Maki: “Necesitamos apoyo, Sr. Presidente”

«Necesitamos apoyo, señor Presidente, no podemos enfrentar el año 2021 con disminución de aportaciones, necesitamos que vean por nosotros y nos ayuden», declaró en mensaje nacional la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, al mandatario federal.

Y puntualizó:

«La gente viene y nos pide estudios de laboratorio, radiografías, tomografías y en mucho el Municipio se está haciendo cargo de la atención de la salud, al igual que con la atención de pacientes de COVID-19, tenemos traslado en nuestras ambulancias con todos los cuidados y materiales».

La Presidente Municipal de Reynosa participó en una rueda de prensa en la que Alcaldes del país expusieron su opinión sobre los recortes de presupuesto del Gobierno Federal a los Municipios, que en el caso de Reynosa, se ha visto obligado a apoyar a la misma Federación y al Estado en sus hospitales.

En Reynosa se han invertido más de 36 Millones de Pesos para atender la pandemia.

«Hemos apoyado con recursos municipales los insumos para hospitales públicos, para proteger a los médicos y enfermeras con cubrebocas, overoles, termómetros, equipo de primera calidad», dijo, y añadió que es un gasto que no se contemplaba, para el que no había un presupuesto específico y por ello crea un déficit a las finanzas.

La Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ señaló que el Ramo 28, registra un gran déficit en sus 12 Fondos, que suman una pérdida de más de 30 Mil 56 Millones de Pesos que ya no llegarán a los Municipios, cuando desde el 2006 pasaba lo contrario al aumentar 2.6% y hoy repercutirá negativamente en obra pública, fomento a la cultura, y apoyo a grupos vulnerables, entre otros.

Aseguró ORTIZ DOMÍNGUEZ, que el Pacto Fiscal no sirve, al basarse en el número de habitantes, porque esta ciudad tiene mucha más población flotante.

El Ramo 28 es la transferencia de recursos a Estados y Municipios por las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos por medio de la Ley de Coordinación Fiscal.

El panel en el que participaron Presidentes Municipales y Alcaldesas de México, fue moderado por el Presidente del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA y también tomó parte en la conferencia transmitida a través de la plataforma Zoom este 3 de noviembre, el Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, Alcalde de Huixquilucan, Estado de México.

PIDEN A AMLO DEJE DE

DIVIDIR A LOS MEXICANOS

Al mismo tiempo, los gobernadores que integran la Alianza Federalista lanzaron este martes un llamado al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para que deje de “dividir a los mexicanos”

“Hacemos un respetuoso llamado al Presidente @lopezobrador para que deje de dividir a los mexicanos. Los gobernadores miembro de la #Alianza Federalista NO somos opositores a su gobierno. Muy clara ha sido nuestra postura de trabajar juntos por un #México más justo para todos”, difundieron en un mensaje en redes sociales a través de la cuenta @AFederalista.

Se esperaba que los gobernadores que integran la Alianza: Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chihuahua y Durango, hagan pronunciamientos por separado.

En su mensaje, el gobernador de Aguascalientes MARTÍN OROZCO, insistió en que los estados no aceptarán menos recursos y en la necesidad de un diálogo con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En un video de poco más de dos minutos de duración, difundido en sus redes sociales recordó que las entidades han resentido recortes desde 2018 y, si el presupuesto 2020 también disminuye se reflejará en afectaciones inmediatas en carreteras, el campo y la salud.

“En esta lucha por mantener los recursos justos para cada estado se ha tratado de manipular y acusar a los estados de la Alianza Federalista, asegurando que queremos separarnos de México, rompiendo el pacto federal, cuando lo único que queremos en un trato justo.

Indicó que antes de la aprobación del presupuesto federal, prevista para el 15 de noviembre, buscan dialogar con el presidente.

“Queremos que llevar a palacio nacional las voces de deportistas… estudiantes…, a las madres de familia…, a los niños y niñas enfermos de cáncer…, a los productores del campo…, a miles d hombres mujeres que son víctimas de la violencia.

“Hoy queremos, desde Aguascalientes, expresar que no podemos aceptar menos recursos, pues ellos se refleja de manera directa en la calidad de vida de tu familia”, concluye.

MARKO CORTÉS:

PRESUPUESTO IDEOLOGIZADO

A su vez, en la misma conferencia de prensa el presidente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, acusó al gobierno de la Cuarta Transformación de estar manejando el presupuesto con fines políticos e ideológicos, y de haber desaparecido de manera irresponsable importantes fondos de apoyo a temas básicos como salud, seguridad.

