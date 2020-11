Coronavirus: Los mansos y mensos mexicanos…

Cuando revisamos la estadística y culpamos a las autoridades federales tenemos razón, aun así que es lo que nos queda es salvarnos a nosotros mismos y comprender, que la solución a esta Pandemia, está en la gestión y la ciencia, pero con ayuda de todos.

Cierto es además, que por siglos hemos sido educados mansos y mensos; cómo sociedades frágiles y comodinas a intereses que no comprendemos y de las que seguramente somos rehenes. ¿Entonces que nos toca?

No lo tomen como un regaño, solamente la reiteración de una sugerencia urgente. Quienes siguen los protocolos de sanidad presionen a los que en masa se mantienen «inmortales», insisto, matándose a sí mismos y asesinando a todos los de nuestros entorno.

Vamos a fiestas, salimos a la calle y no somos capaces de corregir a todos los que son criminalmente imbéciles. Acudimos a centros comerciales y ellos, la iniciativa privada han relajado las medidas, pues al final del día, lo que ha pesado es recuperar el ingreso a costa de las vidas.

Ya sabemos, que atorarnos con Hugo López-Gattel no sirve de nada y menos, esperar que su jefe inmediato atienda nuestra súplicas. Tienen otros datos y con su «deads counter» están felices enterrando ciudadanos, cuyas familias aun no sabemos si les van a perdonar la crueldad.

1.- Sin inflar datos, superaremos al cierre de los dos años de la administración 4T, 100 mil muertos y un millón de contagios oficiales. ¿Qué nos queda?

2.- Insisito cuidarnos a nosotros mismos. Hace varios meses sugerimos la creación de una Policía Social, dónde seamos los ciudadanos los que empujemos a los «mal portados», sin agresión. Cómo se dice en Tamaulipas y en todo el norte «hagan la cala».

a.- No dejen que sus colaboradores, amigos, familia crucen la barrera de la sana distancia o dejen de usar el cubrebocas. Endurezcamos las medidas y señalemos afectivamente. Convirtamonos en vigilantes de nuestra propia seguridad y generemos una sinergia.

b.- Portemos una insignia que nos diferencie de los irresponsables, de todos los que se presumen «inmortales» y como medida de presión abandonemos los sitios descaradamente inseguros. Estoy cierto que si se trata de restaurantes, las finanzas mejorarán si prietarios y clientes se cuidan.

Si vas a un sitio donde no existen medidas básicas de protección, sencillamente no regreses.

c.- Y ahora quiero ponerles un ejemplo. Por trabajo conocí un autoservicio que si bien, es relativamente nuevo nunca me habían llamado la atención. (Me refiero a la cadena City Market de La Comer y no sabemos si el gran paraguas es Organización Soriana, porque el tema que me ocupa este día es la salud.

El sitio es impecable, tiene controles sanitarios que incluyen, además de la obligada medición de la temperatura y aplicación de gel, la colocación de guantes desechables, que no afectan el uso de celulares ( por si estaban con el pendiente).

Y por qué no en todos los sitios y no la ficción de tapetes más secos que mi alma. Yo solamente pregunto…pero a la vez sugiero que es tiempo de hacer lo que nos toca y ayudar a los zombies del mundo a cuidarse y a cuidarnos.

Posdata: Bien por los gobiernos de la Alianza Federalista que decidieron el fin de semana, intercambiar medicinas para una mejor gestión de la Pandemia Covid 19.

Lo mejor de cada casa…

Asuntos que sin duda son ejemplo nacional, es el programa Médico a tu Puerta en Nuevo Laredo que promueve el alcalde Enrique Rivas, con el que se atienden hasta 10 casos diarios relacionados a la pandemia del Covid-19, y más por temporada invernal que trae otro tipo de enfermedades respiratorias.

El titular de la dirección de Salud Municipal, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, reveló que ya tienen un padrón de 200 pacientes. Todos de grupos vulnerables “que por su condición física no pueden trasladarse a algún hospital o Centro de Salud, va dirigido más a adultos mayores de escasos recursos, postrados”.

Y claro que no la tuvieron fácil los jefes de los ayuntamientos para concientizar a la sociedad de cuidarse durante las celebraciones del Día de Brujas, Santos Inocentes y Día de Muertos. La gente es terca y muchas actividades fueron virtuales.

Concursos de Altares de Muertos y en el caso de Matamoros con Mario López, un Festival de la Huesuda que fue literalmente a distacia, para evitar contagios. Son tiempos de cuidarse, y de no alcanzar en el camposanto, a nuestros seres queridos.

Y el alcalde de Tampico, Chucho Nader, acudió a la Casa de la Cultura a la premiación del certamen «Recordando a tus muertos», con la participación de muchos creadores tampiqueños. Poesía, la narrativa, y el performance, entre otros.

Nostra Política.- Y quién es el campeón de Reynosa… mañana les cuento…