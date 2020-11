¡Con sabor a calabaza! Estas son las cervezas locales de temporada que no te puedes perder

Del mismo modo que hay platillos que solo se preparan en Navidad, también hay cervezas que solo salen al mercado durante otoño y en Saltillo hay muchas opciones, ¿te atreves a probarlas?

Desde hace unas semanas, las hojas de los árboles empezaron a cambiar su color verde por anaranjado, mostrando los primeros indicios de que el otoño e inverno están llegando. Para los amantes de la cerveza tiene un significado distinto, pues es una señal de que las cervezas de calabaza ya están listas. Pero estas se deben preparar con anticipación, por eso normalmente los cerveceros empiezan a preparar sus recetas entre agosto y septiembre para la temporada de octubre y noviembre.

Estas dulces, refrescantes y doradas bebidas, se han vuelto muy populares recientemente, aunque utilizar las calabazas para fabricar cerveza artesanal no es un asunto nuevo. De acuerdo con los libros de historia, los colonos en Norteamérica, de donde es originario este particular estilo, no tenían fácil acceso a la malta, por lo que tuvieron que buscar alternativas para hacer cerveza, la miel, la calabaza y el jarabe de arce fueron las mejores opciones.

ualquiera que sea el estilo que se prepare, el objetivo debe ser el equilibrio: resaltar la calabaza y las especias sin apagar el estilo base, lo sabores y aromas deben mezclarse pero teniendo cuidado de no perderlos. La calabaza posee un sabor tan sutil que probablemente no va a agregar una gran peso en características de sabor a la cerveza, dejaría más que todo una sensación parecida pero no un gusto al sabor de la calabaza.

Lo más importante es poder extraer los azúcares de la calabaza, por eso el cuidado del proceso de cocción en el horno es vital. Por lo demás, las recetas pueden ser muy libres, en Saltillo existen varias cervecerías artesanales locales que se han inspirado en el otoño para lanzar versiones limitadas de cerveza con calabaza y especias. Aquí te dejamos algunas de las más populares, las cuales incluso pueden ser acompañadas de postres de temporada, pero corre… porque solo estarán por poco tiempo.

Ánimas del Desierto

Elaborada por: Cerveza Luna de Arteaga

Tipo: Cerveza Porter con cacao oaxaqueño

Disponible hasta el 5 de noviembre

Consíguela en: Las Delicias de Mi General y La Casa del Brownie

Cerveza Luna de Arteaga es una empresa local que fabrica cerveza artesanal de calidad con una gran variedad de sabores. En esta ocasión, lanzó la cerveza de temporada llamada Ánimas del Desierto, elaborada con cacao oaxaqueño, cremosa y con cuerpo, ideal para este clima de otoño.

Pumpkin Ale

Elaborada por: Cervecería Rebelión

Tipo: Pumpkin Ale

Disponible hasta agotar existencias

Consíguela en: Barrio 1800 o en la tienda online de Cervecería Rebelión

Fundada por Manuel Cabello Magallanes, Cervecería Rebelión inició como un hobby que se convirtió en una de las principales cervecerías artesanales de Saltillo. Para esta temporada, lanzaron la cerveza Pumpkin Ale, una cerveza especial de color ámbar anaranjado, con un suave aroma a calabaza, canela y clavo. Su grado de alcohol va de cinco a siete por ciento.

Cream Ale

Elaborada por: Latitud 26

Tipo: American Cream Ale

Disponible hasta agotar existencias

Consíguela en: Sobre pedido en la página de FB e Instagram de Latitud 26

La cervecería que nació hace más de un año de la mano de Antonio Canale y Rubén Escudero, lanzó una cerveza de edición limitada al estilo American Cream Ale, la cual nació en la última década de 1800. Es una cerveza ligera y refrescante, muy fácil de tomar, de color dorado pálido y espuma blanca, muy similar a la Lager Americana que todos conocemos, solo que con más carácter. Tiene notas a cereales (maltas) con ligero dulzor a maíz y un aroma a lúpulo medio, sobresaliendo las notas frutales.

Pumpkin Beer

Elaborada por: Cervecería Huérfana

Disponible hasta agotar existencias

Consíguela en: Cervecería Huérfana

Con un concepto de ‘gastro brewery’ busca no solo una opción de cervezas artesanales en Saltillo, sino también un impulsor de la cultura de la bebida artesanal. Su cerveza de temporada Pumpkin Beer, tiene un color ámbar anaranjado, además de un suave aroma a calabaza, canela y clavo. Su amargor es muy suave y acaba con una sequedad un poco más pronunciada debido a la cantidad de azúcares fermentables derivados de las maltas y de la propia calabaza.

LA SUGERENCIA: Tipo: Strong Ale

Las más recomendadas para la temporada de otoño-invierno son las Strong Ale, cervezas con un sabor fuerte perfectas para el frío. Durante el otoño empieza a enfriar, por lo que las cervezas adecuadas para la época son aquellas que tienen un poco más de cuerpo e ingredientes especiados. Los estilos belgas, como los Dubbel o Tripel, así como el Golden Strong Ale, son perfectas para la temporada, ya que son fuertes y tienen mucho sabor.

Fuente: VanguardiaMX