Exigirán a los gobiernos de Morena apoyar a los municipios y las familias. En el PAN se apoyará a las familias.

MAURICIO KURI, Coordinador del Senado y la Diputada LAURA ROJAS también se pronunciaron por defender el presupuesto para las familias, no para los Ayuntamientos o los gobiernos.

“Sí hay de otra”, enfatizó el Senador MAURICIO KURI, al puntualizar su oposición a los recortes presupuestales, sobre todo a los ramos 28 y 33, mientras que la desaparición de los fideicomisos, van a tener un impacto mayor, afectando principalmente a los ciudadanos.

RECOMIENDA MAKI LA

VACUNA CONTRA INFLUENZA

Por cierto, en coordinación, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 y el Ayuntamiento de Reynosa, aplicarán más de 1,300 vacunas contra la Influenza a empleados y funcionarios municipales, con la finalidad de que ninguna persona contraiga la enfermedad en un momento en que está latente el riesgo a la salud por la pandemia de COVID-19.

La aplicación de la vacuna contra la Influenza inició este martes 3 de octubre en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde la Alcaldesa fue la primera en recibirla, en un evento que reunió a quienes desarrollan su labor dentro del edificio gubernamental, para protegerlos, en especial a quienes padecen una enfermedad crónico-degenerativa.

«Hay que tratar de evitar el riesgo de tener Influenza y tener COVID-19 porque también la Influenza puede traer reacciones desde una gripe hasta una neumonía, así es que hay que protegernos, es gratuita, vayan a la Jurisdicción Sanitaria y a los Centros de Salud», recomendó para la población, la Presidente Municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

[-Entreparéntesis: Ante la proximidad de los meses más fríos del año y la co circulación de los virus que causan el COVID-19 y la influenza estacional, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA pidió a la población acudir a su unidad de salud y vacunarse contra la influenza, ya que se ha comprobado que ambos virus pueden infectar a una misma persona y ocasionar complicaciones graves y defunciones. La titular de la SST confirmó este martes 56 nuevos casos de COVID-19 y 7 fallecimientos; con ellos la cifra oficial al 3 de noviembre es de 32,733 positivos acumulados, de los cuales 28,249 se han recuperado y 2,848 han fallecido-].

MARIO LÓPEZ CLAUSURA

‘FESTIVAL DE LA HUESUDA’

De Matamoros reportan que con gran éxito concluyó el Festival de la Huesuda 2020, organizado por el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, el que incluyó diversas actividades difundidas a través de las plataformas digitales.

Conferencias, presentación de libro, exposiciones, concurso de altares de muertos, talleres de artes plásticas, microcuentos, la presentación de Xantolo, fueron algunas de las actividades presentadas en el marco de este festival, organizado con el propósito de preservar las costumbres y tradiciones mexicanas.

Las diversas actividades fueron seguidas, vía redes sociales por las familias matamorenses, quienes disfrutaron de las actividades presentadas por el Gobierno de Matamoros, esto, ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente debido a la pandemia por COVID-19.

Como ya es una tradición entre las familias del fraccionamiento Palmares, se presentó Xantolo, fiesta tradicional en la región de la huasteca, que incluye a los estados de Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Este espectáculo que se presentó a través de las páginas oficiales del Gobierno de Matamoros, tuvo como escenario el panteón antiguo, en donde los actores participaron en cantos, música y danza para celebrar la vida después de la muerte.

ENRIQUE RIVAS LLEVA

‘MI ESCUELA DIGNA’ A KINDER

En Nuevo Laredo, por cierto, pese a tiempos difíciles que enfrenta el Ayuntamiento por el Covid-19 y recortes federales, el gobierno municipal no ha dejado de apoyar a la educación, aseguró ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR al entregar orden de compra para equipamiento por segunda ocasión, al Jardín de Niños ‘Fundadores’, a través del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’.

“Para nosotros no ha sido un pretexto el detener programas de esta naturaleza, programas que vienen a abonar directamente al tema educativo y poder cumplir una meta que nos habíamos puesto desde el inicio de la primera administración que era visitar todas las escuelas. Hoy tenemos la oportunidad de visitarlas dos veces”, afirmó el presidente municipal.

La orden de compra consta de 4 equipos de cómputo para escritorio, 1 impresora, 1 bocina, 2 micrófonos, 7 escritorios metálicos, 7 sillas para personal docente, 100 sillas plegadizas, 10 mesas rectangulares, 7 botiquines equipados y 20 cubetas de pintura vinílica, por un monto de 272 mil 775 pesos.

