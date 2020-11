Descubren que la córnea podría ser inmune a la COVID-19

Un nuevo trabajo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) señala que el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de la covid-19, no parece replicarse en la córnea humana.

Asimismo, se ha visto que el herpes simple puede infectar la córnea y propagarse a otras partes del cuerpo en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.

Este nuevo trabajo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) señala que es posible que el ojo no sea tan vulnerable al coronavirus como se pensaba hasta ahora, aunque «es demasiado pronto para descartar la importancia de la protección ocular», advierten sus autores.

Los nuevos hallazgos, publicados en Cell Reports, sugieren que la córnea del ojo puede resistir la infección del nuevo coronavirus, aunque los científicos aún tienen que determinar si otros tejidos dentro y alrededor de esta, como los conductos lagrimales y la membrana conjuntiva, son vulnerables al SARS-CoV-2.

«Nuestros hallazgos no prueban que todas las córneas sean resistentes, pero cada córnea de donante que analizamos era resistente al nuevo coronavirus», resume el microbiólogo Jonathan J. Miner, quien, junto al oftalmólogo Rajendra S. Apte, estudió córneas tanto de ratones como humanas expuestas a los virus del herpes simple, zika y SARS-CoV-2.

Cornea appears to resist infection from novel coronavirus – Washington University School of Medicine in St. Louis ⁦@miner_lab⁩ and Apte Lab https://t.co/YilPBn1r9x

— Brian S. Kim, MD, MTR (@itchdoctor) November 3, 2020