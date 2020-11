«Se visten de blanco»: Andrea Legarreta ya planeó cómo será su funeral

En una entrevista que Andrea Legarreta dio para varios medios, la conductora de Hoy fue cuestionada sobre el día en que ella muera. Fue así que la actriz contó que ha hablado sobre este tema con sus hijas.

Tras el fallecimiento de la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, Andrea Legarreta fue una de las conductoras que más se han mostrado afectadas tras la inesperada muerte de la mamá de Andrea Escalona. Es por eso que ante este hecho, la también actriz fue cuestionada si ya tiene planeado su funeral.

“Nosotros hemos dicho en varias ocasiones y hemos hablado con nuestra familia. Desde hace tiempo tenemos un testamento”, mencionó.

Andrea Legarreta dijo que aunque la muerte es un tema serio, también ha aconsejado a sus hijas a vivir la vida haciendo lo que más les gusta.

“Lo que yo le digo a mis hijas que lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que pensar es en vivir. Hay gente que pasa por la vida sufriendo, amargándose, lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de que la vida tiene momentos duros y momentos maravillosos”, contó la conductora.

Por otra parte, Andrea comentó que tanto Mia como Nina, sus hijas, ya saben cómo quiere que que sea su funeral y les pide que los asistentes vayan vestidos de blanco.

“Cuando yo me vaya, que a va ser a los cien, así les digo, cuando yo me vaya va a estar complicado, pero no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo quiero que vayan de blanco”, señaló.

Finalmente, Andrea Legarreta le ha expresado a sus hijas que en el día de su funeral quiere que pongan una canción que a ella le gusta mucho.

“Hay una canción que me fascina que se llama I lived de OneRepublic y habla de eso, de que hice todo lo que quise, que conocí, subí, bajé. Les dije, ustedes la ponen y se me ponen muy felices, se visten de blanco y toda la gente, hay que celebrar la vida”

Fuente: Microsft News