El munícipe recordó que en la primera vuelta se visitó al jardín de niños el 12 de marzo de 2019 y se le apoyó con el cambio de vitropiso de los 6 salones, obra que ya se concluyó.

MELISSA SEGURA ZÁRATE, directora del plantel, agradeció a Enrique Rivas por el apoyo que ha brindado su gobierno a la educación y resaltó que nunca se había notado tanto el respaldo de una administración municipal a las instituciones educativas como hoy.

RIVAS PIDE

“NO BAJAR LA GUARDIA”

Por asociación temática, deje compartirle que el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, alertó que muchos ciudadanos ya relajaron las medidas sanitarias, por lo que se ha detectado un repunte de contagios de Covid-19 en la ciudad con el riesgo de un mayor número de decesos.

Después que el Gobierno de Tamaulipas dio a conocer que esta ciudad fronteriza continúa en Fase 2 de la nueva realidad de convivencia segura por la pandemia del Covid-19, el alcalde enfatizó que hoy más que nunca la ciudadanía debe acatar las medidas sanitarias y restricciones ordenadas por la Secretaría de Salud estatal.

“No podemos bajar la guardia, veo todavía mucha gente que ha relajado las medidas, como si ya se hubiera ido el virus, el virus ahí está, existe, sigue matando gente, ha habido un pequeño repunte de contagios y de muertes en Nuevo Laredo”, expresó.

Destacó que esta semana se reunirá de manera virtual con directivos y encargados de los hospitales de la localidad para conocer sus estadísticas.

“Queremos saber cuáles son las realidades que cada hospital público y privado están hoy padeciendo y estar atentos con el tema del rebrote, por eso es bien importante que sigamos utilizando el cubrebocas, veo en la calle mucha gente que no lo utiliza, que ya no respeta la sana distancia”, agregó RIVAS CUÉLLAR.

CHUCHO NADAR

ENTREGA MÁS PAVIMENTO

De otro lado, le comparto que en Tampico, mediante una inversión superior a los dos millones de pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este lunes, la pavimentación a base de concreto hidráulico de la privada Guadalupe en la colonia Volantín, donde se realizó además, la reposición integral de las redes hidrosanitarias

Acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF y de la Diputada local, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, el jefe de la comuna precisó que a través de un eficiente programa de obra pública se avanza en la transformación de la ciudad, brindando bienestar social y favoreciendo el desarrollo urbano, turístico y comercial.

«Esta obra vendrá a favorecer la movilidad de este sector y a brindar mayor competitividad a la zona comercial que se encuentra instalada en este sitio; además brindará un acceso funcional hacia lo que será el nuevo desarrollo turístico de la Laguna del Carpintero», señaló.

CHUCHO NADER detalló que la obra consta de la pavimentación a base de concreto hidráulico en una longitud de 120 metros lineales, del tramo comprendido entre las calles Guadalupe y Arenal, donde también se construyeron guarniciones, rampas y banquetas; y se instaló un moderno sistema de alumbrado público, para ofrecer mayor seguridad a automovilistas y transeúntes.

PRI-PAN, CRÓNICA DE UNA

ALIANZA ANUNCIADA

Ya se esperaba.

La anunciada apertura del PRI a coaliciones coyunturales de cara a los comicios del 2021, es su mejor opción para sobrevivir y de paso, lograr algunas posiciones en el estado.

No las mejores, por supuesto.

Lo que estaba por definirse era con quién sí, y con quién no.

Y ya vimos, con el anuncio hecho ayer por EDGAR MELHEM, que la decisión final fue con el PAN,

Y también ya se esperaba ese rumbo, aunque los “arreglos” cupulares hechos la víspera en la Cámara de diputados para que la priista DULCE MARÍA SAURI presidiera la Mesa directiva, arrojaron pistas falsas sobre posibles arreglos del PRI con Morena.

Desde nuestra perspectiva, esa posibilidad era escasa, habida cuenta de la cacería política que tiene la 4T contra ex presidentes priistas y panistas.

Y ayer anticipamos nuestro vaticinio:

Por un lado, irán en coalición:

PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Y por otro:

Morena, PT, PVEM, Fuerza Social por México, PES y Redes Sociales Progresistas.

Falta ver qué responde el PAN a la propuesta del PRI; es decir, falta que el oráculo del Tercer Piso emita señales.

