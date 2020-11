Alumbrado público, de locura  

Cero.- Cero es la calificación que merece y se ha ganado el Jefe del Departamento de Alumbrado Público, Carlos Hazel Figueroa Hernández, mismo que evidentemente no trabaja. Si con el incompetente e irresponsable ex acalde Xico González el referido Carlos Hazel Figueroa no trabaja pues se entiende, pero no se entiende que siga sin trabajar, que siga sin desquitar su salario y su compe. ¿O sea, como? ¿Pues que jabón lo patrocina? ¿Donald Trump? ¿Joe Biden?

Es intolerable que a un mes del nuevo gobierno municipal de la abogada María del Pilar Gómez siga habiendo lámparas del alumbrado público encendidas noche y día, las 24 horas. Caso concreto de dos postes de alumbrado público en la esquina de la calle Conde de Sierra Gorda y República Española, así como otros focos del alumbrado ubicadas justo atrás del Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Otra lámpara encendida 24/7 se ubica en la esquina de las calles Guatemala y Hernán Cortez, a un lado del famoso Peñón, ahí donde vivió el comandante cubano Fidel Castro Ruz(+). Es un arbotante ubicado en una calle donde a diario transitan cientos de vehículos, no es una calle alejada sin tráfico. Se ve, se siente que ese jefazo de Alumbrado no es nada eficiente, ni preocupado por la economía del Gobierno Municipal de Victoria. ¿Qué se vaya ya mejor para su casa? Esa herencia de parentela del Dr. Xico “El Bache” González que se vayan ya. Con esas gentes la abogada Pilar Gómez no podrá liberar del abandono a Victoria capital.

Un bache, obvio mucho daño hace, pero una lampara encendida día y noche, equivale a que el Gobierno Municipal de Victoria está quemando literal, dinero del erario público.

Si un bache es una atrocidad, un foco 24/7 es una locura de estar tirando el dinero minuto a minuto, ¿Qué le pasa a ese Carlos Hazel, y porqué la alcaldesa no lo pone a trabajar?

Uno.- Increíble, pero el Gobierno de Tamaulipas tiene en el abandono total la Rotonda de los Tamaulipecos Ilustres, ubicada junto al Río San Marcos y frente a la Torre Gubernamental “José López Portillo”, mejor conocida como La Torre Vieja.

La yerba está creciendo en la escalinata del referido monumento. La escena parece sacada de una película apocalíptica del Fin del Mundo, con ciudades desoladas, deshabitadas. Que gran daño le hacen a la imagen del Gobierno de Tamaulipas.

Dos.- Por los rumbos del sur tamaulipeco, Ciudad Madero, tenemos que el diputado federal morenista Erasmo González Robledo sostiene que “con acciones que fomentan las actividades deportivas en favor de los jóvenes de Ciudad Madero y Altamira tenemos la oportunidad de lograr puntos de coincidencia para mejorar sus niveles de bienestar.

“Instrumentar una política social enfocada al fortalecimiento del deporte, contempla generar más oportunidades hacia los jóvenes para su desarrollo físico y mental, es una gran tarea en la que contribuimos desde el poder legislativo y que llevamos en beneficio de nuestros representados” dice González Robledo.

«Estamos trabajando desde la Cámara de Diputados, para fortalecer el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas, que generen esparcimiento y fomento a la buena salud, desde los niños, jóvenes y hasta las personas de la tercera edad». Se anota.

Tres.- Pues ahí tienen que Alejandro Ceniceros Martínez, dirigente del Partido del Trabajo sostiene que el actual Gobierno de Tamaulipas “en contubernio y la complicidad del Congreso de Tamaulipas sumiso, al menos la mayoría panista, están obsesionados en obtener recursos extra pero con ciertas características: con la menor transparencia para el uso discrecional de los mismos y… que sean las administraciones futuras quienes se encarguen de pagarlos”.

Ceniceros Martínez asegura que “el mes pasado, nuevamente los legisladores aprobaron la iniciativa del diputado del PAN, Arturo Soto, para reducir de 5 a 3 magistrados el número de integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas con el argumento de que “hay que buscar ahorros en la administración pública y aprovechar esos recursos para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19”.

Asegura Ceniceros que “la propuesta dice que con esa “reducción” en el 2021 se destinarían los recursos ahorrados “para el combate de la Covid-19 pero… en el 2021 se les olvida que a propuesta de ellos mismos, estarían cinco magistrados funcionando en el Tribunal Electoral y en cambio de acuerdo su propuesta el 2022 y el 2023 y los años subsecuentes que habrían de estar únicamente los tres magistrados que proponen”.

Cuatro.- A ocho meses del primer fallecido por Covid-19 en México,el reporte de este 4 de noviembre es que van 92 mil, 593 muertos. Empero, El Universal precisa este martes que el matemático Raúl Rojas la pandemia ha dejado 230 mil muertos en el país.

A CUIDARSE.