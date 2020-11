¿Cerca 4T a EPN…?

Antes de iniciar esta columna, permítame enviar mi más sentido y solidario pésame a la familia ZAPATA GRACIA, por la dolorosa pérdida de mi cuñada MÓNICA… Que Dios dé consuelo a mis queridos sobrinos y a mi hermano, ante irreparable pérdida…

Dos noticias debieron —por fuerza— poner muy nervioso al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, aunque presuntamente tenga en su poder videos comprometedores (como en los que exhibieron a PÍO LÓPEZ OBRADOR), como “escudo de protección”.

La primera, la presunta intención de EMILIO ZEBADÚA de “vomitar” todo lo que sabe sobre el caso “Estafa Maestra”, a cambio de un “trato preferente”, igual que el recibido por EMILIO LOZOYA, el ex director de Petróleos Mexicanos.

ZEBADÚA fue Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el mismo tiempo en que ROSARIO ROBLES era la Secretaria.

Hoy ROBLES está en la cárcel, acusada de un desvío superior a los cinco mil millones de pesos y a ZEBADÚA se le señala como el encargado del esquema fiscal para sustraer el dinero.

La segunda noticia que también debería impactar al ex presidente PEÑA NIETO, es que la Fiscalía General de la República promueve una orden de aprehensión en contra de LUIS VIDEGARAY CASO.

Cerca de las dos de la tarde de ayer martes (03/11/2020), la propia Fiscalía aclaraba que no había recibido por parte del Juez de Control ningún rechazo a la mencionada orden de aprehensión.

VIDEGARAY fue el “virrey” en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, aunque cobraba por fingir ser titular de Hacienda y después de Relaciones Exteriores.

Hay quienes aseguran que VIDEGARAY era el poder tras el trono, quien tomaba las últimas decisiones, por encima de la Banda Presidencial.

Hoy la Fiscalía le quiere imputar los delitos de traición a la patria, un delito electoral, asociación delictuosa y cohecho; los mismos se desprenden de la denuncia presentada por EMILIO LOZOYA.

Aunque algunos analistas aseguran que la Cuarta Transformación (4T) no se atrevería a llegar hasta las últimas consecuencias, es decir llamar a cuentas a ENRIQUE PEÑA NIETO, lo cierto es que como se están dando las cosas, se indica que están cercando al ex presidente priista.

Si resultan ciertas las intenciones de ZEBADÚA, quien enfrenta una demanda penal, de “eructar” todo lo que sabe, como implicar al ex presidente PEÑA NIETO, con o sin videos como “escudo de protección”, las cosas no pintan bien para el ex mandatario.

Súmele la posible localización y aprehensión de LUIS VIDEGARAY, quien presuntamente está en Israel, para evitar la extradición, entonces el panorama se torna color “gris tormenta” para quien es el último Presidente que ha tenido el PRI.

Hay que tomar en cuenta este hipotético escenario: si ZEBADÚA y VIDEGARAY cooperan, no recibirán el mismo trato que LOZOYA y es ahí en donde se podría desgranar la mazorca en perjuicio de PEÑA.

Se acepte o no, este tema no puede sustraerse del tinte electoral y de seguir las intenciones de “llegar a fondo”, la 4T estaría adquiriendo poderosos bonos electorales para el 2021, ¿o no…? Pendientes…

~~EQUIPA RIVAS PREESCOLAR.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, entregó orden de compra para equipamiento, por segunda ocasión, al jardín de niños “Fundadores” a través del programa “Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable”. El beneficio en especie consta de cuatro equipos de cómputo para escritorio, una impresora, una bocina, dos micrófonos, siete escritorios metálicos, siete sillas para personal docente, cien sillas plegadizas, diez mesas rectangulares, siete botiquines equipados y 20 cubetas de pintura vinílica que representan una inversión de 272 mil 775 pesos. Cabe destacar que a pesar de los tiempos difíciles por el Covid-19 y los recortes federales, el Gobierno de RIVAS no se relaja en cuanto a impulsar el desarrollo en el municipio se refiere, en especial en el rubro educativo.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El ex funcionario priista y ex diputado local panista, CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, desde hace días presume una sonrisa de oreja a oreja y no precisamente porque ande estrenando amor… Cuentan que cuentan que CIRO anda presumiendo a quien lo quiere escuchar, que casi tiene el sí de Movimiento de Regeneración Nacional para echarse la candidatura a la Alcaldía de Altamira en la bolsa… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… El que anda “engallado” es el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien asegura que nadie le va a quitar la Presidencia Municipal… Cuentan que cuentan que el Edil matamorense tiene un as bajo la manga que lo hará ganar, aunque algunos pronósticos no le favorezcan… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, se vio mesurado en sus comentarios sobre una posible alianza con el Partido Revolucionario Institucional… Cuentan que cuentan que tal vez los panistas esperen hasta el último momento en hacer o no una alianza, sobre todo porque “revivió” el escándalo en contra del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y el giro que está dando cambia abismalmente los escenarios… ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Antes de pensar los panistas en una seria alianza con los priistas, deberían cuidar a sus cuadros y perfilar a los mejores para las próximas candidaturas, en donde habrá posiciones hasta para aventar al cielo… Cuentan que cuentan que sus adversarios del Movimiento de Regeneración Nacional, ya andan tras la caza de cuadros panistas inconformes para recibirlos con los brazos abiertos y las candidaturas en charola de plata… Las pláticas van muy avanzadas, también cuentan… ¡Ay ojón!

Gracias. Nos leemos hasta mañana …