Aunque el PAN-Tamaulipas [es decir el Ejecutivo estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA], recibiría al PRI con los brazos abiertos, toda vez que en su circunstancia, cualquier alianza así sea coyuntural, es oxígeno puro en la confrontación política que mantiene contra el gobierno obradorista de la 4T.

Ahora bien:

¿En dónde y a qué irán en coalición PRI y PAN, habida cuenta de que el 2021 se elegirán presidentes municipales, diputados federales y diputados locales?

Igualmente, ¿qué cederá el PAN al PRI a cambio de su adhesión el proyecto albiazul?

Eso está por verse.

Por lo pronto, EDGAR ya tiró los dados.

MUÑOZ LEDO NO

ENGAÑA A MORENISTAS

¡Ah!, por cierto, del mero Altiplano tamaulipeco rechazan la posibilidad de que PORFIRIO MUÑOZ LEDO provoque confusión –y menos debilite— a las corrientes morenistas que ganaron a la buena la contienda interna por la dirigencia nacional, respaldando las aspiraciones de MARIO DELGADO CARRILLO, hoy por hoy depositario de la fe y la confianza de retener la mayoría en la Cámara de Diputados y ampliar las conquistas políticas de Morena en la elección concurrente del 2021.

Es decir, no escucharán el canto de las sirenas del Movimiento Democratizador de Morena [Modem], porque la decisión se jugó en la Encuesta y la militancia optó con su opinión a favor de MARIO DELGADO, de modo que Tamaulipas le da la espalda al ‘pataleo’ de PORFIRIO a través del Modem.

De mero Tula, reportan que Morena está en el ánimo social, seguido del PAN y en tercer sitio el PRI, por lo que hay confianza en que el candidato externo de Morena, CRUZ WALLE, que ‘puntea’ en la preferencia ciudadana por encima de ALFREDO CASTILLO, FRANCISCO HERNÁNDEZ y ANA MOCTEZUMA, finalmente resulte seleccionado para contender por la alcaldía el 2021.

Al mismo tiempo, se da por hecho que el alcalde TOÑO LÁMINAS, terminará su período y si bien le va, se retira a casa, pues el hecho de tener “congeladas” sus dos cuentas públicas lo imposibilita de que el PAN lo postule a la reelección, en tanto que RENÉ LARA, que busca la postulación por el PRI, hizo pésimo papel cuando fue alcalde y ya está recibiendo el rechazo ciudadano.

MARCELO: CON VOLUNTAD

CONSTRUYÓ SU DESTINO

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que la presentación del libro ‘La voluntad construye el destino’, del prestigiado penalista MARCELO OLÁN MENDOZA, se convirtió en un éxito social, literario y político, pues la ceremonia tuvo una excelente cobertura periodística y una copiosa asistencia en cuyo desarrollo la madrina de presentación, EVA REYES, colmó de merecidos elogios al filántropo que ahora incursiona en el campo de las letras.

El abogado penalista estuvo acompañado de su esposa, ERICKA PATRICIA SALINAS de OLÁN MENDOZA, quien fue testigo de la estimación y respeto que a base de trabajo, altruismo e intachable honestidad ha ganado en la sociedad reynosense su esposo, pues el libro, un volumen de autoayuda puesto a disposición de la comunidad, narra la cultura del esfuerzo que le permitió al Lic. MARCELO OLÁN MENDOZA sobresalir hasta convertirse en profesionista.

Hoy, el licenciado OLÁN MENDOZA, un potencial pre candidato de Morena a la Alcaldía de Reynosa, anunció que el producto de la venta de su libro será canalizado totalmente a la creación de un Banco de Medicinas, para aliviar la necesidad de los sectores vulnerables de la ciudad.

¡Enhorabuena!

EX REGIDORA PIDE

CÁRCEL PARA PERAZA

A propósito de Tampico, la ex regidora AMÉRICA SANDOVAL ratificó en la Fiscalía General de Justicia la denuncia por daño al erario Municipal, perpetrado por la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA y un grupo de ex funcionarios, por el presunto desvío de 80 millones de pesos, que fueron extraídos ilegalmente vía nómina que se pagaba en efectivo a través de un cajero de nombre RICARDO.

La ratificación de la denuncia derivó de que la Fiscalía Anticorrupción dio entrada a la denuncia, presentada en el mes de abril del 2020 por el delito de peculado, y la ratificación fue acompañada de las pruebas correspondientes del desvió.

