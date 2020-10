¿Pleito largo?

Uno de los problemas graves que presenta la humanidad, particularmente los mexicanos, es la incredulidad en muchos temas y más cuando se trata de temas gubernamentales.

Por desgracia la esperanza de una transformación social en el país, a partir del presente sexenio, ha desilusionado a las grandes masas, pese a las encuestas ‘patito’ que se publican por donde haya espacio como la Mornig Consult de EU, que califica al mandatario mexicano como el tercer mejor presidente del mundo, lo que recrudece las opiniones entre las partes.

Quizá más que la pandemia del COVID-19 y lo que pudiera generar, es el conflicto entre el presidente Manuel López la corrupción y sus secuelas, o los Fifis, o todo aquel que no solo se oponga, sino que simplemente critique el silencio, o la bravata del Ejecutivo. Una de las conclusiones del Documental de Netflix ‘El Dilema de las Redes Sociales’ es que las Fake News pudieran generar, desde una guerra civil hasta una mundial.

Los periodistas Dulce Olvera y Efrén Flores titulan un reportaje ‘La rebelión de los gobernadores suena valiente. Pero podría salir muy, muy caro a sus gobernados’, cuando ya les advierten que los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes piden al Ejecutivo un presupuesto más justo, más equitativo, no han comprobado todo el dinero federal que recibieron en 2018, escribe Daniela Barragán, del Grupo Editorial, SinEmbargo.

El presidente Manuel López había reiterado en incontables ocasiones que no se reunirá con los gobernadores inconformes al pacto federal. Por fortuna cambio de parecer bajo la advertencia de no entrar en ‘politiquerías’.

Altos funcionarios, sobre todo de la Secretaría de Hacienda han hecho público de algunos ‘pendientes’ que los estados ‘broncos’ tienen en el manejo de las aportaciones federales, que es el recurso entregado para fines específico como salud, educación, seguridad pública, infraestructura social, entre otros. Según la ASF… tan solo en 2018 hay millones de pesos por aclarar.

Una pregunta que se antojaba plantear era ¿Cuántos y quiénes deben en comprobantes los estados miembros de la Alianza Federalista y qué ha hecho la federación por esos recibos? Esta pregunta quedó resuelta cuando se aclaró que tres de los 11 ‘estados broncos’ están al corriente, entre ellos Tamaulipas.

Los gobernadores de todo el país, como usted y yo, sabemos que las cuentas deben ser muy transparentes y blindarlas porque nunca se sabe cuándo las pudieran alterar para ‘fastidiar’ y como diría mi santa abuela “se les puede voltear el chirrión por el palito” y por los niveles de la política en donde andan, saben que lo primero en cuidar es su espalda.

Algunos gobernadores con ‘problemitas’ pueden ser usados para convencer a sus homólogos de volver al redil; de cuerpear al presidente y volearse contra otros de su mismo nivel, como ya se están publicando en algunos medios.

Usted sabe que la Hacienda Federal, vía Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en 2018 mucho del dinero destinado a materias prioritarias, ha tenido fugas que se traducen como posibles pérdidas en miles de millones de pesos.

Es la situación de los 32 estados del país, es decir, incluso están en esa situación las entidades que se pronunciaron dispuestas a romper no el pacto federal, el pacto fiscal de la federación.

Algunas anomalías, de las más repetidas, son el pago a trabajadores fantasma con dinero para la educación; contratación de personal que no cumplía con el perfil para trabajar en el sector salud; obra pública que además no realizarse, las autoridades no devolvieron el dinero que era para ese objetivo; hay millones de pesos en la condición de “posible daño al erario” por transferencias a cuentas bancarias no identificadas; pagos de conceptos ajenos -como funerales y arreglos de flores- o gastos sin identificar.

La Alianza Federalista este jueves aceptó el ofrecimiento del Presidente López de dialogar para replantear el presupuesto del 2021, aunque éste fue votado por los legisladores esta semana.

Hablar de Pleito largo, a solo 10 meses de la elección del primer domingo de junio del 2021, donde se renovará la cámara de diputados de la federación, donde Morena tienen ahora mayoría… quizá, aunque se habla de un pleito interno entre los militantes del partido del presidente.