entiende y sigue festejando, confundiendo que estamos en una reactivación económica, no social. Por eso, el adelanto que hiciera el Subsecretario de Desarrollo Económico JESUS VILLARREAL CANTÚ es bueno, aunque habría que agregarle las denuncias para que intervenga la autoridad y ponga orden. Varias dependencias, entre éstas la Secretaría de Salud, ya analizan imponer medidas contra aquellos salones de eventos que han rebasado los protocolos de salud, al no respetar el cupo limitado en cuanto al número de asistentes. Lo han hecho, al grado de que los sitios tienen una afluencia de personas por encima de lo permitido y eso no está bien. Hay palapas, albercas, casas particulares en los que cada fin de semana se escucha el son de la música, la alegría y por ende el consumo de bebidas. Como no existen en la ley atribuciones o facultades como para prohibir todo ese tipo de festejos, lo único que se pretende hacer son exhortos. En otras palabras, recomendar poner fin a ese tipo de eventos sociales, en los que puede dispararse el número de contagios de covid-19, que en unos podrán ser asintomáticos, pero en otros les puede causar serios daños a la salud. Por enésima ocasión, MOLINA GAMBOA pidió a la población modificar conductas como el saludo de mano, abrazo o beso, evitar fiestas, reuniones sociales y no relajar las medidas preventivas, ya que una segunda ola de contagios de coronavirus sería difícil de contener. Pese a ello, las festividades volverán este fin de semana, a menos de que se implementen operativos por parte de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, con los que se exhorte a la suspensión de esos festejos. Nada malo tendría que a través de las redes sociales se denunciara a quienes realicen estos encuentros sociales, para que acuda la autoridad y recomiende la suspensión. Por tratarse de eventos en domicilios particulares, poco o nada se puede hacer en impedirlos, de ahí que la única arma que dispondrán, es la exhortación. Ingresar la fuerza policial, daría lugar a conatos y enfrentamientos innecesarios.

LOS MANCHADOS

Desde luego que lo más recomendable para la magistrada BLANCA ELADIA HERNANDEZ, es quedarse callada y no emitir opinión alguna, en torno a la reforma Constitucional aprobada por el Congreso local para reducir el número de integrantes del Pleno, en el Tribunal Electoral de Tamaulipas. En primera instancia, no va involucrada. En segunda, es una decisión que debe guardar respeto y en tercera, dejar que otras instancias resuelvan y, así como se acató la decisión del Poder Legislativo, hacer lo propio con la que pueden venir más adelante. La convocatoria emitida por el Senado de la República, ya presenta un Juicio Electoral interpuesto por el Partido Acción Nacional, concretamente por su representante ante el Ietam ALEJANDRO DE JESÚS MARTÍNEZ LEDEZMA, que a diferencia de SAMUEL CERVANTES PÉREZ, se ve que tiene más tablas y aunque poco habla, cuando lo hace durante las sesiones del Consejo General del Ietam, es por necesidad y no por protagonismo. En fin.