La ex regidora explicó que para desviar el dinero vía nómina con pagos a trabajadores en efectivo, se le deposita a un cajero de nombre RICARDO, y éste realizaba los retiros de su cuenta para pagar con efectivo a un gran número de empleados municipales, donde se presume que les exigía el 20 por ciento del salario que recibían.

Luego la querellante reveló que hoy 3 de noviembre se presentó por exhorto a ratificar la denuncia.

«DIF REYNOSA EN TU CASA»

BENEFICIA FAMILIAS DE LA CAÑADA

A propósito, el programa «DIF Reynosa en Tu Casa», llegó a la colonia La Cañada, donde se ofrecieron diversos servicios médicos y asistenciales.

En representación del Sistema DIF Reynosa, el presidente del Patronato encabezó la visita y las acciones en beneficio de las familias de la colonia La Cañada.

Hasta los hogares de las familias beneficiadas se acercaron servicios de corte de cabello y entrega de artículos de la canasta básica.

Además, consultas médicas, nutriólogos, terapias físicas del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), entrega de medicamentos, frutas y verduras, así como kits de útiles escolares, aparatos funcionales, que incluyen sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas, cubrebocas y fumigación.

Personal del sistema DIF Reynosa continúa apoyando diariamente a las familias reynosenses, con la intención de evitar rezagos sociales y de salud ante la pandemia derivada por el coronavirus.

CONVOCA MARIANA AL CERTAMEN

“PASIÓN POR SERVIR”

A propósito de reconocimientos, el DIF Tamaulipas informa que solo queda una semana para que puedan ser postulados aquellas voluntarias y voluntarios que se han destacado por su servicio a favor de la comunidad durante esta pandemia del COVID-19.

Bajo el lema “Pasión por Servir”, se convocó a dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas y público en general para que postulen a sus candidatos al Reconocimiento Estatal al Voluntario del Año 2020.

Este año por instrucciones de la Presidenta del DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, serán 4 ganadores los que se llevarán un premio de $50,000.00 (cincuenta mil pesos M.N.) además de del reconocimiento a su labor.

La convocatoria menciona que los candidatos deberán ser tamaulipecos por nacimiento o tener por lo menos 3 años de probada residencia.

No se aceptará la auto postulación o postulaciones familiares.

Las propuestas de postulación deberán enviarse por correo electrónico a: premiovoluntario2020@diftam. gob.mx, o si lo prefieren por servicio de paquetería en una memoria USB (nada impreso).

PROBLEMA DE 3 AÑOS,

COMAPA RESUELVE EN 6 DÍAS

Vuelvo a Reynosa para mencionar que en menor tiempo de lo programado, se resolvió el encharcamiento de aguas residuales que vecinos de la Privada 1 y Zacatecas, de la colonia Ampliación 16 de Septiembre, padecieron por más de 3 años, tras concluir las labores de sondeo y limpieza de la red de drenaje sanitario por parte de la COMAPA Reynosa.

El reporte lo presentaron usuarios de esta calle en la jornada del programa “COMAPA Cerca de ti”, que se realizó en días pasados en esta colonia, y el Gerente General del organismo, JESÚS MA. MORENO IBARRA, dio instrucciones para atender el problema.

ESMERALDA GIL GÓMEZ, una de las residentes afectadas por el brote constante de aguas negras, indicó al funcionario que en cada época de lluvias padecían la inundación de sus hogares, ya que al paso del tiempo el agua pluvial se fue acumulando al no encontrar una salida natural por afectaciones a la red sanitaria.

Al concluir las labores, los usuarios mostraron su agradecimiento hacia el personal de la COMAPA Reynosa, por haber acabado con un problema que tenía más de 3 años, en un tiempo récord de 6 días y reconocieron la diferencia que existe hoy en día en esa área.

UAT CONVOCA AL

“VOLUNTARIO DEL AÑO 2020”,

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hace extensiva a su comunidad universitaria, la convocatoria del Reconocimiento Estatal “Voluntario del Año 2020”, emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas (DIF-Tam).

La convocatoria se hace llegar a través de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT, y se invita al personal docente, administrativo, trabajadores y estudiantes, a hacer sus propuestas para reconocer a los voluntarios que se han destacado por su servicio a favor de la comunidad tamaulipeca ante la pandemia del COVID-19.

Según la convocatoria, el reconocimiento se entregará en el marco del Día Internacional del Voluntariado, establecido el día 5 de diciembre por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con ese motivo, el DIF-Tam convoca a todas las dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas y público en general para que postulen a sus candidatos al Reconocimiento Estatal “Voluntario del Año 2020”.